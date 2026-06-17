Facturile la gaze scad de la 1 iulie, dar nu pentru toți la fel. Exemple concrete, cât vei economisi
Milioane de români vor primi o veste bună începând cu 1 iulie 2026, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noile tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Tariful mediu de distribuție va scădea cu 7,1%, ceea ce înseamnă că una dintre componentele facturii la gaze va fi mai mică pentru majoritatea consumatorilor. Deși reducerea nu se va traduce printr-o scădere spectaculoasă a facturii finale, într-o perioadă în care costul vieții continuă să fie o preocupare majoră pentru populație, orice economie contează, mai ales pentru familiile care folosesc gazele naturale pentru încălzire.
Facturile la gaze se schimbă de la 1 iulie
Potrivit noilor reglementări, tariful mediu ponderat de distribuție scade de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh. Noile tarife se aplică celor 27 de operatori licențiați de distribuție a gazelor naturale din România.
Printre cei mai importanți se află Distrigaz Sud Rețele, Delgaz Grid și Neogas Grid. Astfel, ANRE precizează că pentru cei mai mari operatori reducerile aprobate se situează între aproximativ 7,5% și 9%.
Ce înseamnă concret pentru factură
Mulți consumatori se întreabă dacă reducerea de 7,1% înseamnă că întreaga factură la gaze va scădea cu același procent. Răspunsul este nu.
Distribuția reprezintă doar una dintre componentele facturii finale. În factura plătită de consumator intră și costul gazului propriu-zis, tariful de transport, taxele și TVA-ul. Prin urmare, reducerea finală resimțită în buzunar va fi mai mică decât procentul anunțat de ANRE.
Pentru a înțelege mai bine impactul, putem folosi câteva exemple orientative.
|Factura lunară actuală
|Economie estimată/lună
|Economie estimată/an
|100 lei
|1-2 lei
|12-24 lei
|200 lei
|3-4 lei
|36-48 lei
|400 lei
|6-8 lei
|72-96 lei
|800 lei
|12-16 lei
|144-192 lei
Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de operatorul de distribuție, consum și structura exactă a facturii.
ANRE: distribuția se ieftinește
Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că reducerea este una importantă, însă consumatorii trebuie să înțeleagă că distribuția reprezintă doar o parte din costul final.
„Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie”, a declarat acesta.
Oficialul a subliniat că impactul concret diferă de la un client la altul și depinde de operatorul local, consumul efectiv și celelalte componente incluse în factură.
Există și motive de îngrijorare pentru iarnă
Deși reducerea tarifelor de distribuție aduce o veste bună pentru consumatori, contextul pieței gazelor naturale rămâne complicat. Specialiștii avertizează că gradul redus de umplere a depozitelor europene și românești, cel mai mic din ultimii cinci ani, precum și tensiunile geopolitice pot pune presiune pe prețurile gazelor în sezonul rece.
În plus, cantitatea de gaze din producția internă disponibilă la preț reglementat pentru populație și sistemele centralizate de încălzire a scăzut în 2026 la aproximativ 32 TWh, de la 52 TWh în anul precedent.
O reducere binevenită, dar limitată
Pentru consumatorii casnici, reducerea tarifelor de distribuție reprezintă o gură de oxigen într-o perioadă în care facturile la utilități continuă să cântărească greu în bugetul familiei.
Chiar dacă economiile lunare nu vor fi spectaculoase, vestea este importantă deoarece vine într-un moment în care mulți români se pregătesc deja pentru sezonul rece și pentru cheltuielile suplimentare pe care acesta le aduce. În prezent, orice reducere a costurilor cu energia este binevenită, iar decizia ANRE merge în direcția protejării consumatorilor într-un context economic încă dificil.