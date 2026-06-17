Facturile la gaze scad de la 1 iulie, dar nu pentru toți la fel. Exemple concrete, cât vei economisi

Printre cei mai importanți se află Distrigaz Sud Rețele, Delgaz Grid și Neogas Grid. Astfel, ANRE precizează că pentru cei mai mari operatori reducerile aprobate se situează între aproximativ 7,5% și 9%.

Ce înseamnă concret pentru factură

Mulți consumatori se întreabă dacă reducerea de 7,1% înseamnă că întreaga factură la gaze va scădea cu același procent. Răspunsul este nu.

Distribuția reprezintă doar una dintre componentele facturii finale. În factura plătită de consumator intră și costul gazului propriu-zis, tariful de transport, taxele și TVA-ul. Prin urmare, reducerea finală resimțită în buzunar va fi mai mică decât procentul anunțat de ANRE.

Pentru a înțelege mai bine impactul, putem folosi câteva exemple orientative.

Factura lunară actuală Economie estimată/lună Economie estimată/an 100 lei 1-2 lei 12-24 lei 200 lei 3-4 lei 36-48 lei 400 lei 6-8 lei 72-96 lei 800 lei 12-16 lei 144-192 lei

Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de operatorul de distribuție, consum și structura exactă a facturii.

ANRE: distribuția se ieftinește

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că reducerea este una importantă, însă consumatorii trebuie să înțeleagă că distribuția reprezintă doar o parte din costul final.

„Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie”, a declarat acesta.

Oficialul a subliniat că impactul concret diferă de la un client la altul și depinde de operatorul local, consumul efectiv și celelalte componente incluse în factură.