Experiențele extracorporale ar putea apărea la granița dintre somn și trezire. Ce au descoperit cercetătorii despre activitatea creierului

Ce sunt experiențele neobișnuite în care oamenii simt că își părăsesc corpul

Unele persoane descriu senzații greu de încadrat în experiențele corporale obișnuite. Pot avea impresia că plutesc, că zboară, că se rotesc sau că se prăbușesc, deși corpul rămâne nemișcat. Altele relatează senzația unei prezențe în apropiere, presiune asupra corpului sau impresia că sunt atinse de cineva care nu se află acolo.

Printre cele mai intense experiențe se numără senzația de a părăsi propriul corp și de a-l privi din exterior. Astfel de episoade sunt cunoscute în literatura științifică drept experiențe neobișnuite ale percepției corporale, prescurtate UBE. Ele pot apărea în timpul paraliziei în somn, al viselor lucide sau chiar atunci când persoana este trează.

Paralizia în somn este un exemplu cunoscut al unei astfel de suprapuneri între stările de conștiință. Persoana își recapătă conștiența, dar corpul rămâne temporar imobilizat de mecanismele asociate somnului. Episodul poate fi însoțit de halucinații înfricoșătoare și de senzația că există cineva în cameră.

Deși aceste experiențe sunt raportate de oameni din contexte diferite, mecanismele cerebrale care le provoacă nu sunt pe deplin înțelese. Cercetătorii olandezi au încercat să afle dacă ele au legătură cu momentele de tranziție dintre somn și trezire.

Cum au urmărit cercetătorii activitatea creierului în timpul acestor experiențe

Echipa coordonată de neurologul Teresa Campillo-Ferrer, de la Universitatea Radboud din Olanda, a recrutat 35 de persoane care aveau deja experiență cu visele lucide sau meditația. Cercetătorii au urmărit activitatea cerebrală în mai multe situații: în timpul exercițiilor de meditație, în timp ce participanții adormeau și în timpul somnului.

Pentru înregistrări au folosit dispozitive EEG, prevăzute cu electrozi care măsoară activitatea electrică a creierului. Participanții au fost ghidați prin exerciții de meditație menite să îi ajute să se relaxeze și să își concentreze atenția asupra senzațiilor corporale. În timpul adormirii, echipa a folosit și stimuli luminoși pentru a încuraja apariția unor experiențe neobișnuite.

Una dintre dificultățile experimentului a fost identificarea momentului exact în care apărea o astfel de experiență, mai ales atunci când participanții dormeau. Pentru a rezolva problema, cercetătorii le-au cerut să miște ochii într-o secvență deliberată stânga-dreapta-stânga-dreapta atunci când simțeau ceva neobișnuit.