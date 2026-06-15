Evaluarea performanței cu AI: eficiență sau discriminare algoritmică

Evaluarea performanței cu AI poate fi una dintre cele mai mari oportunități pentru modernizarea managementului, dar și una dintre cele mai periculoase forme de supraveghere corporativă. Diferența dintre eficiență și discriminare algoritmică nu stă doar în tehnologie, ci în modul în care aceasta este proiectată, antrenată, auditată și folosită de oameni.

De ce vor companiile să evalueze angajații cu AI

Evaluarea performanței a fost mereu una dintre cele mai dificile sarcini dintr-o organizație. Managerii trebuie să judece rezultate, comportamente, contribuții invizibile, colaborare, adaptabilitate și potențial. În practică, procesul este adesea inconsistent. Unii șefi sunt prea indulgenți, alții prea severi, unii favorizează oamenii vocali, alții îi observă mai ales pe cei care greșesc. În acest context, AI-ul pare o soluție logică: colectează date, le compară, le pune în context și oferă o imagine standardizată.

Un sistem de evaluare asistat de AI poate lua în calcul indicatori precum respectarea termenelor, volumul de muncă, feedbackul clienților, calitatea livrabilelor, contribuția în proiecte, ritmul de rezolvare a tichetelor, participarea la ședințe sau nivelul de implicare în platformele interne. În companiile mari, unde un manager poate coordona zeci de persoane, aceste informații pot fi greu de urmărit manual. AI-ul poate transforma haosul administrativ într-un dashboard aparent clar.

Pentru angajatori, avantajul principal este eficiența. Evaluările se pot face mai des, nu doar o dată sau de două ori pe an. Problemele pot fi observate mai devreme, iar angajații performanți pot fi recompensați mai rapid. În teorie, un astfel de sistem poate reduce favoritismele și poate ajuta managerii să ia decizii mai argumentate. În loc de „mi se pare că X muncește mai bine”, compania poate spune „datele arată că X livrează constant peste media echipei”.

Există și un beneficiu real pentru angajați, cel puțin în scenariul ideal. O evaluare făcută corect, transparent și constant poate oferi feedback mai util decât o discuție anuală grăbită. Un angajat poate vedea unde are dificultăți, ce trebuie să îmbunătățească și cum se raportează obiectivele sale la rezultatele echipei. AI-ul poate semnala dezechilibre, poate identifica nevoia de training și poate preveni situațiile în care oamenii află prea târziu că performanța lor este considerată slabă.

Problema apare atunci când eficiența devine scopul principal, iar complexitatea muncii umane este redusă la scoruri. Nu orice contribuție importantă se vede în cifre. Omul care îi ajută pe colegi, calmează clienți dificili, previne conflicte sau salvează proiecte prin experiență poate părea mai puțin productiv într-un sistem care măsoară doar output direct. În acest caz, AI-ul nu evaluează performanța reală, ci doar partea din performanță care poate fi ușor convertită în date.

Unde apare discriminarea algoritmică

Discriminarea algoritmică nu înseamnă neapărat că un sistem AI „urăște” o anumită categorie de oameni sau că a fost programat explicit să dezavantajeze pe cineva. De cele mai multe ori, problema este mai subtilă. Algoritmul învață din date istorice, iar datele istorice reflectă decizii, prejudecăți și dezechilibre deja existente în companie sau în societate. Dacă în trecut anumite grupuri au fost promovate mai rar, evaluate mai dur sau repartizate pe roluri mai puțin vizibile, AI-ul poate interpreta aceste tipare ca fiind normale.