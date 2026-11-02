Europenii au descoperit cum să cumpere mașini electrice chinezești cu până la 40% mai ieftin. Soluția care pune presiune pe producătorii auto
Automobilele electrice chinezești continuă să atragă atenția cumpărătorilor europeni prin dotările tehnologice și prețurile competitive. Tarifele comerciale impuse de Uniunea Europeană pentru anumite vehicule electrice noi produse în China au complicat însă accesul la unele modele, iar diferențele de preț dintre piețele asiatice și cele europene rămân considerabile.
O nouă tendință începe să se contureze: importul automobilelor electrice second-hand din China, uneori cu kilometraje surprinzător de mici. Potrivit companiei China EV Marketplace, vânzările sale de vehicule rulate către clienți din Uniunea Europeană au crescut cu 280% în primele nouă luni din 2026. Unele exemplare sunt oferite la prețuri cu aproximativ 40% sub valoarea lor inițială de listă din China.
Cum ajung mașinile electrice aproape noi să coste cu 40% mai puțin
Piața auto chineză este una dintre cele mai dinamice din lume, cu lansări frecvente de modele și actualizări tehnologice într-un ritm mult mai rapid decât cel obișnuit în industria europeană. Această concurență exercită presiune nu numai asupra prețurilor automobilelor noi, ci și asupra valorii lor de revânzare.
O mașină electrică lansată în urmă cu numai un an poate deveni considerabil mai puțin atractivă pe piața locală dacă producătorul introduce între timp un model nou, cu încărcare mai rapidă, baterie îmbunătățită sau funcții suplimentare de asistență.
China EV Marketplace susține că găsește frecvent vehicule cu aproximativ 6.000 km parcurși, comercializate cu 40% mai ieftin decât prețul inițial de listă pentru piața chineză. Este important de precizat că reducerea nu se raportează automat la prețul unui automobil echivalent vândut oficial în România.
Potrivit datelor publicate de companie, în perioada ianuarie–septembrie 2026 au fost comercializate către clienți europeni aproximativ 7.900 de vehicule rulate, în creștere cu 280% față de perioada corespunzătoare a anului trecut. În același timp, vânzările de automobile noi prin această platformă au scăzut cu 44%.
Importatorul indică și o motivație comercială importantă. Anumite automobile electrice second-hand nu intră în domeniul de aplicare al taxelor compensatorii suplimentare impuse pentru vehiculele electrice noi originare din China, conform interpretării cadrului comercial prezentate de companie.
Această diferență nu înseamnă însă că orice automobil declarat second-hand poate fi adus în Uniunea Europeană fără taxe sau controale. Încadrarea vamală reală, originea, documentele de import și legislația aplicabilă trebuie analizate pentru fiecare tranzacție.
Merită să imporți o mașină electrică second-hand din China în România?
Pentru cumpărătorii români, posibilitatea achiziționării unui automobil electric modern la un preț redus poate părea extrem de atractivă. Modele de la BYD, Zeekr, Geely sau alte mărci chinezești pot oferi tehnologii și echipamente care, în unele cazuri, sunt disponibile în Europa numai pe automobile considerabil mai scumpe.
Totuși, diferența dintre prețul afișat pe o platformă de export și costul final al înmatriculării în România poate fi importantă. Transportul internațional, taxele aplicabile, TVA, procedurile vamale și eventualele modificări tehnice trebuie incluse în calcul.
Un aspect deosebit de important este omologarea. Nu orice automobil destinat exclusiv pieței chineze deține automat documentele necesare pentru înmatricularea în România. În lipsa unei omologări europene corespunzătoare, procedurile pot deveni costisitoare sau, în anumite situații, pot împiedica înmatricularea.
Există și diferențe tehnice legate de conectivitate, navigație, limba sistemului multimedia sau standardele conectorilor de încărcare. Un automobil construit pentru infrastructura chineză poate avea nevoie de soluții speciale pentru utilizarea stațiilor europene.
Garanția reprezintă un alt element esențial. Faptul că un model aparține unei mărci prezente comercial în România nu garantează că reprezentanța locală poate oferi integral suport pentru o versiune importată individual, care nu a fost destinată pieței europene.
Piața automobilelor electrice second-hand se dezvoltă și în România, unde cumpărătorii pot compara deja modele utilizate local cu vehicule provenite din alte state europene. În aceste condiții, importul direct din China ar trebui evaluat nu numai prin prisma economiei inițiale, ci și a costurilor și riscurilor pe termen lung.
Tendința semnalată de China EV Marketplace arată că producătorii occidentali încep să întâmpine concurența chineză și pe piața vehiculelor rulate, nu doar în showroom-urile pentru automobile noi.
Rămâne însă esențială diferența dintre o mașină ieftină la export și una care poate fi utilizată legal, întreținută și revândută fără probleme în România. Reducerea de 40% poate fi reală pentru anumite exemplare, dar nu reprezintă automat economia finală a cumpărătorului european.