Europenii au descoperit cum să cumpere mașini electrice chinezești cu până la 40% mai ieftin. Soluția care pune presiune pe producătorii auto

Cum ajung mașinile electrice aproape noi să coste cu 40% mai puțin

Piața auto chineză este una dintre cele mai dinamice din lume, cu lansări frecvente de modele și actualizări tehnologice într-un ritm mult mai rapid decât cel obișnuit în industria europeană. Această concurență exercită presiune nu numai asupra prețurilor automobilelor noi, ci și asupra valorii lor de revânzare.

O mașină electrică lansată în urmă cu numai un an poate deveni considerabil mai puțin atractivă pe piața locală dacă producătorul introduce între timp un model nou, cu încărcare mai rapidă, baterie îmbunătățită sau funcții suplimentare de asistență.

China EV Marketplace susține că găsește frecvent vehicule cu aproximativ 6.000 km parcurși, comercializate cu 40% mai ieftin decât prețul inițial de listă pentru piața chineză. Este important de precizat că reducerea nu se raportează automat la prețul unui automobil echivalent vândut oficial în România.

Potrivit datelor publicate de companie, în perioada ianuarie–septembrie 2026 au fost comercializate către clienți europeni aproximativ 7.900 de vehicule rulate, în creștere cu 280% față de perioada corespunzătoare a anului trecut. În același timp, vânzările de automobile noi prin această platformă au scăzut cu 44%.

Importatorul indică și o motivație comercială importantă. Anumite automobile electrice second-hand nu intră în domeniul de aplicare al taxelor compensatorii suplimentare impuse pentru vehiculele electrice noi originare din China, conform interpretării cadrului comercial prezentate de companie.

Această diferență nu înseamnă însă că orice automobil declarat second-hand poate fi adus în Uniunea Europeană fără taxe sau controale. Încadrarea vamală reală, originea, documentele de import și legislația aplicabilă trebuie analizate pentru fiecare tranzacție.

Merită să imporți o mașină electrică second-hand din China în România?

Pentru cumpărătorii români, posibilitatea achiziționării unui automobil electric modern la un preț redus poate părea extrem de atractivă. Modele de la BYD, Zeekr, Geely sau alte mărci chinezești pot oferi tehnologii și echipamente care, în unele cazuri, sunt disponibile în Europa numai pe automobile considerabil mai scumpe.