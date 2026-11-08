BYD intră pe terenul Rolls-Royce cu o limuzină electrică de 5,6 metri și emblemă din aur. Cât ar putea costa modelul de superlux
BYD urcă în segmentul limuzinelor de lux cu un model care adună patru motoare electrice, o emblemă din aur și un interior cu jad și broderii realizate manual. Se numește Yangwang Altior, măsoară 5,6 metri și a fost prezentat la Abu Dhabi. Prin dimensiuni și dotări, noul automobil intră în zona ocupată de Rolls-Royce și Mercedes-Maybach.
Debutul a avut loc la Emirates Palace Mandarin Oriental, eveniment confirmat și de biroul de presă al autorităților din Abu Dhabi. Altior este denumirea internațională a modelului cunoscut în China drept Dingyao, construit sub marca de lux Yangwang, deținută de BYD.
Aur, jad și un habitaclu cu patru locuri
Limuzina are 5.600 mm lungime, 2.030 mm lățime și un ampatament de 3.500 mm. Ușile din spate se deschid în sens opus celor din față, până la 90 de grade, pentru a ușura accesul. În portiere sunt integrate compartimente pentru umbrele.
Pe pagina oficială a modelului, Yangwang descrie grila cu 137 de elemente fațetate și emblema realizată din aur de 24 de carate. La interior apar pielea, lemnul natural, ornamentele din jad Hetian și broderiile Suzhou.
Configurația prezentată are patru locuri. Pasagerii din spate primesc scaune cu masaj și suporturi pentru picioare, un ecran retractabil de 21,4 inch și un frigider. Sistemul audio Dynaudio folosește 39 de difuzoare.
Patru motoare și peste 1.000 de kilometri de autonomie declarată
Platforma e⁴ controlează independent cele patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată. BYD afirmă că sistemul ajută la menținerea stabilității inclusiv după o explozie de anvelopă și permite întoarcerea pe loc. Suspensia activă adaptează răspunsul mașinii la suprafața drumului.
Altior folosește o baterie Blade de generația a doua și o arhitectură de 1.000 V. Autonomia anunțată depășește 1.000 de kilometri în ciclul chinezesc de testare CLTC. Cifra reprezintă valoarea comunicată de constructor pentru acel test, fără să garanteze aceeași distanță în orice condiții de trafic.
Modelul acceptă tehnologia Flash Charging, despre care Playtech a relatat în contextul planurilor BYD pentru încărcarea rapidă în Europa. Totuși, comunicatul BYD pentru Altior precizează că specificațiile de încărcare vor fi anunțate separat. Trecerea de la 10% la 70% în cinci minute nu poate fi prezentată încă drept performanță confirmată pentru această limuzină.
Prețul vehiculat nu este încă definitiv
Prima ediție disponibilă pentru precomandă în China este Shanhe Dingyun, cu patru locuri. CnEVPost indică o serie de 399 de exemplare, un avans de 300.000 de yuani și un preț estimat la 2,08 milioane de yuani, aproximativ 300.000 de dolari. Publicația precizează însă că suma finală nu a fost stabilită.
O versiune cu cinci locuri ar urma să apară ulterior. Materialele de lansare consultate nu indică un calendar de comercializare pentru România. Prezentarea vine la scurt timp după recordul de viteză al modelului Yangwang U9 Xtreme, prin care aceeași marcă a atras atenția asupra tehnologiei sale electrice.