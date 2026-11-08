BYD intră pe terenul Rolls-Royce cu o limuzină electrică de 5,6 metri și emblemă din aur. Cât ar putea costa modelul de superlux

Aur, jad și un habitaclu cu patru locuri

Limuzina are 5.600 mm lungime, 2.030 mm lățime și un ampatament de 3.500 mm. Ușile din spate se deschid în sens opus celor din față, până la 90 de grade, pentru a ușura accesul. În portiere sunt integrate compartimente pentru umbrele.

Pe pagina oficială a modelului, Yangwang descrie grila cu 137 de elemente fațetate și emblema realizată din aur de 24 de carate. La interior apar pielea, lemnul natural, ornamentele din jad Hetian și broderiile Suzhou.

Configurația prezentată are patru locuri. Pasagerii din spate primesc scaune cu masaj și suporturi pentru picioare, un ecran retractabil de 21,4 inch și un frigider. Sistemul audio Dynaudio folosește 39 de difuzoare.

Patru motoare și peste 1.000 de kilometri de autonomie declarată

Platforma e⁴ controlează independent cele patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată. BYD afirmă că sistemul ajută la menținerea stabilității inclusiv după o explozie de anvelopă și permite întoarcerea pe loc. Suspensia activă adaptează răspunsul mașinii la suprafața drumului.

Altior folosește o baterie Blade de generația a doua și o arhitectură de 1.000 V. Autonomia anunțată depășește 1.000 de kilometri în ciclul chinezesc de testare CLTC. Cifra reprezintă valoarea comunicată de constructor pentru acel test, fără să garanteze aceeași distanță în orice condiții de trafic.

Modelul acceptă tehnologia Flash Charging, despre care Playtech a relatat în contextul planurilor BYD pentru încărcarea rapidă în Europa. Totuși, comunicatul BYD pentru Altior precizează că specificațiile de încărcare vor fi anunțate separat. Trecerea de la 10% la 70% în cinci minute nu poate fi prezentată încă drept performanță confirmată pentru această limuzină.