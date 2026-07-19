Hyundai dă lovitura cu electricele sale: autonomia de peste 500 km și prețurile care atrag clienți noi

IONIQ 5 aduce peste 500 de kilometri de autonomie

Versiunea actualizată Hyundai IONIQ 5 poate ajunge, în configurația cu autonomie extinsă și tracțiune spate, la aproximativ 512 kilometri conform ciclului american EPA. Varianta de bază este estimată la circa 394 de kilometri, suficient pentru naveta zilnică și pentru majoritatea deplasărilor regionale, dar mai puțin atractivă pentru cei care parcurg frecvent distanțe lungi.

În Statele Unite, modelul pornește de la echivalentul a aproximativ 30.600 de euro, în timp ce versiunea cu bateria mai mare și autonomie de 512 kilometri costă de la circa 32.800 de euro. Aceste valori sunt conversii ale prețurilor americane și nu reprezintă tarifele din România, unde TVA-ul, nivelul de echipare, transportul și politica importatorului pot schimba considerabil suma finală.

Unul dintre principalele avantaje rămâne arhitectura electrică de 800 de volți. Conectat la o stație DC de mare putere, IONIQ 5 poate recupera aproximativ 286 de kilometri de autonomie în 15 minute, în condiții favorabile. În România, rezultatul real depinde de temperatura bateriei, nivelul inițial de încărcare și puterea stației utilizate, însă posibilitatea unor opriri relativ scurte contează pe trasee precum București–Brașov, București–Constanța sau București–Cluj.

Interiorul este mai încăpător decât sugerează dimensiunile exterioare. Deși lungimea sa îl apropie de un Hyundai Tucson, ampatamentul depășește chiar și valoarea întâlnită la unele SUV-uri cu trei rânduri de scaune. Podeaua plată și distanța mare dintre punți oferă mai mult loc pasagerilor din spate, dar și flexibilitate pentru bagaje.

IONIQ 9 îi aduce pe clienții de SUV-uri mari spre electrice

Pentru familiile care au nevoie de șase sau șapte locuri, Hyundai mizează pe IONIQ 9. SUV-ul electric oferă trei rânduri de scaune și o autonomie EPA de aproximativ 539 de kilometri. Prețul de pornire din Statele Unite este echivalentul a aproape 52.900 de euro, fără ca această valoare să poată fi comparată direct cu un eventual preț local.

Hyundai susține că 69,8% dintre cumpărătorii IONIQ 5 din anul precedent veneau de la alte mărci. Pentru IONIQ 9, rata era de 64,3%, iar Kona Electric ajungea la 60,9%. Acest indicator este important deoarece arată că electricele companiei nu sunt cumpărate doar de clienții tradiționali Hyundai, ci conving inclusiv șoferi care anterior ar fi ales un alt producător.

Strategia este susținută și de reduceri. După dispariția unor stimulente fiscale federale din Statele Unite, Hyundai a redus anumite versiuni cu până la aproximativ 8.570 de euro. Compania a promovat inclusiv finanțări fără dobândă și discounturi de până la circa 2.620 de euro.