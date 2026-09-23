Europa își construiește propria bază de vulnerabilități: poate EUVD reduce dependența de infrastructura americană?

Întrebarea dificilă nu este dacă Europa are nevoie de o asemenea capacitate, ci ce înseamnă, concret, reducerea dependenței. EUVD poate crea redundanță, poate îmbunătăți contextul european și poate limita efectul unor blocaje externe. Totuși, securitatea software este globală, iar ruperea legăturilor cu identificatorii și furnizorii internaționali ar diminua utilitatea bazei. Independența realistă înseamnă să poți continua operațiunile fără un singur punct de eșec, nu să construiești o insulă informațională.

Ce aduce EUVD în ecosistemul vulnerabilităților

NIS2 cere ca baza europeană să includă descrierea vulnerabilității, produsele sau serviciile afectate, gravitatea și condițiile în care poate fi exploatată. Atunci când există, trebuie să apară patch-uri și îndrumări de reducere a riscului. Furnizorii și entitățile pot transmite voluntar informații despre vulnerabilități cunoscute public, iar accesul este destinat tuturor părților interesate. Această deschidere este esențială pentru folosirea datelor în afara instituțiilor europene.

EUVD nu pornește de la ideea că toate informațiile vor fi produse la Bruxelles. Valoarea sa vine din agregarea și corelarea surselor: notificări ale furnizorilor, identificatori internaționali, informații publice și contribuții din comunitatea europeană. O înregistrare poate lega același defect descris în mai multe locuri și poate arăta elementele necesare remedierii. Pentru un analist, această corelație este mai utilă decât o listă de coduri fără context.

Există și o dimensiune instituțională. ENISA poate organiza datele în acord cu nevoile rețelei europene de CSIRT-uri și ale entităților supuse NIS2. O vulnerabilitate dintr-un produs folosit pe scară largă în administrațiile europene poate primi context relevant pentru regiune, chiar dacă nu este prioritară pentru o instituție din altă jurisdicție. Această perspectivă nu schimbă proprietățile tehnice ale defectului, dar poate schimba ordinea în care este tratat.

În plus, o bază europeană poate susține politicile noi. Cyber Resilience Act introduce raportarea vulnerabilităților exploatate activ, iar datele pot alimenta o imagine mai coerentă asupra produselor și campaniilor care afectează piața europeană. Legătura trebuie făcută cu grijă, deoarece unele rapoarte conțin informații sensibile, iar publicarea prematură poate ajuta atacatorii. O bază publică și un canal confidențial de raportare au roluri diferite, chiar dacă fac parte din același ecosistem.

De ce dependența de Statele Unite a devenit vizibilă

Programul CVE oferă limbajul comun prin care o vulnerabilitate este recunoscută în produse, scanere și rapoarte. NVD, administrată de NIST, a adăugat în mod tradițional scoruri, clasificări și asocieri cu produse. CISA menține un catalog separat al vulnerabilităților despre care există dovezi că sunt exploatate. Aceste funcții sunt complementare, însă în multe procese au fost tratate ca și cum ar proveni dintr-un singur serviciu garantat.

În 2024, întârzierile de procesare din NVD au arătat ce se întâmplă când ritmul publicării vulnerabilităților depășește capacitatea de îmbogățire a datelor. În aprilie 2025, incertitudinea temporară privind finanțarea infrastructurii CVE a reaprins discuția despre continuitate. Programul a continuat, dar episodul a fost suficient pentru a evidenția riscul: mii de produse și instrumente depind de identificatori și fluxuri administrate în afara Europei.