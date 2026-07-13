Euro 7 „taie” 95 CP din Land Rover Defender OCTA. V8-ul britanic pierde brutal din putere

V8-ul pierde 15% din putere

Defender OCTA folosește un motor V8 de 4,4 litri, twin-turbo. Unitatea provine de la BMW și face parte din familia S68. Același propulsor este întâlnit și pe alte modele de performanță ale constructorului german.

În configurația actuală, Defender OCTA dezvoltă 635 CP. După modificările necesare pentru Euro 7, valoarea ar urma să scadă la 540 CP. Pierderea este de aproximativ 15%, o diferență foarte mare pentru un model poziționat în vârful gamei.

Cuplul maxim rămâne la 750 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h devine însă mai lentă. Noul timp anunțat este de 4,4 secunde.

Puterea maximă nu spune singură întreaga poveste despre comportamentul unei mașini. Greutatea, transmisia, tracțiunea și modul în care este livrat cuplul rămân la fel de importante. Totuși, o reducere de 95 CP nu poate trece neobservată, mai ales într-un segment în care caii putere sunt folosiți drept argument principal de vânzare.

Euro 7 schimbă motoarele

Explicația tehnică prezentată de publicația citată ține de răcirea internă a motorului. La sarcină ridicată, unele propulsoare de performanță injectează mai mult combustibil decât este necesar pentru arderea propriu-zisă. Benzina suplimentară contribuie la reducerea temperaturii din cilindri.

Metoda ajută motorul să reziste atunci când funcționează la turații mari și dezvoltă puterea maximă. O parte din combustibil poate rămâne însă nearsă complet. Noile cerințe urmăresc limitarea mai strictă a acestui fenomen.

Inginerii trebuie astfel să reducă sarcina termică. Una dintre cele mai simple soluții este limitarea puterii maxime. Alternativa presupune modificări costisitoare ale sistemului de ardere, răcirii și evacuării.