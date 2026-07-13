Euro 7 „taie” 95 CP din Land Rover Defender OCTA. V8-ul britanic pierde brutal din putere
Land Rover pregătește o modificare majoră pentru versiunea europeană Defender OCTA. Motorul V8 ar urma să piardă nu mai puțin de 95 CP pentru a respecta noile cerințe de emisii. Puterea va coborî de la 635 CP la 540 CP, potrivit presei străine.
Schimbarea vine înainte de aplicarea etapizată a standardului Euro 7. Mai mulți constructori modifică deja motoarele termice. Unii reduc puterea. Alții elimină complet propulsoarele care ar necesita investiții prea mari pentru a fi actualizate.
V8-ul pierde 15% din putere
Defender OCTA folosește un motor V8 de 4,4 litri, twin-turbo. Unitatea provine de la BMW și face parte din familia S68. Același propulsor este întâlnit și pe alte modele de performanță ale constructorului german.
În configurația actuală, Defender OCTA dezvoltă 635 CP. După modificările necesare pentru Euro 7, valoarea ar urma să scadă la 540 CP. Pierderea este de aproximativ 15%, o diferență foarte mare pentru un model poziționat în vârful gamei.
Cuplul maxim rămâne la 750 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h devine însă mai lentă. Noul timp anunțat este de 4,4 secunde.
Puterea maximă nu spune singură întreaga poveste despre comportamentul unei mașini. Greutatea, transmisia, tracțiunea și modul în care este livrat cuplul rămân la fel de importante. Totuși, o reducere de 95 CP nu poate trece neobservată, mai ales într-un segment în care caii putere sunt folosiți drept argument principal de vânzare.
Euro 7 schimbă motoarele
Explicația tehnică prezentată de publicația citată ține de răcirea internă a motorului. La sarcină ridicată, unele propulsoare de performanță injectează mai mult combustibil decât este necesar pentru arderea propriu-zisă. Benzina suplimentară contribuie la reducerea temperaturii din cilindri.
Metoda ajută motorul să reziste atunci când funcționează la turații mari și dezvoltă puterea maximă. O parte din combustibil poate rămâne însă nearsă complet. Noile cerințe urmăresc limitarea mai strictă a acestui fenomen.
Inginerii trebuie astfel să reducă sarcina termică. Una dintre cele mai simple soluții este limitarea puterii maxime. Alternativa presupune modificări costisitoare ale sistemului de ardere, răcirii și evacuării.
Noile norme Euro 7 nu se concentrează doar pe gazele evacuate. Standardul introduce cerințe mai ample. Sunt vizate și particulele produse de frâne și anvelope, dar și durabilitatea sistemelor de control al emisiilor.
Defender OCTA va primi și catalizatoare noi. Acestea trebuie să ajungă mai repede la temperatura optimă. Sistemul de evacuare va fi modificat, iar producătorul susține că sunetul motorului va deveni mai profund și mai rafinat.
BMW a găsit altă soluție
Land Rover nu este singurul constructor afectat. Motorul V8 al actualului BMW M5 pierde 41 CP în configurația europeană. Diferența poate fi compensată însă prin contribuția mai mare a motorului electric din sistemul plug-in hybrid.
Defender OCTA nu dispune de un asemenea avantaj. Sistemul său mild-hybrid nu poate acoperi pierderea în același mod. Land Rover este astfel obligat să accepte o putere totală mai mică.
Alte motoare au primit soluții tehnice mai elaborate. Propulsorul BMW S58, folosit pe M2, M3 și M4, ar fi fost adaptat cu ajutorul unei camere suplimentare de precombustie. Puterea a putut fi păstrată, dar soluția este mai costisitoare.
În cazul V8-ului S68, gestionarea temperaturii este mai dificilă. Cele două turbine sunt montate între bancurile de cilindri. Configurația oferă răspuns rapid, dar concentrează foarte multă căldură într-o zonă compactă.
Reducerea nu se va aplica și versiunilor comercializate în Statele Unite. Defender OCTA va continua acolo să ofere cei 635 CP, deoarece standardul Euro 7 nu este valabil pe piața americană. Pot apărea astfel diferențe mari între același model vândut în regiuni diferite.
Exemplarele europene produse înaintea modificării ar putea deveni mai căutate. Ele păstrează configurația completă de 635 CP și nu mai pot fi comandate după trecerea la noua versiune. Pentru colecționari, diferența de putere poate transforma vechiul Defender OCTA într-un model mult mai interesant.