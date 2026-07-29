Electrocasnicele care trebuie oprite sau scoase din priză când este furtuna afară. Aşa nu rişti să se ardă

Aceste impulsuri electrice durează doar fracțiuni de secundă, însă pot ajunge la valori de mii de volți. Chiar dacă instalația electrică a casei funcționează normal, energia se poate propaga prin cabluri și poate deteriora componentele electronice sensibile din interiorul aparatelor.

În unele situații, deteriorarea acestor componente poate provoca un scurtcircuit. Acesta nu este produs direct de fulger, ci apare după cedarea unor circuite electronice. În anumite cazuri pot exista supraîncălziri locale, degradarea cablurilor sau, mai rar, izbucnirea unui incendiu de natură electrică.

Ce electrocasnice sunt cele mai expuse în cazul unei supratensiuni

Cea mai sigură metodă de protecție este deconectarea completă a aparatelor din priză înainte ca furtuna să ajungă în zonă. Odată scoase din priză, supratensiunile din rețeaua electrică nu mai pot ajunge la componentele lor interne.

Este important ca această operațiune să fie făcută înainte de începerea furtunii. Dacă fulgerele sunt deja foarte aproape, nu este recomandată manipularea prizelor, a cablurilor sau a prelungitoarelor, deoarece pot exista riscuri suplimentare pentru persoanele aflate în locuință.

Printre dispozitivele considerate cele mai vulnerabile se numără televizoarele, calculatoarele desktop, monitoarele, laptopurile aflate la încărcat, consolele de jocuri, routerele și modemurile de internet, sistemele audio, imprimantele, încărcătoarele pentru telefoane și tablete, dar și electrocasnicele mici, precum cuptoarele cu microunde, cafetierele, fierbătoarele electrice și roboții de bucătărie.

Toate aceste echipamente conțin plăci electronice și componente sensibile, care pot fi afectate de o supratensiune ce durează doar câteva milisecunde.

Routerele și televizoarele inteligente sunt printre cele mai afectate

În practică, una dintre cele mai întâlnite probleme după o furtună este defectarea routerelor și a modemurilor. Aceste dispozitive sunt conectate simultan atât la rețeaua electrică, cât și la cablul de internet, ceea ce le face mai vulnerabile în cazul descărcărilor electrice.