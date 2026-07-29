Electrocasnicele care trebuie oprite sau scoase din priză când este furtuna afară. Aşa nu rişti să se ardă
O furtună puternică nu aduce doar ploi torențiale și descărcări electrice, ci poate pune în pericol și aparatele electronice din locuință. Deși mulți cred că un electrocasnic se poate defecta doar dacă fulgerul lovește direct casa, cele mai multe probleme apar din cauza supratensiunilor produse în rețeaua electrică. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot reduce considerabil riscul de avarie și pot proteja dispozitivele folosite zilnic.
- De ce se defectează electrocasnicele în timpul furtunilor
- Ce electrocasnice sunt cele mai expuse în cazul unei supratensiuni
- Routerele și televizoarele inteligente sunt printre cele mai afectate
- Ce dispozitive pot fi utilizate în timpul furtunii
- Cum îți poți proteja locuința înainte de apariția fenomenelor meteo severe
De ce se defectează electrocasnicele în timpul furtunilor
Contrar unei idei răspândite, funcționarea unui aparat electric nu atrage fulgerul asupra unei locuințe. Problemele apar, de regulă, în urma supratensiunilor generate atunci când descărcările atmosferice lovesc liniile electrice sau solul din apropierea rețelei de distribuție.
Aceste impulsuri electrice durează doar fracțiuni de secundă, însă pot ajunge la valori de mii de volți. Chiar dacă instalația electrică a casei funcționează normal, energia se poate propaga prin cabluri și poate deteriora componentele electronice sensibile din interiorul aparatelor.
În unele situații, deteriorarea acestor componente poate provoca un scurtcircuit. Acesta nu este produs direct de fulger, ci apare după cedarea unor circuite electronice. În anumite cazuri pot exista supraîncălziri locale, degradarea cablurilor sau, mai rar, izbucnirea unui incendiu de natură electrică.
Ce electrocasnice sunt cele mai expuse în cazul unei supratensiuni
Cea mai sigură metodă de protecție este deconectarea completă a aparatelor din priză înainte ca furtuna să ajungă în zonă. Odată scoase din priză, supratensiunile din rețeaua electrică nu mai pot ajunge la componentele lor interne.
Este important ca această operațiune să fie făcută înainte de începerea furtunii. Dacă fulgerele sunt deja foarte aproape, nu este recomandată manipularea prizelor, a cablurilor sau a prelungitoarelor, deoarece pot exista riscuri suplimentare pentru persoanele aflate în locuință.
Printre dispozitivele considerate cele mai vulnerabile se numără televizoarele, calculatoarele desktop, monitoarele, laptopurile aflate la încărcat, consolele de jocuri, routerele și modemurile de internet, sistemele audio, imprimantele, încărcătoarele pentru telefoane și tablete, dar și electrocasnicele mici, precum cuptoarele cu microunde, cafetierele, fierbătoarele electrice și roboții de bucătărie.
Toate aceste echipamente conțin plăci electronice și componente sensibile, care pot fi afectate de o supratensiune ce durează doar câteva milisecunde.
Routerele și televizoarele inteligente sunt printre cele mai afectate
În practică, una dintre cele mai întâlnite probleme după o furtună este defectarea routerelor și a modemurilor. Aceste dispozitive sunt conectate simultan atât la rețeaua electrică, cât și la cablul de internet, ceea ce le face mai vulnerabile în cazul descărcărilor electrice.
La fel de expuse sunt și televizoarele inteligente sau calculatoarele moderne. Dacă una dintre plăcile electronice este deteriorată, costurile de înlocuire pot deveni semnificative.
În schimb, în cazul electrocasnicelor mari, precum frigiderul, congelatorul, mașina de spălat rufe, uscătorul sau mașina de spălat vase, recomandările sunt diferite. Aceste aparate sunt proiectate să suporte fluctuațiile normale ale rețelei electrice, astfel că, în timpul unei furtuni obișnuite, nu este obligatoriu să fie scoase din priză.
Totuși, dacă există riscul unor pene prelungite de curent, al unor reveniri repetate ale alimentării cu energie sau dacă locuința este expusă inundațiilor, deconectarea lor reprezintă o măsură suplimentară de protecție.
Ce dispozitive pot fi utilizate în timpul furtunii
Cele mai sigure sunt aparatele care funcționează exclusiv pe baterie și care nu sunt conectate în acel moment la rețeaua electrică.
Telefonul mobil utilizat fără încărcător, tableta alimentată din acumulator, laptopul folosit doar pe bateria internă, radioul portabil sau lanternele cu acumulator nu sunt expuse supratensiunilor din instalația electrică a locuinței.
În același timp, sunt recomandate și câteva măsuri de precauție în timpul furtunilor puternice. Printre acestea se numără evitarea utilizării telefoanelor fixe cu fir și limitarea activităților care implică instalațiile de apă, cum sunt dușul, spălatul vaselor sau folosirea robinetelor.
Motivul este că energia unui fulger se poate propaga atât prin conductoarele electrice, cât și prin conductele metalice de apă.
Cum îți poți proteja locuința înainte de apariția fenomenelor meteo severe
Pe lângă deconectarea aparatelor din priză, există și alte măsuri preventive care pot reduce riscul producerii unor defecțiuni.
O soluție este utilizarea dispozitivelor de protecție împotriva supratensiunilor. Acestea sunt disponibile atât sub forma unor prelungitoare speciale, cât și ca sisteme montate direct în tabloul electric al locuinței.
La fel de importantă este verificarea periodică a instalației electrice și existența unei împământări realizate corect. O instalație bine executată contribuie la disiparea curenților de defect și reduce riscul deteriorării electrocasnicelor în timpul fenomenelor meteo extreme.
Pentru locuințele aflate în zone unde furtunile sunt frecvente, o soluție suplimentară o reprezintă instalarea unui sistem complet de protecție împotriva trăsnetului, format din paratrăsnet și dispozitive de protecție la supratensiune. Aceste sisteme pot diminua considerabil riscul producerii unor pagube importante, chiar dacă nu pot oferi protecție absolută în cazul unei lovituri directe de fulger.