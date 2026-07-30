EA concediază dezvoltatori, dar CEO-ul primește peste 38 de milioane de dolari. Andrew Wilson câștigă de 305 ori mai mult decât un angajat

Salariul de bază a rămas la 1,3 milioane de dolari

Pachetul de 38,65 milioane de dolari nu reprezintă salariul încasat direct de Wilson. Salariul său de bază a rămas la 1,3 milioane de dolari. Cea mai mare parte a compensației vine din acțiuni și bonusuri legate de performanța companiei.

EA a evaluat premiile în acțiuni acordate directorului la aproximativ 28,48 milioane de dolari. Wilson a primit și un bonus de performanță de 6,5 milioane de dolari. Alte beneficii și compensații au adăugat aproximativ 2,36 milioane de dolari.

Prin comparație, pachetul său din anul fiscal precedent fusese de 30,53 milioane de dolari. Creșterea este, așadar, de aproximativ 26,6%. Cu doi ani înainte, Wilson primise 25,64 milioane de dolari.

Și ceilalți directori de top au fost recompensați generos. Laura Miele, președinta EA Entertainment și Central Development, a primit 13,71 milioane de dolari. Directorul financiar Stuart Canfield a ajuns la 11,32 milioane de dolari. Directorul juridic Jake Schatz a primit 8,46 milioane de dolari, iar Mala Singh, responsabilă pentru resurse umane, 8,36 milioane.

EA a plătit peste 1,2 milioane de dolari pentru zborurile private

Documentul financiar dezvăluie și un beneficiu neobișnuit. Andrew Wilson a primit permisiunea să folosească avioanele companiei inclusiv pentru călătorii personale, nu doar pentru deplasările de serviciu. Costul suplimentar suportat de EA a fost de aproximativ 1,25 milioane de dolari.

Compania justifică măsura prin motive de securitate. O evaluare realizată în iunie 2025 ar fi recomandat folosirea avioanelor private pentru toate deplasările personale ale directorului și ale familiei sale. Wilson a primit o limită de 75 de ore de zbor personal.

EA a mai cheltuit aproximativ 1,08 milioane de dolari pentru servicii de securitate destinate lui Wilson și familiei sale. La acestea s-au adăugat beneficii de securitate cibernetică, jocuri EA, cadouri și rambursări fiscale.