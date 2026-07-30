EA concediază dezvoltatori, dar CEO-ul primește peste 38 de milioane de dolari. Andrew Wilson câștigă de 305 ori mai mult decât un angajat
Electronic Arts i-a acordat directorului general Andrew Wilson un pachet total de compensații de 38,65 milioane de dolari pentru anul fiscal 2026, în timp ce compania a continuat să reducă personalul din mai multe studiouri. Suma reprezintă o creștere de aproximativ 8,12 milioane de dolari față de anul anterior, nu de 30 de milioane, așa cum sugerează unele relatări, potrivit documentului financiar depus de EA la autoritățile americane.
Diferența dintre conducere și angajații obișnuiți este uriașă. Compensația anuală calculată de EA pentru angajatul median a fost de 126.612 dolari. Andrew Wilson a primit de 305 ori mai mult. Cifrele apar într-un moment sensibil, după noi concedieri în echipele care lucrează la unele dintre cele mai importante jocuri ale companiei.
Salariul de bază a rămas la 1,3 milioane de dolari
Pachetul de 38,65 milioane de dolari nu reprezintă salariul încasat direct de Wilson. Salariul său de bază a rămas la 1,3 milioane de dolari. Cea mai mare parte a compensației vine din acțiuni și bonusuri legate de performanța companiei.
EA a evaluat premiile în acțiuni acordate directorului la aproximativ 28,48 milioane de dolari. Wilson a primit și un bonus de performanță de 6,5 milioane de dolari. Alte beneficii și compensații au adăugat aproximativ 2,36 milioane de dolari.
Prin comparație, pachetul său din anul fiscal precedent fusese de 30,53 milioane de dolari. Creșterea este, așadar, de aproximativ 26,6%. Cu doi ani înainte, Wilson primise 25,64 milioane de dolari.
Și ceilalți directori de top au fost recompensați generos. Laura Miele, președinta EA Entertainment și Central Development, a primit 13,71 milioane de dolari. Directorul financiar Stuart Canfield a ajuns la 11,32 milioane de dolari. Directorul juridic Jake Schatz a primit 8,46 milioane de dolari, iar Mala Singh, responsabilă pentru resurse umane, 8,36 milioane.
EA a plătit peste 1,2 milioane de dolari pentru zborurile private
Documentul financiar dezvăluie și un beneficiu neobișnuit. Andrew Wilson a primit permisiunea să folosească avioanele companiei inclusiv pentru călătorii personale, nu doar pentru deplasările de serviciu. Costul suplimentar suportat de EA a fost de aproximativ 1,25 milioane de dolari.
Compania justifică măsura prin motive de securitate. O evaluare realizată în iunie 2025 ar fi recomandat folosirea avioanelor private pentru toate deplasările personale ale directorului și ale familiei sale. Wilson a primit o limită de 75 de ore de zbor personal.
EA a mai cheltuit aproximativ 1,08 milioane de dolari pentru servicii de securitate destinate lui Wilson și familiei sale. La acestea s-au adăugat beneficii de securitate cibernetică, jocuri EA, cadouri și rambursări fiscale.
Cifrele apar în timp ce publisherul a trecut prin mai multe restructurări. EA a făcut noi concedieri inclusiv după debutul comercial puternic al Battlefield 6. Reducerile au afectat studiourile din grupul Battlefield Studios, dar și departamente precum recrutare, suport pentru clienți, IT și trust & safety.
Compania laudă AI-ul și succesul Battlefield 6
În același document, EA prezintă Battlefield 6 drept una dintre reușitele importante ale anului fiscal. Compania susține că jocul și-a atins obiectivele pentru o lansare de calitate, a primit recenzii pozitive și a oferit servicii online stabile.
EA laudă și aplicarea strategiei sale de inteligență artificială generativă. Printre obiective s-au numărat stabilirea unor ținte de adopție AI în interiorul companiei, încheierea unor parteneriate și folosirea tehnologiei pentru eficiență, cercetare și noi forme de conținut.
Laura Miele a declarat recent că AI-ul ar fi produs o creștere reală a creativității în rândul dezvoltatorilor care au acceptat noile instrumente. Afirmația rămâne controversată, mai ales într-o industrie în care automatizarea este discutată simultan cu eliminarea locurilor de muncă. Contează nu doar cum este folosit AI-ul în jocurile video, ci și dacă tehnologia îi ajută pe angajați sau este folosită pentru a reduce costurile.
Contextul financiar urmează să se schimbe radical. Electronic Arts este în curs de preluare de un consorțiu condus de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, alături de Silver Lake și Affinity Partners. Tranzacția de 55 de miliarde de dolari va scoate EA de pe bursă.
După finalizarea preluării, compania nu va mai fi obligată să publice același nivel de detalii financiare. Pachetele conducerii, costurile zborurilor private și raportul dintre veniturile directorului și cele ale angajaților ar putea deveni mult mai greu de urmărit.