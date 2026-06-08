După luni întregi de declin, piața imobiliară schimbă direcția. Ce se întâmplă cu apartamentele, unde se cumpără cele mai multe locuinţe
După opt luni consecutive în care numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut la nivel național, luna mai 2026 aduce primul semn clar de revenire a pieței. Chiar dacă avansul este unul modest la nivelul întregii țări, Capitala se detașează printr-o evoluție mult mai puternică, cu aproape 16% mai multe tranzacții comparativ cu aceeași lună a anului trecut.
Bucureștiul conduce revenirea pieței imobiliare
Datele analizate de platforma imobiliară Storia, pe baza informațiilor furnizate de ANCPI și INS, arată că în București au fost înregistrate peste 3.900 de tranzacții cu unități individuale în luna mai. Comparativ cu mai 2025, creșterea este de 15,9%, iar raportat la luna aprilie se observă un avans suplimentar de 2,2%.
Pentru cumpărătorii care urmăresc piața, aceste cifre sugerează că interesul pentru locuințe rămâne ridicat, în ciuda dobânzilor încă mari și a schimbărilor fiscale care au influențat sectorul rezidențial în ultimele luni.
Cum au evoluat tranzacțiile în marile județe
La nivel național au fost înregistrate aproximativ 12.400 de tranzacții în luna mai, cu 0,1% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este important de menționat faptul că nu toate județele au urmat însă aceeași direcție.
Mai mult, chiar dacă luna mai aduce un semnal pozitiv, bilanțul începutului de an rămâne unul negativ. În perioada ianuarie-mai 2026 au fost înregistrate aproximativ 61.700 de tranzacții cu unități individuale, cu aproape 12% mai puține comparativ cu primele cinci luni din 2025.
Constanța a înregistrat cea mai severă scădere dintre marile piețe, de aproximativ 32%, în timp ce Clujul a pierdut 17% din volumul tranzacțiilor. Bucureștiul și Ilfovul au raportat reduceri de aproximativ 7%.
Creditele ipotecare continuă să scadă
Un aspect important remarcat de analiză este că revenirea tranzacțiilor nu este însoțită și de o revenire a creditării. În luna mai, de exemplu, au fost înregistrate peste 6.700 de ipoteci active la nivel național, cu 9,3% mai puține decât în mai 2025.
De asemenea, Bucureștiul a raportat o scădere de 4,2%, iar în județe precum Ilfov, Iași și Cluj diminuarea numărului de ipoteci a depășit 14%. Acest lucru sugerează că o parte dintre cumpărători folosesc surse proprii de finanțare sau amână accesarea creditelor până la o eventuală reducere a dobânzilor.
Mai puține autorizații, dar proiecte mai mari
Pe segmentul construcțiilor rezidențiale se observă o tendință interesantă. Numărul autorizațiilor de construire scade, însă suprafața totală autorizată crește.
În mediul urban au fost autorizate în aprilie aproximativ 850 de proiecte rezidențiale, cu aproape 9% mai puține decât anul trecut, însă suprafața totală a acestora a crescut spectaculos, cu 76%. Practic, această evoluție arată că dezvoltatorii construiesc proiecte mai mari și mai dense, chiar dacă numărul lor este mai redus.
Bucureștiul domină și la locuințele noi
Datele privind autorizațiile arată că în primele patru luni ale anului au fost aprobate aproximativ 25.600 de locuințe la nivel național, cu 18% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.
Capitala conduce detașat clasamentul, cu peste 5.300 de locuințe autorizate, de aproape patru ori mai multe decât anul trecut. Creșteri importante au fost raportate și în Ilfov, Brașov și Timiș, în timp ce Constanța a înregistrat o scădere de 32%.
Pentru cumpărători, toate aceste date sugerează că piața începe să își recapete ritmul după o perioadă dificilă, însă evoluția dobânzilor și a politicilor fiscale va continua să influențeze deciziile celor care intenționează să cumpere o locuință în perioada următoare.