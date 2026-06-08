După luni întregi de declin, piața imobiliară schimbă direcția. Ce se întâmplă cu apartamentele, unde se cumpără cele mai multe locuinţe

Pentru cumpărătorii care urmăresc piața, aceste cifre sugerează că interesul pentru locuințe rămâne ridicat, în ciuda dobânzilor încă mari și a schimbărilor fiscale care au influențat sectorul rezidențial în ultimele luni.

Cum au evoluat tranzacțiile în marile județe

La nivel național au fost înregistrate aproximativ 12.400 de tranzacții în luna mai, cu 0,1% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este important de menționat faptul că nu toate județele au urmat însă aceeași direcție.

Mai mult, chiar dacă luna mai aduce un semnal pozitiv, bilanțul începutului de an rămâne unul negativ. În perioada ianuarie-mai 2026 au fost înregistrate aproximativ 61.700 de tranzacții cu unități individuale, cu aproape 12% mai puține comparativ cu primele cinci luni din 2025.

Constanța a înregistrat cea mai severă scădere dintre marile piețe, de aproximativ 32%, în timp ce Clujul a pierdut 17% din volumul tranzacțiilor. Bucureștiul și Ilfovul au raportat reduceri de aproximativ 7%.

Creditele ipotecare continuă să scadă

Un aspect important remarcat de analiză este că revenirea tranzacțiilor nu este însoțită și de o revenire a creditării. În luna mai, de exemplu, au fost înregistrate peste 6.700 de ipoteci active la nivel național, cu 9,3% mai puține decât în mai 2025.

De asemenea, Bucureștiul a raportat o scădere de 4,2%, iar în județe precum Ilfov, Iași și Cluj diminuarea numărului de ipoteci a depășit 14%. Acest lucru sugerează că o parte dintre cumpărători folosesc surse proprii de finanțare sau amână accesarea creditelor până la o eventuală reducere a dobânzilor.

Mai puține autorizații, dar proiecte mai mari

Pe segmentul construcțiilor rezidențiale se observă o tendință interesantă. Numărul autorizațiilor de construire scade, însă suprafața totală autorizată crește.