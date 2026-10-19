Dua Lipa cere despăgubiri de 15 milioane de dolari de la Samsung. De ce a ajuns artista în instanță

Avocații artistei au depus un răspuns la cererea Samsung pe 16 octombrie 2026, la o instanță federală din California. Judecătorul nu a decis încă dacă procesul poate continua, iar acuzațiile sunt contestate de companie.

Cum a ajuns fotografia Dua Lipa pe cutiile televizoarelor Samsung

Disputa pornește de la o fotografie realizată în culisele festivalului de muzică Austin City Limits din 2024. Potrivit plângerii depuse de artistă, imaginea a apărut într-o reprezentare a unui ecran de televizor imprimată pe ambalajele unor produse Samsung, alături de conținut disponibil prin serviciul de streaming Samsung TV Plus, scrie publicația Law Commentary.

Dua Lipa a deschis procesul pe 8 mai 2026. Ea acuză compania de încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra mărcilor comerciale, promovare comercială falsă și încălcarea dreptului de a controla utilizarea comercială a propriei imagini.

Artista susține că fotografia a fost folosită pe ambalajele televizoarelor comercializate în Statele Unite în 2025 și 2026, fără permisiunea sa. Potrivit acuzațiilor, solicitările repetate de oprire a utilizării imaginii nu ar fi dus la rezolvarea situației.

Pe lângă despăgubirile de cel puțin 15 milioane de dolari, cântăreața solicită și alte măsuri legale legate de profiturile pe care Samsung le-ar fi obținut prin folosirea fotografiei. Miza procesului este dacă prezența unei vedete pe ambalajul unui produs poate sugera existența unui parteneriat comercial, chiar și atunci când imaginea este prezentată drept exemplu de conținut disponibil pe televizor.

Samsung susține că fotografia nu reprezintă o recomandare comercială

Compania respinge interpretarea artistei și afirmă că fotografia avea rolul de a ilustra conținutul de divertisment care poate fi urmărit pe televizoarele sale. Samsung susține că ambalajul nu a fost conceput pentru a transmite ideea că Dua Lipa recomandă personal produsele.

Producătorul mai afirmă că un furnizor terț de conținut l-ar fi asigurat că deține permisiunile necesare, inclusiv pentru utilizarea imaginii pe ambalajele destinate magazinelor. Samsung neagă că ar fi folosit intenționat fotografia fără drept.