Dua Lipa cere despăgubiri de 15 milioane de dolari de la Samsung. De ce a ajuns artista în instanță
Dua Lipa continuă procesul împotriva Samsung, după ce compania a cerut respingerea unui dosar în care artista reclamă folosirea fotografiei sale pe ambalajele televizoarelor fără acordul ei.
Cântăreața susține că imaginea ar fi putut crea impresia că promovează produsele producătorului sud-coreean și solicită despăgubiri de cel puțin 15 milioane de dolari.
Avocații artistei au depus un răspuns la cererea Samsung pe 16 octombrie 2026, la o instanță federală din California. Judecătorul nu a decis încă dacă procesul poate continua, iar acuzațiile sunt contestate de companie.
Cum a ajuns fotografia Dua Lipa pe cutiile televizoarelor Samsung
Disputa pornește de la o fotografie realizată în culisele festivalului de muzică Austin City Limits din 2024. Potrivit plângerii depuse de artistă, imaginea a apărut într-o reprezentare a unui ecran de televizor imprimată pe ambalajele unor produse Samsung, alături de conținut disponibil prin serviciul de streaming Samsung TV Plus, scrie publicația Law Commentary.
Dua Lipa a deschis procesul pe 8 mai 2026. Ea acuză compania de încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra mărcilor comerciale, promovare comercială falsă și încălcarea dreptului de a controla utilizarea comercială a propriei imagini.
Artista susține că fotografia a fost folosită pe ambalajele televizoarelor comercializate în Statele Unite în 2025 și 2026, fără permisiunea sa. Potrivit acuzațiilor, solicitările repetate de oprire a utilizării imaginii nu ar fi dus la rezolvarea situației.
Pe lângă despăgubirile de cel puțin 15 milioane de dolari, cântăreața solicită și alte măsuri legale legate de profiturile pe care Samsung le-ar fi obținut prin folosirea fotografiei. Miza procesului este dacă prezența unei vedete pe ambalajul unui produs poate sugera existența unui parteneriat comercial, chiar și atunci când imaginea este prezentată drept exemplu de conținut disponibil pe televizor.
Samsung susține că fotografia nu reprezintă o recomandare comercială
Compania respinge interpretarea artistei și afirmă că fotografia avea rolul de a ilustra conținutul de divertisment care poate fi urmărit pe televizoarele sale. Samsung susține că ambalajul nu a fost conceput pentru a transmite ideea că Dua Lipa recomandă personal produsele.
Producătorul mai afirmă că un furnizor terț de conținut l-ar fi asigurat că deține permisiunile necesare, inclusiv pentru utilizarea imaginii pe ambalajele destinate magazinelor. Samsung neagă că ar fi folosit intenționat fotografia fără drept.
Pe 10 septembrie 2026, compania a solicitat respingerea procesului. Unul dintre argumente este că simpla apariție a imaginii unei celebrități nu înseamnă automat încălcarea drepturilor asupra unei mărci comerciale. În opinia Samsung, cumpărătorii ar interpreta fotografia ca pe o mostră a imaginilor care pot fi afișate pe ecran, nu ca pe o recomandare din partea cântăreței.
Avocații Dua Lipa contestă această explicație. Ei susțin că artista își licențiază selectiv numele și imaginea prin parteneriate comerciale, inclusiv colaborări cu branduri de lux. Din acest motiv, persoanele care îi cunosc activitatea comercială ar putea interpreta prezența fotografiei pe cutiile Samsung drept semnul unei colaborări autorizate.
Instanța va trebui să analizeze dacă ambalajul putea crea, în percepția consumatorilor, impresia că artista a aprobat sau a sponsorizat produsele companiei.
De ce contează legea britanică în procesul intentat de Dua Lipa
Samsung contestă și temeiul juridic al acuzațiilor referitoare la drepturile asupra imaginii. Compania susține că, întrucât Dua Lipa are domiciliul în Anglia, ar trebui aplicată legislația engleză, nu normele din California care protejează utilizarea comercială a identității unei persoane.
Potrivit argumentelor Samsung, dreptul englez nu recunoaște un drept autonom asupra imaginii echivalent cu cel invocat de artistă în procesul din Statele Unite.
Avocații cântăreței contestă atât alegerea legislației aplicabile, cât și interpretarea oferită de companie. Ei susțin că legea din California ar trebui să guverneze cazul, întrucât utilizarea comercială contestată vizează produse comercializate și vândute pe această piață.
Potrivit publicației Law Commentary, echipa juridică a artistei a avertizat că interpretarea propusă de Samsung ar putea limita posibilitățile celebrităților britanice de a contesta folosirea neautorizată a imaginii lor în California.
Această dispută juridică este distinctă de acuzațiile privind drepturile de autor, mărcile comerciale și falsa recomandare comercială. Decizia instanței privind legislația aplicabilă ar putea influența ce capete de acuzare vor putea merge mai departe.
Judecătoarea federală Christina A. Snyder nu s-a pronunțat încă asupra cererii Samsung de respingere a dosarului. Compania trebuie să depună un nou răspuns până pe 13 noiembrie 2026, iar audierea a fost programată pentru 14 decembrie 2026.