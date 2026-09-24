Discord introduce verificarea vârstei pentru toți utilizatorii. Ce se schimbă în aplicație și cum poți demonstra că ai peste 18 ani fără să trimiți o poză cu buletinul

Peste 90% dintre utilizatori nu vor trebui să își verifice manual vârsta

Noul sistem a început să fie implementat pe 23 septembrie 2026, iar distribuirea sa globală se va desfășura treptat, pe parcursul săptămânii. Discord estimează că peste 90% dintre utilizatori nu vor fi nevoiți să confirme manual câți ani au. Platforma folosește un model de inteligență artificială care analizează anumite caracteristici ale contului, precum vechimea acestuia, tipurile de comunități din care face parte utilizatorul și tiparele generale de activitate. Compania precizează că nu citește mesajele private, nu analizează conversațiile vocale și nu examinează conținutul comunicărilor pentru a determina categoria de vârstă.

Conturile identificate automat ca aparținând unor adulți de peste 18 ani își vor păstra accesul la funcțiile existente, fără să fie necesară o verificare suplimentară. În schimb, utilizatorii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani vor beneficia de măsuri suplimentare de protecție, care limitează accesul la servere, canale și conținut destinat exclusiv adulților. Adolescenții vor putea în continuare să trimită mesaje, să participe la conversații vocale și să folosească serverele obișnuite. Dacă sistemul nu poate determina cu suficientă precizie categoria de vârstă a unui cont, anumite funcții vor rămâne restricționate până la confirmarea statutului de adult.

Cum îți poți verifica vârsta pe Discord fără să trimiți o fotografie cu buletinul

Una dintre principalele modificări față de planul anunțat inițial în februarie este introducerea mai multor metode de verificare. Înainte de amânarea sistemului, Discord intenționa să folosească în principal scanarea unui document de identitate și estimarea vârstei printr-un selfie video . Noile opțiuni permit confirmarea statutului de adult fără transmiterea directă a unor informații biometrice sau a fotografiei unui act oficial către furnizorii de verificare ai platformei.

Potrivit documentației oficiale Discord , utilizatorii pot avea la dispoziție verificarea prin card de credit, confirmarea categoriei de vârstă prin Apple App Store sau Google Play Store, utilizarea unui document de identitate deja înregistrat în Google Wallet ori folosirea AgeKey, o acreditare digitală reutilizabilă. Rămân disponibile și verificarea prin selfie video sau scanarea actului de identitate, în funcție de situație. Compania precizează că metodele disponibile pot varia în funcție de țară, dispozitiv și cerințele legale aplicabile.

Pentru verificarea prin card de credit, Discord colaborează cu furnizorul k-ID și procesatorul de plăți Stripe. Procedura poate presupune o tranzacție temporară de mai puțin de 0,50 dolari, suma urmând să fie returnată în termen de cel mult 14 zile lucrătoare. Discord nu primește datele cardului, însă Stripe păstrează ultimele patru cifre și anumite informații despre tranzacție, în conformitate cu obligațiile sale legale. În cazul estimării vârstei prin selfie video, compania susține că analiza se realizează direct pe dispozitivul utilizatorului, fără transmiterea înregistrării către serverele Discord.

De ce a amânat Discord lansarea și ce probleme de confidențialitate încearcă să rezolve

În februarie 2026, Discord a anunțat că intenționează să introducă un sistem global de verificare a vârstei, dar reacțiile negative ale comunității au determinat compania să amâne implementarea până în a doua jumătate a anului. Utilizatorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la necesitatea transmiterii unor documente personale sau informații biometrice către furnizori externi, mai ales în contextul incidentelor anterioare de securitate. Discord a promis atunci că va introduce alternative de verificare, va oferi mai multe informații despre partenerii care procesează datele și va publica documentație tehnică privind funcționarea sistemului.

Stanislav Vishnevskiy, cofondator și director tehnic al Discord, a explicat într-un comunicat publicat pe blogul companiei că noile măsuri vin într-un moment în care legislația privind protecția minorilor pe internet devine tot mai strictă în numeroase regiuni ale lumii. Compania a fost deja nevoită să implementeze mecanisme de verificare a vârstei în jurisdicții precum Brazilia și statul american Texas. Reprezentantul Discord susține că sistemul actualizat a fost construit astfel încât să limiteze pe cât posibil colectarea datelor personale, inclusiv în regiunile unde verificarea vârstei nu este încă impusă prin lege.