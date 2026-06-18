Descoperire surprinzătoare în Antarctica: inteligența artificială a scos la iveală peste 500 de cutremure ascunse sub gheață
Antarctica continuă să îi surprindă pe cercetători, chiar și după decenii de studii desfășurate în unele dintre cele mai izolate regiuni ale planetei. Un nou proiect științific bazat pe inteligență artificială a dezvăluit existența a sute de cutremure care au trecut neobservate până acum, schimbând modul în care specialiștii înțeleg activitatea geologică de sub uriașa calotă glaciară.
Multă vreme, continentul înghețat a fost considerat una dintre cele mai stabile zone din punct de vedere seismic. Lipsa unor cutremure importante și numărul redus de stații de monitorizare au alimentat ideea că Antarctica este relativ liniștită comparativ cu alte regiuni ale globului. Noile date sugerează însă că realitatea este mult mai complexă, scrie Live Science.
Inteligența artificială a identificat sute de seisme care au scăpat observațiilor
Descoperirea a fost posibilă după ce cercetătorii au folosit algoritmi de inteligență artificială pentru a analiza informațiile colectate de 49 de stații seismice amplasate în Antarctica de-a lungul ultimilor aproximativ 20 de ani.
Procesarea automată a volumului uriaș de date a permis identificarea a peste 500 de cutremure care nu fuseseră recunoscute anterior. Aceste seisme au fost localizate sub ghețarul David, una dintre cele mai importante formațiuni glaciare din Antarctica, care se întinde pe o distanță de aproximativ 1.100 de kilometri și reprezintă o legătură importantă între estul și vestul continentului.
Ceea ce a atras imediat atenția oamenilor de știință nu a fost doar numărul mare de cutremure descoperite, ci și locul în care acestea s-au produs. Multe dintre evenimentele seismice au fost detectate la adâncimi cuprinse între 100 și 150 de kilometri sub suprafață.
În mod normal, astfel de seisme de adâncime intermediară sunt asociate cu marginile plăcilor tectonice, acolo unde acestea interacționează și generează tensiuni geologice. În cazul Antarcticii, însă, o parte dintre cutremure au fost identificate într-o zonă aflată în interiorul unei plăci tectonice, un detaliu care i-a surprins pe cercetători și care ridică noi întrebări despre structura geologică a continentului.
Antarctica s-ar putea dovedi mult mai activă decât credeau cercetătorii
Rezultatele studiului sugerează că imaginea clasică a Antarcticii ca regiune aproape lipsită de activitate seismică trebuie reevaluată. Specialiștii cred că problema nu era neapărat absența cutremurelor, ci dificultatea de a le detecta într-un mediu atât de ostil și greu accesibil.
Gheața groasă de kilometri, condițiile meteorologice extreme și numărul limitat de instrumente de monitorizare au făcut ca multe evenimente seismice de mică intensitate să treacă neobservate timp de ani de zile.
Tehnologiile moderne bazate pe inteligență artificială schimbă însă această situație. Algoritmii pot analiza volume uriașe de date și pot identifica modele subtile pe care metodele tradiționale le-ar putea rata. În acest caz, sistemele AI au reușit să evidențieze o activitate geologică mult mai bogată decât se estima anterior.
Vestea bună este că seismele descoperite nu reprezintă un pericol pentru continentul înghețat. Magnitudinea acestora variază între 1,6 și 3,5, niveluri considerate reduse în comparație cu marile cutremure care afectează alte regiuni ale lumii.
Potrivit cercetătorilor, energia eliberată de aceste evenimente nu este suficientă pentru a afecta stabilitatea calotelor glaciare și nici pentru a produce modificări importante în ecosistemele antarctice.
Cu toate acestea, descoperirea este importantă pentru înțelegerea proceselor geologice care au loc sub unul dintre cele mai misterioase continente ale planetei. Studiul demonstrează încă o dată că inteligența artificială începe să joace un rol esențial în cercetarea științifică, ajutând specialiștii să descopere fenomene ascunse în seturi uriașe de date și să ofere răspunsuri la întrebări care păreau imposibil de investigat până de curând.