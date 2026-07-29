De la investiție, la afacere profitabilă. Cum au ajuns apartamentele de pe Airbnb și Booking să schimbe turismul din România

România urcă în topul Europei la numărul de locuințe listate

Potrivit unui raport analizat de Profit.ro, România a înregistrat o creștere anuală de 7,8% a numărului de locuințe disponibile pentru închiriere pe termen scurt. Dintre destinațiile europene care au cel puțin 50.000 de unități listate, doar Polonia, cu un avans de 8,9%, și Cehia, cu 8%, au avut o evoluție mai bună.

În total, pe piața românească sunt disponibile aproximativ 74.000 de spații de cazare promovate prin platforme digitale, în timp ce la nivel european oferta a ajuns la 5,4 milioane de unități, în creștere cu 3% față de anul trecut.

Aceste cifre arată că tot mai mulți proprietari aleg să transforme apartamentele sau casele în surse suplimentare de venit, în special în marile orașe și în stațiunile turistice.

Airbnb și Booking au schimbat piața cazărilor din România

Transformarea este vizibilă și în statisticile oficiale privind capacitatea de cazare a României. Astfel, datele Institutului Național de Statistică arată că, în 2025, România avea o capacitate totală de aproape 99,7 milioane de locuri-zile. Hotelurile rămân pe primul loc, cu peste jumătate din capacitatea totală de cazare, însă surpriza vine de pe poziția a doua.

Apartamentele și camerele oferite spre închiriere reprezintă deja 14,4 milioane de locuri-zile, adică 14,4% din întreaga capacitate de cazare a țării. Acestea au depășit inclusiv pensiunile agroturistice și pensiunile turistice, ceea ce arată cât de importantă a devenit economia platformelor digitale.

Practic, proprietarii individuali care își închiriază locuințele prin Airbnb sau Booking reprezintă astăzi una dintre cele mai importante categorii de furnizori de cazare din România.

De ce sunt autoritățile interesate de această piață

În ultimii ani, în spațiul public s-a discutat frecvent despre diferența dintre numărul locuințelor declarate oficial și cel al anunțurilor active de pe platformele online.