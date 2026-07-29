De la investiție, la afacere profitabilă. Cum au ajuns apartamentele de pe Airbnb și Booking să schimbe turismul din România
Piața închirierilor pe termen scurt din România continuă să crească într-un ritm accelerat, iar apartamentele și casele listate pe platforme precum Airbnb și Booking reprezintă deja o parte importantă din oferta de cazare a țării. Cele mai noi date arată că aproximativ 74.000 de locuințe sunt disponibile în prezent pentru închiriere pe termen scurt, cu aproape 8% mai multe decât în urmă cu un an, ceea ce plasează România printre statele europene cu cea mai rapidă dezvoltare în acest sector.
Creșterea vine însă într-un moment în care autoritățile europene și cele române încearcă să aducă mai multă transparență într-o piață care s-a dezvoltat rapid și unde o parte dintre veniturile obținute nu au fost întotdeauna declarate.
România urcă în topul Europei la numărul de locuințe listate
Potrivit unui raport analizat de Profit.ro, România a înregistrat o creștere anuală de 7,8% a numărului de locuințe disponibile pentru închiriere pe termen scurt. Dintre destinațiile europene care au cel puțin 50.000 de unități listate, doar Polonia, cu un avans de 8,9%, și Cehia, cu 8%, au avut o evoluție mai bună.
În total, pe piața românească sunt disponibile aproximativ 74.000 de spații de cazare promovate prin platforme digitale, în timp ce la nivel european oferta a ajuns la 5,4 milioane de unități, în creștere cu 3% față de anul trecut.
Aceste cifre arată că tot mai mulți proprietari aleg să transforme apartamentele sau casele în surse suplimentare de venit, în special în marile orașe și în stațiunile turistice.
Airbnb și Booking au schimbat piața cazărilor din România
Transformarea este vizibilă și în statisticile oficiale privind capacitatea de cazare a României. Astfel, datele Institutului Național de Statistică arată că, în 2025, România avea o capacitate totală de aproape 99,7 milioane de locuri-zile. Hotelurile rămân pe primul loc, cu peste jumătate din capacitatea totală de cazare, însă surpriza vine de pe poziția a doua.
Apartamentele și camerele oferite spre închiriere reprezintă deja 14,4 milioane de locuri-zile, adică 14,4% din întreaga capacitate de cazare a țării. Acestea au depășit inclusiv pensiunile agroturistice și pensiunile turistice, ceea ce arată cât de importantă a devenit economia platformelor digitale.
Practic, proprietarii individuali care își închiriază locuințele prin Airbnb sau Booking reprezintă astăzi una dintre cele mai importante categorii de furnizori de cazare din România.
De ce sunt autoritățile interesate de această piață
În ultimii ani, în spațiul public s-a discutat frecvent despre diferența dintre numărul locuințelor declarate oficial și cel al anunțurilor active de pe platformele online.
Potrivit informațiilor prezentate anterior de autorități, la ANAF sunt înregistrate oficial peste 18.000 de locuințe destinate închirierii pe platforme precum Airbnb și Booking, însă estimările arată că numărul ofertelor active este considerabil mai mare.
Controalele desfășurate de Fisc au identificat și numeroase cazuri în care veniturile obținute din aceste activități nu au fost declarate integral, fiind descoperite sume importante neraportate. Acesta este unul dintre motivele pentru care atât România, cât și Uniunea Europeană încearcă să introducă reguli mai clare pentru acest sector, scrie Profit.ro.
Ce se schimbă pentru proprietarii care închiriază prin Airbnb și Booking
Din luna mai, România aplică o nouă etapă de reglementare a închirierilor pe termen scurt, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului european 2024/1028. Noile prevederi îi vizează inclusiv pe proprietarii care desfășoară activitatea ca persoane fizice, fără PFA sau societate comercială.
Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui sistem de înregistrare cu număr unic pentru fiecare unitate de cazare sau gazdă. Totodată, România trebuie să creeze un punct unic digital prin care platformele precum Airbnb și Booking vor transmite informații despre activitatea proprietarilor.
Potrivit Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP), aceste măsuri urmăresc să aducă mai multă transparență într-o piață care a crescut foarte rapid și care, în unele cazuri, funcționează încă în afara cadrului fiscal și administrativ.
Ce înseamnă această evoluție pentru turiști
Creșterea numărului de locuințe disponibile oferă turiștilor mai multe opțiuni și o concurență mai mare între proprietari, ceea ce poate însemna prețuri competitive și o diversificare a ofertelor de cazare.
În același timp, noile reguli europene urmăresc să ofere mai multă siguranță și transparență atât pentru turiști, cât și pentru autorități, prin identificarea clară a proprietăților și monitorizarea activității desfășurate pe platformele digitale.
România nu este singura țară care intervine asupra acestei piețe. În timp ce oferta continuă să crească în Europa Centrală și de Est, state precum Spania și Turcia au înregistrat scăderi ale numărului de locuințe disponibile, după introducerea unor reguli mai stricte privind autorizarea și funcționarea închirierilor pe termen scurt.
Toate aceste evoluții arată că piața Airbnb și Booking intră într-o nouă etapă, în care dezvoltarea continuă este însoțită de reguli mai stricte și de un control fiscal mai atent, pe măsură ce acest tip de cazare devine tot mai important pentru turismul românesc.