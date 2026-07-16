De ce se aude atât de prost la televizoarele moderne. Motivul pentru care nu mai înțelegi dialogurile din filme

Televizoarele sunt tot mai subțiri, iar difuzoarele au avut de suferit

În urmă cu două sau trei decenii, televizoarele erau voluminoase și ocupau mult spațiu în sufragerie. Deși aveau numeroase dezavantaje, interiorul generos permitea instalarea unor difuzoare mai mari, capabile să redea un sunet mai bogat și mai clar.

Astăzi, producătorii concurează pentru cele mai subțiri modele de televizoare. În cazul multor televizoare LED și OLED, grosimea panoului este de doar câțiva centimetri, iar spațiul rămas pentru sistemul audio este extrem de redus.

Din acest motiv, difuzoarele sunt mult mai mici și sunt orientate adesea în jos sau spre perete, nu direct către privitor. Dacă televizorul este montat pe perete, sunetul poate deveni și mai puțin clar, deoarece acesta este reflectat înainte să ajungă la urechile utilizatorului.

Filmele sunt create pentru sisteme audio pe care puțini le au acasă

Majoritatea producțiilor moderne sunt mixate pentru sisteme audio complexe, precum 5.1, 7.1 sau Dolby Atmos. Într-un cinematograf sau într-un home cinema performant, dialogurile sunt redate printr-un canal dedicat, separat de muzică și de efectele sonore.

Problema apare atunci când aceeași coloană sonoră ajunge pe un televizor dotat doar cu două difuzoare mici. Sunetul trebuie adaptat pentru un sistem stereo, iar în acest proces vocile pot deveni mai greu de înțeles, în timp ce muzica și efectele speciale rămân foarte puternice.

La această situație se adaugă și compresia audio folosită de multe platforme de streaming pentru a reduce cantitatea de date transmisă prin internet. Chiar dacă diferența nu este evidentă la prima vedere, această compresie poate afecta claritatea vocilor.

Ce poți face pentru a auzi mai bine dialogurile

Cea mai eficientă soluție este folosirea unui soundbar sau a unui sistem audio extern. Chiar și un model de bază poate oferi un sunet mai clar decât difuzoarele integrate în televizor.