De ce se aude atât de prost la televizoarele moderne. Motivul pentru care nu mai înțelegi dialogurile din filme
Ți s-a întâmplat să mărești volumul ca să auzi ce spun personajele, iar câteva secunde mai târziu să fii luat prin surprindere de o explozie sau de muzica mult prea tare? Este o problemă pe care tot mai mulți posesori de televizoare moderne o observă, iar de cele mai multe ori vina nu este a platformei de streaming sau a filmului pe care îl urmăresc.
În realitate, explicația este mai complexă. Designul televizoarelor, modul în care sunt produse coloanele sonore și chiar setările audio contribuie la această experiență frustrantă. Din fericire, există și câteva soluții care pot îmbunătăți semnificativ sunetul fără investiții foarte mari.
Televizoarele sunt tot mai subțiri, iar difuzoarele au avut de suferit
În urmă cu două sau trei decenii, televizoarele erau voluminoase și ocupau mult spațiu în sufragerie. Deși aveau numeroase dezavantaje, interiorul generos permitea instalarea unor difuzoare mai mari, capabile să redea un sunet mai bogat și mai clar.
Astăzi, producătorii concurează pentru cele mai subțiri modele de televizoare. În cazul multor televizoare LED și OLED, grosimea panoului este de doar câțiva centimetri, iar spațiul rămas pentru sistemul audio este extrem de redus.
Din acest motiv, difuzoarele sunt mult mai mici și sunt orientate adesea în jos sau spre perete, nu direct către privitor. Dacă televizorul este montat pe perete, sunetul poate deveni și mai puțin clar, deoarece acesta este reflectat înainte să ajungă la urechile utilizatorului.
Filmele sunt create pentru sisteme audio pe care puțini le au acasă
Majoritatea producțiilor moderne sunt mixate pentru sisteme audio complexe, precum 5.1, 7.1 sau Dolby Atmos. Într-un cinematograf sau într-un home cinema performant, dialogurile sunt redate printr-un canal dedicat, separat de muzică și de efectele sonore.
Problema apare atunci când aceeași coloană sonoră ajunge pe un televizor dotat doar cu două difuzoare mici. Sunetul trebuie adaptat pentru un sistem stereo, iar în acest proces vocile pot deveni mai greu de înțeles, în timp ce muzica și efectele speciale rămân foarte puternice.
La această situație se adaugă și compresia audio folosită de multe platforme de streaming pentru a reduce cantitatea de date transmisă prin internet. Chiar dacă diferența nu este evidentă la prima vedere, această compresie poate afecta claritatea vocilor.
Ce poți face pentru a auzi mai bine dialogurile
Cea mai eficientă soluție este folosirea unui soundbar sau a unui sistem audio extern. Chiar și un model de bază poate oferi un sunet mai clar decât difuzoarele integrate în televizor.
Dacă alegi un soundbar cu configurație 3.1, acesta dispune de un canal central dedicat dialogurilor, ceea ce face ca vocile actorilor să fie mult mai ușor de înțeles.
Dacă nu dorești să cumperi echipamente suplimentare, merită să verifici meniul audio al televizorului. Multe modele includ funcții precum Dialogue Boost, Voice Enhancement, Night Mode sau Dynamic Range Compression. Aceste opțiuni reduc diferența dintre sunetele foarte puternice și cele mai slabe, astfel încât să nu mai fii nevoit să modifici constant volumul.
De asemenea, verifică dacă ieșirea audio este configurată corect. În anumite situații, televizorul poate încerca să redea un semnal audio surround pe difuzoare stereo, iar rezultatul este un sunet dezechilibrat și dialoguri greu de urmărit.
Problema nu este doar la televizor
Mulți utilizatori cred că televizorul lor este defect atunci când nu mai înțeleg ce spun actorii în filme sau seriale. În realitate, este vorba despre o combinație de factori: difuzoare tot mai mici, coloane sonore create pentru sisteme audio performante și compresia aplicată de serviciile de streaming.
Din acest motiv, chiar și un televizor premium poate avea dificultăți în redarea clară a vocilor fără ajutorul unui sistem audio extern sau fără ajustarea setărilor. Uneori, câteva modificări făcute în meniul televizorului sunt suficiente pentru a transforma experiența de vizionare și pentru a elimina nevoia de a ține telecomanda în mână la fiecare scenă de acțiune.