Dacia Logan cu motor spălat înainte de vânzare: aspect îngrijit sau încercare de a ascunde scurgeri

În cazul Logan, model foarte popular pe piața second-hand din România, cumpărătorii întâlnesc frecvent automobile cu rulaje ridicate, utilizate intens în oraș sau pentru transport profesional. De aceea, un compartiment motor proaspăt spălat merită privit cu atenție, fără să fie considerat automat dovada unei încercări de ascundere a defectelor.

Ce poate ascunde un motor spălat și cum identifici scurgerile

În timpul funcționării, motorul acumulează în mod natural praf, murdărie și depuneri provenite din mediul exterior. O cantitate moderată de murdărie este normală și nu indică neapărat întreținere deficitară.

Urmele de ulei reprezintă însă o categorie diferită. Acestea pot proveni din garnituri îmbătrânite, sisteme de etanșare deteriorate sau intervenții mecanice efectuate incorect.

În cazul unui Logan cu motor termic, zonele care merită verificate includ capacul chiulasei, baia de ulei, îmbinările motorului și regiunea dintre motor și cutia de viteze. În funcție de motorizare, pot exista și alte puncte susceptibile la pierderi de lubrifiant.

O spălare recentă poate elimina peliculele de ulei și depunerile care ar indica o scurgere persistentă. Din acest motiv, compartimentul motor poate părea perfect uscat în momentul inspecției, chiar dacă problema reapare după câteva zeci de kilometri.

Lichidul de răcire poate lăsa, la rândul său, urme specifice. Depunerile colorate sau albicioase din apropierea furtunurilor, radiatorului și componentelor sistemului de răcire pot indica pierderi anterioare. Aspectul exact depinde de tipul lichidului și de materialele aflate în contact cu acesta.

Trebuie verificată și zona inferioară a motorului. Unele scurgeri nu sunt vizibile de sus, dar pot fi identificate prin examinarea scutului, a băii de ulei și a suprafețelor din apropierea transmisiei.