Dacia Duster cu sistem 4x4 folosit rar: de ce lipsa utilizării nu garantează absența problemelor

Dacia Duster cu sistem 4×4 folosit rar: de ce lipsa utilizării nu garantează absența problemelor
Pentru numeroși proprietari de Dacia Duster, tracțiunea integrală reprezintă mai degrabă o rezervă de siguranță decât o funcție utilizată zilnic. Mașina circulă aproape exclusiv pe asfalt, iar sistemul 4×4 devine relevant doar iarna, pe drumurile acoperite cu zăpadă sau în timpul unei excursii ocazionale pe teren accidentat. Există astfel tentația de a considera că transmisia integrală, fiind solicitată rar, ar trebui să rămână într-o stare tehnică excelentă pentru foarte mult timp.
Realitatea este mai complicată. Componentele mecanice nu se degradează exclusiv din cauza utilizării intense, iar timpul, umezeala, diferențele dintre anvelope și întreținerea necorespunzătoare pot influența funcționarea unui sistem 4×4 chiar dacă automobilul nu a părăsit asfaltul ani întregi. În plus, Dacia Duster a avut de-a lungul generațiilor configurații diferite de tracțiune integrală, ceea ce înseamnă că problemele posibile și procedurile de verificare trebuie raportate la versiunea exactă a vehiculului.
Ce componente pot avea probleme chiar dacă nu conduci aproape niciodată în teren accidentat
La versiunile Duster cu transmisie integrală mecanică, sistemul poate include un arbore longitudinal de transmisie, cuplaj pentru antrenarea punții spate, diferențial și mai multe articulații, rulmenți și elemente de etanșare. Aceste componente sunt proiectate să reziste solicitărilor normale, însă nu sunt complet izolate de efectele trecerii timpului. Garniturile se pot îmbătrâni, pot apărea pierderi de lubrifiant, iar elementele expuse sub caroserie pot fi afectate de umezeală și coroziune.
Un aspect important este că utilizarea modului 2WD, acolo unde acesta există, nu înseamnă neapărat că toate piesele transmisiei către puntea spate rămân complet nemișcate. În funcție de construcție, anumite componente pot continua să se rotească în timpul deplasării, chiar dacă puntea spate nu primește permanent cuplu motor. Prin urmare, ideea că transmisia integrală nu se uzează deloc atunci când nu este selectată este incorectă.
La Duster, anvelopele reprezintă o altă sursă posibilă de probleme, uneori trecută cu vederea. Diferențele importante de diametru efectiv dintre roțile celor două punți pot influența funcționarea sistemului de tracțiune integrală. Manualele Dacia atrag atenția asupra necesității utilizării unor anvelope cu specificații identice și uzură apropiată, iar anumite versiuni pot dezactiva temporar tracțiunea integrală dacă detectează diferențe incompatibile între roți. O singură anvelopă nouă montată alături de trei pneuri semnificativ uzate poate deveni astfel mai problematică decât pare.
Trebuie făcută și o distincție între generațiile cu legătură mecanică între punți și configurațiile mai noi care pot utiliza un motor electric pentru antrenarea punții spate. În ultimul caz, arhitectura transmisiei, componentele și necesitățile de întreținere sunt diferite. Nu este corect să presupui că toate versiunile Duster 4×4 folosesc aceleași mecanisme sau necesită aceleași operațiuni de service.
Cum verifici transmisia integrală fără să provoci uzură inutilă
Înainte de orice verificare, este important să cunoști modul în care funcționează sistemul instalat pe automobil. La anumite generații Duster există moduri precum 2WD, AUTO și LOCK, în timp ce modelele mai recente oferă selecții adaptate pentru zăpadă, noroi, nisip sau teren accidentat. Aceste setări nu sunt interschimbabile și nu trebuie folosite fără să ții cont de instrucțiunile producătorului.
Pentru un Duster care circulă majoritar pe asfalt, o verificare periodică poate începe cu inspecția vizuală a componentelor accesibile, identificarea eventualelor scurgeri de ulei și observarea zgomotelor sau vibrațiilor neobișnuite. Un huruit care crește odată cu viteza, o vibrație transmisă prin podea sau un zgomot apărut la schimbarea sarcinii pot avea legătură cu transmisia, dar nu reprezintă singure un diagnostic. Cauzele pot proveni inclusiv din rulmenții roților, anvelope sau alte componente ale trenului de rulare.
Dacă automobilul dispune de un mod destinat exclusiv terenului cu aderență redusă, acesta nu trebuie activat pe asfalt uscat doar pentru a vedea dacă funcționează. Manualul Dacia avertizează că utilizarea unor moduri off-road în condiții nepotrivite poate afecta manevrabilitatea și anumite elemente mecanice. O verificare funcțională trebuie făcută în condiții permise de producător, preferabil într-un cadru controlat sau într-un service care dispune de echipamente adecvate.
Întreținerea transmisiei poate implica verificarea lubrifianților, a etanșărilor și a elementelor mecanice, în funcție de generație, motorizare, kilometraj și programul de service aplicabil. Nu toate componentele necesită schimburi de ulei la aceleași intervale, iar o intervenție inutilă sau efectuată cu un lubrifiant necorespunzător poate crea probleme suplimentare. De aceea, documentația tehnică specifică vehiculului este mai relevantă decât recomandările generale valabile pentru alte sisteme 4×4.
Un proprietar care folosește rar tracțiunea integrală nu trebuie să caute trasee dificile doar pentru a solicita transmisia. Mai utilă este menținerea automobilului într-o stare tehnică bună, folosirea unor anvelope compatibile, respectarea intervalelor de întreținere și investigarea promptă a eventualelor avertizări din bord, inclusiv mesajele referitoare la indisponibilitatea sistemului 4×4.
Avantajul unui Duster cu tracțiune integrală este tocmai posibilitatea de a beneficia de aderență suplimentară atunci când condițiile o cer. Dar această rezervă tehnică trebuie să fie disponibilă în momentul potrivit, iar faptul că nu a fost utilizată frecvent nu reprezintă, în sine, o garanție că toate componentele funcționează impecabil.