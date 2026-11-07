Dacia Duster cu sistem 4x4 folosit rar: de ce lipsa utilizării nu garantează absența problemelor

Ce componente pot avea probleme chiar dacă nu conduci aproape niciodată în teren accidentat

La versiunile Duster cu transmisie integrală mecanică, sistemul poate include un arbore longitudinal de transmisie, cuplaj pentru antrenarea punții spate, diferențial și mai multe articulații, rulmenți și elemente de etanșare. Aceste componente sunt proiectate să reziste solicitărilor normale, însă nu sunt complet izolate de efectele trecerii timpului. Garniturile se pot îmbătrâni, pot apărea pierderi de lubrifiant, iar elementele expuse sub caroserie pot fi afectate de umezeală și coroziune.

Un aspect important este că utilizarea modului 2WD, acolo unde acesta există, nu înseamnă neapărat că toate piesele transmisiei către puntea spate rămân complet nemișcate. În funcție de construcție, anumite componente pot continua să se rotească în timpul deplasării, chiar dacă puntea spate nu primește permanent cuplu motor. Prin urmare, ideea că transmisia integrală nu se uzează deloc atunci când nu este selectată este incorectă.

La Duster, anvelopele reprezintă o altă sursă posibilă de probleme, uneori trecută cu vederea. Diferențele importante de diametru efectiv dintre roțile celor două punți pot influența funcționarea sistemului de tracțiune integrală. Manualele Dacia atrag atenția asupra necesității utilizării unor anvelope cu specificații identice și uzură apropiată, iar anumite versiuni pot dezactiva temporar tracțiunea integrală dacă detectează diferențe incompatibile între roți. O singură anvelopă nouă montată alături de trei pneuri semnificativ uzate poate deveni astfel mai problematică decât pare.

Trebuie făcută și o distincție între generațiile cu legătură mecanică între punți și configurațiile mai noi care pot utiliza un motor electric pentru antrenarea punții spate. În ultimul caz, arhitectura transmisiei, componentele și necesitățile de întreținere sunt diferite. Nu este corect să presupui că toate versiunile Duster 4×4 folosesc aceleași mecanisme sau necesită aceleași operațiuni de service.

Cum verifici transmisia integrală fără să provoci uzură inutilă

Înainte de orice verificare, este important să cunoști modul în care funcționează sistemul instalat pe automobil. La anumite generații Duster există moduri precum 2WD, AUTO și LOCK, în timp ce modelele mai recente oferă selecții adaptate pentru zăpadă, noroi, nisip sau teren accidentat. Aceste setări nu sunt interschimbabile și nu trebuie folosite fără să ții cont de instrucțiunile producătorului.

Pentru un Duster care circulă majoritar pe asfalt, o verificare periodică poate începe cu inspecția vizuală a componentelor accesibile, identificarea eventualelor scurgeri de ulei și observarea zgomotelor sau vibrațiilor neobișnuite. Un huruit care crește odată cu viteza, o vibrație transmisă prin podea sau un zgomot apărut la schimbarea sarcinii pot avea legătură cu transmisia, dar nu reprezintă singure un diagnostic. Cauzele pot proveni inclusiv din rulmenții roților, anvelope sau alte componente ale trenului de rulare.

Dacă automobilul dispune de un mod destinat exclusiv terenului cu aderență redusă, acesta nu trebuie activat pe asfalt uscat doar pentru a vedea dacă funcționează. Manualul Dacia avertizează că utilizarea unor moduri off-road în condiții nepotrivite poate afecta manevrabilitatea și anumite elemente mecanice. O verificare funcțională trebuie făcută în condiții permise de producător, preferabil într-un cadru controlat sau într-un service care dispune de echipamente adecvate.