Cum verifici ce versiune de Windows ai instalată și dacă sistemul este actualizat
Nu toate laptopurile cu Windows au aceeași versiune a sistemului de operare, iar diferențele pot influența funcțiile disponibile, compatibilitatea aplicațiilor și modul în care sunt instalate actualizările. Dacă un program nu funcționează corect sau o anumită opțiune lipsește din setări, verificarea versiunii de Windows este un prim pas util pentru identificarea problemei.
Procedura durează doar câteva minute și nu necesită instalarea unor aplicații suplimentare. Windows oferă mai multe metode prin care poți afla dacă ai Windows 10 sau Windows 11, ce versiune este instalată și dacă există actualizări care trebuie descărcate.
Cum afli ce versiune de Windows ai pe laptop
Una dintre cele mai rapide metode este folosirea comenzii „winver”. Apasă simultan tastele Windows și R pentru a deschide fereastra Run, scrie winver în câmpul disponibil și apasă Enter. Va apărea o fereastră cu informații despre sistemul de operare instalat.
Aici poți vedea dacă dispozitivul rulează Windows 10 sau Windows 11, precum și informații despre versiune și compilarea sistemului, cunoscută și sub denumirea de build. Aceste date sunt utile atunci când cauți instrucțiuni pentru o anumită funcție sau când încerci să afli dacă laptopul îndeplinește cerințele unei aplicații.
Există și o a doua metodă, direct din setările sistemului. Deschide Start, intră în Setări, apoi selectează Sistem și Despre. În secțiunea „Specificații Windows” găsești ediția instalată, versiunea, data instalării și numărul compilării sistemului de operare. În aceeași pagină, la „Specificații dispozitiv”, sunt afișate informații precum procesorul și memoria RAM.
Cum verifici dacă Windows are actualizările instalate
Pentru a afla dacă sistemul este actualizat, deschide meniul Start și intră în Setări. În Windows 11, selectează secțiunea Windows Update, disponibilă în meniul din partea stângă. În Windows 10, intră în Setări, apoi în Actualizare și securitate și deschide Windows Update.
Apasă butonul „Căutați actualizări” sau „Check for updates”, în funcție de limba interfeței. Windows va verifica dacă sunt disponibile actualizări pentru dispozitiv. Dacă sunt găsite pachete noi, acestea pot fi descărcate și instalate urmând instrucțiunile de pe ecran.
Unele actualizări necesită repornirea laptopului pentru finalizarea instalării. Înainte de a continua, salvează documentele deschise și închide aplicațiile importante. Dacă apare opțiunea de repornire, poți alege momentul potrivit, atunci când sistemul îți permite acest lucru.
În Windows 11, poți consulta și istoricul actualizărilor din Windows Update, la secțiunea „Istoric actualizări”. Aceasta arată ce pachete au fost instalate și poate ajuta la identificarea unei actualizări care a provocat probleme.
Ce faci dacă Windows nu este actualizat
Dacă Windows Update găsește actualizări disponibile, instalează-le și verifică din nou dacă există alte pachete de descărcat. Uneori, o actualizare trebuie instalată înainte ca următoarea să fie oferită. De asemenea, anumite funcții noi sunt distribuite treptat, astfel că nu toate dispozitivele compatibile le primesc simultan.
Dacă actualizările nu se instalează, verifică dacă laptopul are o conexiune stabilă la internet și suficient spațiu liber pe unitatea de stocare. Repornește dispozitivul și încearcă din nou. Dacă problema persistă, Windows 11 include un instrument de depanare pentru Windows Update, accesibil din Setări, Sistem, Depanare și Alte instrumente de depanare. În funcție de versiunea sistemului, instrumentul poate fi disponibil și prin aplicația Get Help.
Un detaliu important ține de diferența dintre versiunea instalată și starea actualizărilor. Faptul că ai Windows 11 nu înseamnă automat că sistemul are toate actualizările de securitate. În același timp, mesajul că nu există actualizări disponibile indică faptul că Windows Update nu găsește în acel moment alte pachete aplicabile dispozitivului, nu neapărat că toate funcțiile lansate recent sunt deja disponibile.