Cum verifici ce versiune de Windows ai instalată și dacă sistemul este actualizat

Cum afli ce versiune de Windows ai pe laptop

Una dintre cele mai rapide metode este folosirea comenzii „winver”. Apasă simultan tastele Windows și R pentru a deschide fereastra Run, scrie winver în câmpul disponibil și apasă Enter. Va apărea o fereastră cu informații despre sistemul de operare instalat.

Aici poți vedea dacă dispozitivul rulează Windows 10 sau Windows 11, precum și informații despre versiune și compilarea sistemului, cunoscută și sub denumirea de build. Aceste date sunt utile atunci când cauți instrucțiuni pentru o anumită funcție sau când încerci să afli dacă laptopul îndeplinește cerințele unei aplicații.

Există și o a doua metodă, direct din setările sistemului. Deschide Start, intră în Setări, apoi selectează Sistem și Despre. În secțiunea „Specificații Windows” găsești ediția instalată, versiunea, data instalării și numărul compilării sistemului de operare. În aceeași pagină, la „Specificații dispozitiv”, sunt afișate informații precum procesorul și memoria RAM.

Cum verifici dacă Windows are actualizările instalate

Pentru a afla dacă sistemul este actualizat, deschide meniul Start și intră în Setări. În Windows 11, selectează secțiunea Windows Update, disponibilă în meniul din partea stângă. În Windows 10, intră în Setări, apoi în Actualizare și securitate și deschide Windows Update.

Apasă butonul „Căutați actualizări” sau „Check for updates”, în funcție de limba interfeței. Windows va verifica dacă sunt disponibile actualizări pentru dispozitiv. Dacă sunt găsite pachete noi, acestea pot fi descărcate și instalate urmând instrucțiunile de pe ecran.

Unele actualizări necesită repornirea laptopului pentru finalizarea instalării. Înainte de a continua, salvează documentele deschise și închide aplicațiile importante. Dacă apare opțiunea de repornire, poți alege momentul potrivit, atunci când sistemul îți permite acest lucru.

În Windows 11, poți consulta și istoricul actualizărilor din Windows Update, la secțiunea „Istoric actualizări”. Aceasta arată ce pachete au fost instalate și poate ajuta la identificarea unei actualizări care a provocat probleme.