Cum se spune corect „zacuscă” la plural. Forma care îi pune în dificultate pe mulți români

Spunem în mod firesc „am făcut zacuscă”, „am cumpărat zacuscă” sau „avem mai multe borcane de zacuscă”, nu „am făcut mai multe zacuști”.

Pluralul devine mai ușor de justificat atunci când ne referim la sortimente diferite. De exemplu: „La târg au fost prezentate mai multe zacuști tradiționale, preparate după rețete diferite”.

De ce „zacuști” sună atât de ciudat

Motivul este simplu: frecvența. Dacă o formă gramaticală este folosită foarte rar, chiar și atunci când este corectă poate suna nefiresc.

În cazul produselor alimentare, limba română preferă deseori construcții precum „sortimente de”, „borcane de” sau „tipuri de”. De aceea, în loc de „trei zacuști”, este mult mai natural să spunem „trei sortimente de zacuscă”.

Același fenomen poate fi întâlnit și în cazul altor alimente, unde contextul determină dacă avem nevoie sau nu de plural.

Alte pluraluri care îi pot pune în dificultate pe români

Limba română are numeroase substantive al căror plural nu este întotdeauna intuitiv. Un exemplu cunoscut este „aragaz”, care devine „aragazuri”, nu „aragaze”.

„Chibrit” are pluralul „chibrituri”, iar pentru „hotel” folosim „hoteluri”.