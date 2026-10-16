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Cum se spune corect „zacuscă” la plural. Forma care îi pune în dificultate pe mulți români

Cum se spune corect „zacuscă” la plural. Forma care îi pune în dificultate pe mulți români
Cum se spune „zacuscă” la plural? (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Zacusca este unul dintre preparatele tradiționale nelipsite din multe gospodării românești, însă numele său ascunde o curiozitate lingvistică. Ce se întâmplă atunci când vrem să folosim cuvântul „zacuscă” la plural? Spunem „zacuști”, „zacusce” sau pur și simplu evităm pluralul? Forma corectă există, chiar dacă este rar întâlnită în conversațiile obișnuite.

Cuprins
  1. Care este pluralul cuvântului „zacuscă”
  2. De ce „zacuști” sună atât de ciudat
  3. Alte pluraluri care îi pot pune în dificultate pe români

Care este pluralul cuvântului „zacuscă”

Potrivit normelor limbii române, substantivul feminin „zacuscă” are pluralul „zacuști”. Așadar, putem spune „două zacuști”, deși formularea poate suna neobișnuit pentru mulți vorbitori. În practică, pluralul este rar utilizat deoarece zacusca este tratată de cele mai multe ori ca un preparat, adică într-un mod asemănător unor substantive care denumesc alimente și materii.

Spunem în mod firesc „am făcut zacuscă”, „am cumpărat zacuscă” sau „avem mai multe borcane de zacuscă”, nu „am făcut mai multe zacuști”.

Pluralul devine mai ușor de justificat atunci când ne referim la sortimente diferite. De exemplu: „La târg au fost prezentate mai multe zacuști tradiționale, preparate după rețete diferite”.

De ce „zacuști” sună atât de ciudat

Motivul este simplu: frecvența. Dacă o formă gramaticală este folosită foarte rar, chiar și atunci când este corectă poate suna nefiresc.

În cazul produselor alimentare, limba română preferă deseori construcții precum „sortimente de”, „borcane de” sau „tipuri de”. De aceea, în loc de „trei zacuști”, este mult mai natural să spunem „trei sortimente de zacuscă”.

Același fenomen poate fi întâlnit și în cazul altor alimente, unde contextul determină dacă avem nevoie sau nu de plural.

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Alte pluraluri care îi pot pune în dificultate pe români

Limba română are numeroase substantive al căror plural nu este întotdeauna intuitiv. Un exemplu cunoscut este „aragaz”, care devine „aragazuri”, nu „aragaze”.

„Chibrit” are pluralul „chibrituri”, iar pentru „hotel” folosim „hoteluri”.

Mai interesant este cazul cuvântului „monedă”, cu pluralul „monede”, sau al substantivului „sânge”, pentru care pluralul „sângiuri” există în contexte specializate sau cu sensuri particulare, deși în vorbirea obișnuită folosim aproape exclusiv singularul.

Există și cuvinte la care schimbarea formei de plural poate modifica sensul. De exemplu, „timp” poate avea pluralul „timpi” atunci când vorbim despre etape, măsurători sau gramatică, dar și „timpuri” atunci când ne referim la epoci: „timpii obținuți de sportivi”, dar „timpurile moderne”.

În cazul cuvântului „zacuscă”, regula poate fi reținută simplu: pluralul este „zacuști”, însă în conversația obișnuită este perfect firesc să folosim formulări precum „două borcane de zacuscă” sau „mai multe sortimente de zacuscă”.

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