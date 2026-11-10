Cum dezactivezi descărcarea automată a fotografiilor și videoclipurilor din WhatsApp. Setarea care îți poate salva spațiul pe telefon

Cum oprești descărcarea automată pe un telefon Android

Pe Android, setările pentru descărcarea automată a fișierelor media se găsesc direct în aplicația WhatsApp. Pentru a le modifica, trebuie deschisă aplicația și apăsat butonul cu trei puncte din colțul din dreapta sus al ecranului.

Din meniul afișat trebuie selectată opțiunea Setări, apoi secțiunea Stocare și date. Aici apare categoria Descărcare automată media, unde pot fi configurate separat condițiile în care WhatsApp descarcă fotografii, videoclipuri, fișiere audio și documente.

Aplicația oferă trei situații distincte: atunci când telefonul folosește date mobile, când este conectat la o rețea Wi-Fi și când se află în roaming. Pentru fiecare dintre acestea pot fi selectate tipurile de fișiere care se descarcă automat.

Dacă scopul este oprirea completă a descărcării automate, trebuie deschisă fiecare categorie și debifate toate tipurile de fișiere. După această modificare, fotografiile, videoclipurile și documentele vor trebui descărcate manual, prin apăsarea lor în conversație.

Există și o variantă intermediară. De exemplu, fotografiile pot fi descărcate automat numai prin Wi-Fi, în timp ce videoclipurile și documentele pot rămâne excluse. Astfel, telefonul nu va consuma trafic mobil pentru fișierele mai mari.

Cum dezactivezi descărcarea automată pe iPhone

Pe iPhone, procedura este asemănătoare, însă meniul WhatsApp are o altă organizare. Aplicația trebuie deschisă, iar din partea de jos a ecranului trebuie accesată secțiunea Setări.

Următorul pas este intrarea în meniul Stocare și date. În secțiunea dedicată descărcării automate a fișierelor media apar opțiunile pentru fotografii, audio, videoclipuri și documente. Fiecare categorie poate fi configurată separat, în funcție de conexiunea la internet.