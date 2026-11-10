Cum dezactivezi descărcarea automată a fotografiilor și videoclipurilor din WhatsApp. Setarea care îți poate salva spațiul pe telefon
Fotografiile, videoclipurile și documentele primite pe WhatsApp pot ocupa rapid spațiul de stocare al telefonului, mai ales atunci când există multe grupuri active. Aplicația poate descărca automat fișierele media atunci când dispozitivul este conectat la internet, fără ca fiecare imagine sau clip să fie selectat manual.
Această funcție poate fi utilă, dar nu este întotdeauna necesară. Dezactivarea descărcării automate ajută la economisirea traficului de date mobile și permite un control mai bun asupra fișierelor care ajung în memoria telefonului. Setarea poate fi modificată atât pe Android, cât și pe iPhone.
Cum oprești descărcarea automată pe un telefon Android
Pe Android, setările pentru descărcarea automată a fișierelor media se găsesc direct în aplicația WhatsApp. Pentru a le modifica, trebuie deschisă aplicația și apăsat butonul cu trei puncte din colțul din dreapta sus al ecranului.
Din meniul afișat trebuie selectată opțiunea Setări, apoi secțiunea Stocare și date. Aici apare categoria Descărcare automată media, unde pot fi configurate separat condițiile în care WhatsApp descarcă fotografii, videoclipuri, fișiere audio și documente.
Aplicația oferă trei situații distincte: atunci când telefonul folosește date mobile, când este conectat la o rețea Wi-Fi și când se află în roaming. Pentru fiecare dintre acestea pot fi selectate tipurile de fișiere care se descarcă automat.
Dacă scopul este oprirea completă a descărcării automate, trebuie deschisă fiecare categorie și debifate toate tipurile de fișiere. După această modificare, fotografiile, videoclipurile și documentele vor trebui descărcate manual, prin apăsarea lor în conversație.
Există și o variantă intermediară. De exemplu, fotografiile pot fi descărcate automat numai prin Wi-Fi, în timp ce videoclipurile și documentele pot rămâne excluse. Astfel, telefonul nu va consuma trafic mobil pentru fișierele mai mari.
Cum dezactivezi descărcarea automată pe iPhone
Pe iPhone, procedura este asemănătoare, însă meniul WhatsApp are o altă organizare. Aplicația trebuie deschisă, iar din partea de jos a ecranului trebuie accesată secțiunea Setări.
Următorul pas este intrarea în meniul Stocare și date. În secțiunea dedicată descărcării automate a fișierelor media apar opțiunile pentru fotografii, audio, videoclipuri și documente. Fiecare categorie poate fi configurată separat, în funcție de conexiunea la internet.
Pentru a opri descărcarea automată a unui anumit tip de fișier, trebuie selectată categoria respectivă și aleasă opțiunea Niciodată. Aceeași operațiune poate fi repetată pentru toate categoriile, dacă se dorește ca niciun fișier media să nu fie descărcat automat.
WhatsApp permite și păstrarea descărcării automate doar atunci când iPhone-ul este conectat la Wi-Fi. Această variantă este utilă pentru persoanele care au un abonament de date mobile limitat sau călătoresc frecvent în străinătate.
Este important de făcut diferența între descărcarea unui fișier și salvarea lui în galeria telefonului. O fotografie poate fi descărcată în WhatsApp fără să apară automat în aplicația Poze. Aceste două comportamente sunt controlate prin setări diferite.
Cum oprești salvarea fotografiilor în galeria telefonului
Dezactivarea descărcării automate nu este singura metodă prin care poate fi redus numărul fotografiilor și videoclipurilor care apar în galeria telefonului. WhatsApp are și o setare separată pentru vizibilitatea fișierelor media.
Pe Android, aceasta poate fi găsită în Setări, apoi în secțiunea Conversații, unde trebuie dezactivată opțiunea Vizibilitatea fișierelor media. După această modificare, fotografiile și videoclipurile primite în conversații nu vor mai apărea automat în galeria telefonului. Ele pot rămâne însă disponibile în aplicația WhatsApp.
Pe iPhone, funcția echivalentă se numește Salvare în Poze și se găsește în Setări, apoi Conversații. Dezactivarea acesteia împiedică salvarea automată a fotografiilor și videoclipurilor primite în aplicația Poze.
Dacă problema apare doar în anumite conversații, setările pot fi modificate individual. În WhatsApp trebuie deschis chatul dorit, apoi trebuie accesată pagina cu informațiile contactului sau ale grupului. În funcție de telefon, opțiunea pentru vizibilitatea sau salvarea fișierelor media poate fi dezactivată doar pentru conversația respectivă.
Cum descarci manual fotografiile și videoclipurile după modificarea setărilor
Dezactivarea descărcării automate nu înseamnă că fotografiile și videoclipurile nu mai pot fi accesate. Fișierele primite continuă să apară în conversații, însă trebuie selectate manual pentru a fi descărcate.
Atunci când este primit un videoclip sau o fotografie, WhatsApp afișează un simbol de descărcare în dreptul fișierului. Prin apăsarea acestuia, conținutul poate fi descărcat și vizualizat. În funcție de setările telefonului, poate fi necesară o acțiune suplimentară pentru salvarea imaginii în galeria dispozitivului.
Această metodă oferă mai mult control asupra spațiului ocupat de WhatsApp. În loc să fie descărcate automat toate fotografiile din grupuri, pot fi păstrate doar cele care prezintă interes.
Merită verificată și secțiunea de administrare a spațiului de stocare din WhatsApp. Acolo pot fi identificate conversațiile și fișierele care ocupă cel mai mult spațiu, iar fotografiile sau videoclipurile care nu mai sunt necesare pot fi șterse fără eliminarea întregului istoric al mesajelor.