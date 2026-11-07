WhatsApp permite invitații la evenimente și pentru prietenii care nu au aplicația

Cum funcționează invitațiile și ce date pot vedea participanții

Organizatorul creează evenimentul, adaugă o fotografie de copertă și distribuie linkul. În Setări, secțiunea Events reunește evenimentele trecute și viitoare, atât pe cele create, cât și pe cele la care persoana a fost invitată.

Actualizarea include mementouri personalizate și opțiunea unui însoțitor. Numărul de telefon nu este afișat invitaților necunoscuți. Persoanele fără cont WhatsApp văd adresa evenimentului numai după ce răspund invitației. Pentru o aniversare sau o întâlnire de familie, organizatorul poate astfel centraliza răspunsurile, inclusiv atunci când unii invitați nu folosesc serviciul de mesagerie.

Funcția are la bază instrumentele pentru evenimente introduse de WhatsApp în mai 2024. Atunci, organizarea pornea din grupurile incluse în Comunități, cu extinderea anunțată ulterior către celelalte grupuri. Membrii puteau crea o întâlnire, iar ceilalți răspundeau, astfel încât participanții să știe cine urma să vină.

Evenimentul putea fi găsit în pagina cu informațiile grupului, iar persoanele care confirmau participarea primeau o notificare înaintea întâlnirii. Instrumentul era prezentat pentru situații obișnuite, de la o aniversare până la o reuniune online. Această organizare într-un loc comun evita căutarea detaliilor printre mesajele conversației.

WhatsApp a deschis și apelurile către persoane fără cont

Invitațiile la evenimente vin după o altă schimbare anunțată pe 14 octombrie: participarea la apeluri fără cont WhatsApp. În acest caz, gazda generează un link, iar invitatul îl deschide în browserul calculatorului, își introduce numele și așteaptă aprobarea pentru a intra în conversație.

Apelurile pot reuni până la 32 de persoane. Invitații fără cont nu văd numerele de telefon ale celorlalți, nu pot trimite mesaje și nu pot adăuga direct alți participanți. Gazda îi poate elimina din apel, iar accesul inițial trece printr-o sală de așteptare.

În timpul conversației, aceștia pot partaja ecranul, reacționa cu emoji sau ridica mâna. Meta precizează că apelurile sunt criptate integral și nu au limită de timp. Crearea linkului rămâne însă rezervată persoanelor cu un cont WhatsApp, chiar dacă destinatarii pot intra fără să se înregistreze.