Cum creezi efectul Velocity în CapCut cu variații de viteză. Trucul care transformă un clip simplu într-un montaj dinamic

Cum folosești Speed Curve pentru efectul Velocity

Importă videoclipul într-un proiect CapCut și selectează clipul din timeline. Pe versiunea desktop, deschide panoul Speed, apoi Curve. Pe mobil, traseul este în general Edit – Speed – Curve. Poți alege una dintre curbele presetate sau varianta Custom dacă vrei să construiești singur efectul.

În modul Custom vei vedea mai multe puncte pe un grafic. Dacă ridici un punct, secvența respectivă rulează mai repede; dacă îl cobori, încetinește. Documentația CapCut arată că editarea manuală poate coborî viteza până în zona slow-motion și o poate crește mult peste viteza normală, în funcție de versiunea editorului.

Secretul unui efect Velocity convingător este alternarea. De exemplu, poți rula normal, încetini chiar înaintea unei mișcări importante, accelera exact pe beat și reveni apoi la 1x. Dacă aplici aleatoriu viteze foarte mari și foarte mici, clipul va părea mai degrabă sacadat decât dinamic.

Cum sincronizezi variațiile cu muzica și eviți sacadările

Pentru clipurile muzicale, identifică mai întâi beat-urile importante. Poți tăia și organiza materialul înainte de efect sau poți folosi instrumentele automate disponibile în CapCut. Dacă vrei un montaj construit rapid din mai multe fotografii și filmări, există și AutoCut, care poate crea automat un videoclip în CapCut.

Pentru slow-motion fluid contează și materialul original. O filmare realizată la 60 sau 120 fps îți oferă mai multe cadre pe secundă pe care editorul le poate distribui atunci când încetinești imaginea. Dacă încetinești agresiv o filmare de 24 sau 25 fps, există riscul ca mișcarea să pară sacadată. CapCut include în anumite versiuni și opțiuni de smooth slow motion care încearcă să facă tranziția mai fluentă.

Nu este nevoie ca întregul videoclip să folosească Velocity. Efectul funcționează mai bine în momente precise: o întoarcere a camerei, un salt, o tranziție, o schimbare de ținută sau accentul unei melodii.

După editare, previzualizează clipul de câteva ori înainte de export. Dacă schimbările de viteză par prea bruște, mută punctele mai departe unul de celălalt sau redu diferența dintre viteze. Dacă videoclipul are dialog, poți adăuga și subtitrări generate automat în CapCut, iar pentru compoziții mai complexe poți folosi Overlay pentru a suprapune două videoclipuri.