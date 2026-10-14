Cum creezi efectul Velocity în CapCut cu variații de viteză. Trucul care transformă un clip simplu într-un montaj dinamic
Un videoclip nu trebuie să ruleze cu aceeași viteză de la început până la sfârșit. În CapCut poți încetini o anumită fracțiune de secundă, accelera imediat după ea și reveni apoi la viteza normală, obținând efectul cunoscut popular drept „Velocity”. CapCut îl realizează prin instrumentul Speed Curve sau curba de viteză, care îți permite să modifici viteza în mai multe puncte ale aceluiași clip. CapCut explică oficial funcția Speed Curve și oferă atât presetări, cât și control manual asupra curbei.
Efectul este des întâlnit în clipurile scurte pentru TikTok, Reels sau Shorts, unde schimbarea ritmului este sincronizată cu muzica. Este diferit de simpla setare a unui videoclip la 0,5x sau 2x, pentru că viteza se schimbă în interiorul aceleiași secvențe. Dacă folosești deja keyframes în CapCut pentru animații și mișcări precise, Velocity este o metodă complementară prin care poți controla ritmul imaginilor.
Cum folosești Speed Curve pentru efectul Velocity
Importă videoclipul într-un proiect CapCut și selectează clipul din timeline. Pe versiunea desktop, deschide panoul Speed, apoi Curve. Pe mobil, traseul este în general Edit – Speed – Curve. Poți alege una dintre curbele presetate sau varianta Custom dacă vrei să construiești singur efectul.
În modul Custom vei vedea mai multe puncte pe un grafic. Dacă ridici un punct, secvența respectivă rulează mai repede; dacă îl cobori, încetinește. Documentația CapCut arată că editarea manuală poate coborî viteza până în zona slow-motion și o poate crește mult peste viteza normală, în funcție de versiunea editorului.
Secretul unui efect Velocity convingător este alternarea. De exemplu, poți rula normal, încetini chiar înaintea unei mișcări importante, accelera exact pe beat și reveni apoi la 1x. Dacă aplici aleatoriu viteze foarte mari și foarte mici, clipul va părea mai degrabă sacadat decât dinamic.
Cum sincronizezi variațiile cu muzica și eviți sacadările
Pentru clipurile muzicale, identifică mai întâi beat-urile importante. Poți tăia și organiza materialul înainte de efect sau poți folosi instrumentele automate disponibile în CapCut. Dacă vrei un montaj construit rapid din mai multe fotografii și filmări, există și AutoCut, care poate crea automat un videoclip în CapCut.
Pentru slow-motion fluid contează și materialul original. O filmare realizată la 60 sau 120 fps îți oferă mai multe cadre pe secundă pe care editorul le poate distribui atunci când încetinești imaginea. Dacă încetinești agresiv o filmare de 24 sau 25 fps, există riscul ca mișcarea să pară sacadată. CapCut include în anumite versiuni și opțiuni de smooth slow motion care încearcă să facă tranziția mai fluentă.
Nu este nevoie ca întregul videoclip să folosească Velocity. Efectul funcționează mai bine în momente precise: o întoarcere a camerei, un salt, o tranziție, o schimbare de ținută sau accentul unei melodii.
După editare, previzualizează clipul de câteva ori înainte de export. Dacă schimbările de viteză par prea bruște, mută punctele mai departe unul de celălalt sau redu diferența dintre viteze. Dacă videoclipul are dialog, poți adăuga și subtitrări generate automat în CapCut, iar pentru compoziții mai complexe poți folosi Overlay pentru a suprapune două videoclipuri.
La export, verifică rezoluția și frame rate-ul, în special dacă materialul inițial a fost filmat la o rată mare de cadre. Velocity nu este un filtru aplicat peste videoclip, ci rezultatul controlului asupra timpului: încetinești și accelerezi exact acolo unde mișcarea și muzica au nevoie de accent.