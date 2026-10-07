Cu cât poți depăși limita de viteză fără să rămâi fără permis. Pragurile care contează în 2026

Astfel, pentru o depășire cu 10-20 km/h se aplică 2 puncte de penalizare. La 21-30 km/h peste limită sunt 3 puncte, la 31-40 km/h se aplică 4 puncte, iar pentru o depășire cu 41-50 km/h șoferul primește 6 puncte de penalizare.

Așadar, nu există o „toleranță” de 50 km/h. Un conducător auto poate fi sancționat cu mult înainte de a ajunge la viteza la care permisul este suspendat.

La +50 km/h permisul nu se suspendă pentru viteză

Un detaliu important din lege este formularea „cu mai mult de 50 km/h”. Suspendarea pentru 90 de zile intervine atunci când viteza înregistrată depășește limita legală cu peste 50 km/h, nu când diferența este exact 50 km/h.

De exemplu, pe un sector unde limita este de 50 km/h, un autoturism înregistrat cu exact 100 km/h depășește limita cu 50 km/h. Șoferul poate primi amendă și 6 puncte de penalizare, dar nu i se suspendă permisul pentru 90 de zile în baza acestei abateri.

La 101 km/h, situația se schimbă: depășirea este de 51 km/h, astfel că se aplică și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

La ce viteză rămâi fără permis pe drumurile din România

Calculul este același indiferent de categoria drumului. Trebuie verificată limita de viteză aplicabilă pe sectorul respectiv și adăugați 51 km/h. Astfel, exemplele sunt ușor de urmărit:

Limită de 50 km/h: la 100 km/h depășirea este de +50 km/h; la 101 km/h începe suspendarea de 90 de zile.

Limită de 90 km/h: la 140 km/h sunt +50 km/h; la 141 km/h sunt +51 km/h și intervine suspendarea.

Limită de 100 km/h: 150 km/h înseamnă +50 km/h, iar 151 km/h înseamnă +51 km/h.

Limită de 130 km/h: la 180 km/h diferența este de exact 50 km/h, în timp ce la 181 km/h șoferul ajunge la +51 km/h și își pierde temporar dreptul de a conduce.

Aceste exemple trebuie raportate întotdeauna la limita efectivă de pe sectorul respectiv. Un indicator poate impune o viteză mai mică decât limita generală a categoriei de drum.