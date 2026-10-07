Cu cât poți depăși limita de viteză fără să rămâi fără permis. Pragurile care contează în 2026
Mulți șoferi știu că viteza excesivă poate duce la suspendarea permisului, însă nu cunosc exact pragurile prevăzute de lege. Unii cred că permisul se pierde imediat ce viteza legală este depășită cu 50 km/h, în timp ce alții confundă punctele de penalizare cu punctele-amendă. În 2026, diferența dintre 100 și 101 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h poate fi esențială: în primul caz șoferul primește amendă și puncte de penalizare, iar în al doilea intervine și suspendarea permisului pentru 90 de zile.
Amenzile încep cu mult înainte de suspendarea permisului
Depășirea limitei de viteză nu înseamnă automat că șoferul rămâne fără permis. OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește sancțiuni care cresc în funcție de cât de mult a fost depășită viteza legală.
Astfel, pentru o depășire cu 10-20 km/h se aplică 2 puncte de penalizare. La 21-30 km/h peste limită sunt 3 puncte, la 31-40 km/h se aplică 4 puncte, iar pentru o depășire cu 41-50 km/h șoferul primește 6 puncte de penalizare.
Așadar, nu există o „toleranță” de 50 km/h. Un conducător auto poate fi sancționat cu mult înainte de a ajunge la viteza la care permisul este suspendat.
La +50 km/h permisul nu se suspendă pentru viteză
Un detaliu important din lege este formularea „cu mai mult de 50 km/h”. Suspendarea pentru 90 de zile intervine atunci când viteza înregistrată depășește limita legală cu peste 50 km/h, nu când diferența este exact 50 km/h.
De exemplu, pe un sector unde limita este de 50 km/h, un autoturism înregistrat cu exact 100 km/h depășește limita cu 50 km/h. Șoferul poate primi amendă și 6 puncte de penalizare, dar nu i se suspendă permisul pentru 90 de zile în baza acestei abateri.
La 101 km/h, situația se schimbă: depășirea este de 51 km/h, astfel că se aplică și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.
La ce viteză rămâi fără permis pe drumurile din România
Calculul este același indiferent de categoria drumului. Trebuie verificată limita de viteză aplicabilă pe sectorul respectiv și adăugați 51 km/h. Astfel, exemplele sunt ușor de urmărit:
- Limită de 50 km/h: la 100 km/h depășirea este de +50 km/h; la 101 km/h începe suspendarea de 90 de zile.
- Limită de 90 km/h: la 140 km/h sunt +50 km/h; la 141 km/h sunt +51 km/h și intervine suspendarea.
- Limită de 100 km/h: 150 km/h înseamnă +50 km/h, iar 151 km/h înseamnă +51 km/h.
- Limită de 130 km/h: la 180 km/h diferența este de exact 50 km/h, în timp ce la 181 km/h șoferul ajunge la +51 km/h și își pierde temporar dreptul de a conduce.
Aceste exemple trebuie raportate întotdeauna la limita efectivă de pe sectorul respectiv. Un indicator poate impune o viteză mai mică decât limita generală a categoriei de drum.
De la +71 km/h, permisul se suspendă pentru 120 de zile
Legea stabilește un prag și mai sever pentru vitezele foarte mari. Dacă limita este depășită cu mai mult de 70 km/h, permisul se suspendă pentru 120 de zile.
Și aici contează formularea „mai mult de”. Într-o zonă de 50 km/h, 120 km/h înseamnă o depășire de exact 70 km/h. La 121 km/h, diferența ajunge la 71 km/h și se aplică suspendarea pentru 120 de zile.
După aceeași formulă, acest prag este atins la 161 km/h pe un sector cu limită de 90 km/h, la 171 km/h unde limita este de 100 km/h și la 201 km/h pe o autostradă unde limita este de 130 km/h.
Cât costă amenzile în 2026
De la 1 iulie 2026, punctul-amendă valorează 216,25 lei, ca urmare a majorării salariului minim brut la 4.325 de lei. Pentru depășirea vitezei cu mai mult de 50 km/h se aplică amenda din clasa a IV-a, adică între 9 și 20 de puncte-amendă. Suma poate fi, astfel, cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei.
Este important ca șoferii să nu confunde punctele-amendă cu punctele de penalizare. Primele stabilesc valoarea amenzii, în timp ce punctele de penalizare se înscriu în evidența permisului.
Chiar și fără o singură abatere care să ducă direct la suspendarea permisului, acumularea a 15 puncte de penalizare atrage suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.
Regula simplă pe care șoferii trebuie să o țină minte
Pentru a înțelege mai ușor pragurile din 2026, regula poate fi rezumată astfel: la o depășire de până la 50 km/h inclusiv se aplică amendă și puncte de penalizare, dar nu suspendarea specifică vitezei de peste 50 km/h. De la +51 km/h, permisul se suspendă pentru 90 de zile, iar de la +71 km/h, suspendarea ajunge la 120 de zile.
Asta nu transformă însă cei 50 km/h într-o marjă permisă peste limita legală. Orice șofer care apasă prea tare pedala de accelerație trebuie să știe că sancțiunile încep mult mai devreme, iar punctele de penalizare acumulate pot duce, la rândul lor, la pierderea temporară a permisului.