Companiile AI cumpără cărți vechi și le distrug după scanare. Operațiunea care amintește de Fahrenheit 451

Cărțile sunt tăiate pentru a putea fi scanate rapid

Scanarea distructivă este folosită pentru volumele care trebuie digitizate la scară industrială. Cotorul cărții este tăiat, iar paginile separate sunt introduse într-un scanner automat. Metoda este mult mai rapidă decât fotografierea fiecărei pagini cu volumul intact.

După scanare, paginile nu mai pot fi reasamblate ușor. Ele sunt de obicei aruncate sau trimise la reciclare. Conținutul digital poate ajunge într-un set de date folosit pentru dezvoltarea unui model lingvistic, dar publicul nu primește neapărat acces la arhiva rezultată.

ISBNdb promova cărți vechi, specializate, rare sau ieșite din tipar. Compania susținea că le poate găsi în librării second-hand, depozite și cataloage greu accesibile. Clienților le era promisă și confidențialitate prin acorduri stricte.

Pagina în care serviciul era prezentat a fost eliminată pe 28 iulie. ISBNdb a transmis ulterior că analiza cererea de pe piață și că a decis să renunțe la această direcție. Dispariția ofertei nu demonstrează însă că cererea pentru cărți fizice a dispărut.

Internetul este contaminat cu texte produse de AI

Modelele lingvistice au fost antrenate inițial cu pagini web, articole, cod, forumuri și biblioteci digitale. După apariția chatboturilor populare, o parte tot mai mare a conținutului publicat online a început să fie generată automat.

Antrenarea noilor sisteme cu texte produse de alte modele poate amplifica greșelile și reduce varietatea informațiilor. Fenomenul este numit uneori „model collapse”. Sistemele riscă să învețe din propriile rezultate, nu din experiența și scrisul oamenilor.

Cărțile publicate înainte de explozia AI oferă un avantaj important. Sunt structurate, editate și pot conține informații specializate care nu apar pe site-uri. Pentru dezvoltatori, ele reprezintă o rezervă de date umane mai greu de contaminat.