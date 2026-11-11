Ce se întâmplă cu anii de muncă ai unei persoane care moare înainte de pensionare. Cine poate primi pensie de urmaș

Așadar, nu este obligatoriu ca soțul sau soția să fi primit deja o pensie. De exemplu, dacă un bărbat moare la 52 de ani, după 25 de ani de activitate profesională, soția și copiii pot avea dreptul la pensie de urmaș, în condițiile legii.

Casa de Pensii verifică stagiul de cotizare și drepturile persoanei decedate, apoi stabilește pensia care poate fi utilizată pentru calculul drepturilor urmașilor.

Potrivit articolului 79, atunci când decesul intervine înainte de îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, calculul se raportează la pensia de invaliditate de gradul I la care persoana decedată ar fi avut dreptul.

În ce condiții poate primi soțul supraviețuitor pensie

Una dintre cele mai importante condiții este durata căsătoriei. Potrivit articolului 75, soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de urmaș pe tot parcursul vieții, de la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă mariajul a durat cel puțin 15 ani.

Dacă durata căsătoriei a fost între 10 și 15 ani, pensia poate fi acordată, dar este diminuată cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă până la 15 ani.

De exemplu, în cazul unei căsătorii de 12 ani, diminuarea este de 18%. Există și situații în care pensia poate fi acordată înainte de vârsta standard de pensionare:

Dacă soțul supraviețuitor are invaliditate de gradul I sau II și căsătoria a durat cel puțin un an.

Dacă decesul a fost provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională, indiferent de durata căsătoriei.

Pentru șase luni de la deces, în condițiile prevăzute de lege.

Dacă soțul supraviețuitor îngrijește copii de până la șapte ani, până când ultimul copil împlinește această vârstă.

Pentru aceste situații speciale se aplică și condiții privind veniturile realizate de soțul supraviețuitor.