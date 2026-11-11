Ce se întâmplă cu anii de muncă ai unei persoane care moare înainte de pensionare. Cine poate primi pensie de urmaș
Moartea unei persoane înainte de pensionare nu înseamnă automat că anii în care aceasta a muncit și a plătit contribuții la stat nu mai contează. Potrivit legislației aplicabile în noiembrie 2026, soțul supraviețuitor și copiii pot beneficia de pensie de urmaș, chiar dacă persoana decedată nu apucase să iasă la pensie. Există însă condiții legate de vârstă, durata căsătoriei și situația familială, iar dreptul la această pensie nu se acordă automat tuturor rudelor.
Poți primi pensie de urmaș dacă persoana decedată nu era pensionară?
Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește, la articolul 73, că pensia de urmaș se acordă copiilor și soțului supraviețuitor dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.
Așadar, nu este obligatoriu ca soțul sau soția să fi primit deja o pensie. De exemplu, dacă un bărbat moare la 52 de ani, după 25 de ani de activitate profesională, soția și copiii pot avea dreptul la pensie de urmaș, în condițiile legii.
Casa de Pensii verifică stagiul de cotizare și drepturile persoanei decedate, apoi stabilește pensia care poate fi utilizată pentru calculul drepturilor urmașilor.
Potrivit articolului 79, atunci când decesul intervine înainte de îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, calculul se raportează la pensia de invaliditate de gradul I la care persoana decedată ar fi avut dreptul.
În ce condiții poate primi soțul supraviețuitor pensie
Una dintre cele mai importante condiții este durata căsătoriei. Potrivit articolului 75, soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de urmaș pe tot parcursul vieții, de la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă mariajul a durat cel puțin 15 ani.
Dacă durata căsătoriei a fost între 10 și 15 ani, pensia poate fi acordată, dar este diminuată cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă până la 15 ani.
De exemplu, în cazul unei căsătorii de 12 ani, diminuarea este de 18%. Există și situații în care pensia poate fi acordată înainte de vârsta standard de pensionare:
- Dacă soțul supraviețuitor are invaliditate de gradul I sau II și căsătoria a durat cel puțin un an.
- Dacă decesul a fost provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională, indiferent de durata căsătoriei.
- Pentru șase luni de la deces, în condițiile prevăzute de lege.
- Dacă soțul supraviețuitor îngrijește copii de până la șapte ani, până când ultimul copil împlinește această vârstă.
Pentru aceste situații speciale se aplică și condiții privind veniturile realizate de soțul supraviețuitor.
Ce drepturi au copiii persoanei decedate
Copiii pot primi pensie de urmaș chiar dacă părintele decedat nu ajunsese la vârsta pensionării. Astfel, Articolul 74 stabilește că acest drept se acordă până la împlinirea vârstei de 16 ani.
Dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ recunoscută de lege, copiii pot beneficia de pensie până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.
În cazul copiilor cu invaliditate apărută în perioada în care îndeplineau condițiile de vârstă sau studii, pensia poate continua pe durata invalidității. De exemplu, un tânăr de 20 de ani care urmează cursurile unei facultăți poate primi pensie de urmaș după părintele decedat.
Câți bani se acordă ca pensie de urmaș
Conform articolului 79 din Legea nr. 360/2023, pensia se calculează în funcție de numărul urmașilor care îndeplinesc condițiile legale. Pentru un singur urmaș se acordă 50% din baza de calcul, pentru doi urmași 75%, iar pentru trei sau mai mulți, 100%.
De exemplu, dacă pensia de referință stabilită pentru persoana decedată este de 3.000 de lei, un singur urmaș ar primi 1.500 de lei lunar. Dacă există doi urmași eligibili, suma totală ar fi de 2.250 de lei, adică 1.125 de lei pentru fiecare. În cazul a trei urmași, suma totală ar ajunge la 3.000 de lei.
Desigur, acestea sunt exemple orientative. Valoarea efectivă se stabilește de Casa de Pensii, în funcție de drepturile calculate pentru persoana decedată.
Unde se depune cererea pentru pensia de urmaș
Cererea se depune la casa teritorială de pensii, împreună cu certificatul de deces, actele de stare civilă și documentele necesare pentru dovedirea drepturilor.
În funcție de situație, pot fi solicitate certificate de căsătorie, certificate de naștere ale copiilor, adeverințe de studii sau documente privind activitatea profesională a persoanei decedate. Dacă soțul supraviețuitor are deja o pensie proprie, acesta poate opta pentru pensia mai avantajoasă, potrivit articolului 79 alineatul (3).
Prin urmare, anii de muncă ai unei persoane care moare înainte de pensionare pot contribui la stabilirea unui sprijin financiar pentru familie, dar nu se transformă într-o sumă care poate fi retrasă automat de moștenitori.