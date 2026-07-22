Cine poate cere recalcularea pensiei și în ce situații poate primi mai mulți bani
Recalcularea pensiei rămâne una dintre cele mai importante proceduri prin care pensionarii își pot majora veniturile, însă nu toate situațiile permit o creștere a drepturilor bănești. În 2026, legea prevede atât cazuri în care recalcularea se face din oficiu de către casele teritoriale de pensii, cât și situații în care pensionarul trebuie să depună o cerere și documente justificative. În anumite condiții, această procedură poate duce la o pensie mai mare, dacă sunt valorificate venituri sau perioade de cotizare care nu au fost luate în calcul la stabilirea inițială a drepturilor.
Recalcularea pensiei nu se face doar automat. În multe cazuri este nevoie de o cerere
Potrivit legislației în vigoare, recalcularea pensiei poate avea loc fie din oficiu, în situațiile expres prevăzute de lege, fie la solicitarea pensionarului. În cazul unei cereri, beneficiarul trebuie să prezinte documentele care dovedesc existența unor elemente ce nu au fost valorificate la stabilirea pensiei.
Acest lucru înseamnă că simpla depunere a unei cereri nu garantează automat o pensie mai mare. Majorarea poate fi acordată doar dacă documentele depuse conduc la recalcularea punctajului și, implicit, la un cuantum superior al pensiei, potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
În ce situații poate fi cerută recalcularea pensiei
Una dintre cele mai întâlnite situații este aceea în care pensionarul descoperă că anumite venituri realizate înainte de pensionare nu au fost incluse în calculul pensiei.
De asemenea, recalcularea poate fi solicitată atunci când există perioade de stagiu de cotizare sau perioade asimilate care nu au fost valorificate la stabilirea drepturilor de pensie, dar pot fi dovedite ulterior prin acte.
O altă situație apare atunci când sunt depuse documente noi sau declarații rectificative care modifică datele utilizate la stabilirea pensiei, cum ar fi informații privind vechimea în muncă sau veniturile realizate. În astfel de cazuri, casa de pensii analizează documentele și stabilește dacă acestea influențează punctajul de pensie.
Ce documente pot influența valoarea pensiei
În practică, cele mai importante documente sunt adeverințele care atestă venituri ori perioade de activitate care nu au fost luate în calcul la emiterea deciziei inițiale de pensionare.
După depunerea cererii și a actelor justificative, casa teritorială de pensii verifică dacă acestea pot fi valorificate conform legii. Numai elementele recunoscute de legislație pot conduce la recalcularea punctajului și, implicit, la majorarea pensiei.
Există și situații în care pensionarul depune documente noi, însă acestea nu modifică punctajul de pensie. În astfel de cazuri, cuantumul aflat în plată rămâne neschimbat.
Cum sunt stabilite noile drepturi de pensie
Legea prevede că recalcularea are ca scop valorificarea tuturor elementelor care influențează punctajul de pensie și care nu au fost luate în considerare anterior.
În același timp, există și situații în care recalculările sunt efectuate din oficiu, fără ca pensionarii să fie obligați să depună cereri, atunci când legea stabilește expres acest lucru.
Noile drepturi se stabilesc după analizarea documentelor și aplicarea regulilor prevăzute de legislația în vigoare. Dacă rezultă un punctaj mai mare decât cel avut anterior, pensia este recalculată în consecință.
Cine are cele mai mari șanse să obțină o pensie mai mare
Șansele cele mai mari de majorare le au pensionarii care pot demonstra existența unor venituri sau perioade de cotizare care nu au fost valorificate la momentul stabilirii pensiei.
De asemenea, pot beneficia de recalculare persoanele care identifică erori în documentele folosite inițial ori prezintă acte noi care modifică baza de calcul. În toate aceste situații, cererea este analizată individual, iar majorarea se acordă doar dacă rezultatul recalculării conduce la un cuantum superior al pensiei.
Proiectele și procedurile privind pensiile continuă să fie actualizate în funcție de aplicarea Legii nr. 360/2023, iar Casa Națională de Pensii Publice publică periodic precizări privind modul în care se desfășoară procesele de recalculare și valorificare a documentelor depuse de pensionari.