Cine poate cere recalcularea pensiei și în ce situații poate primi mai mulți bani

Acest lucru înseamnă că simpla depunere a unei cereri nu garantează automat o pensie mai mare. Majorarea poate fi acordată doar dacă documentele depuse conduc la recalcularea punctajului și, implicit, la un cuantum superior al pensiei, potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

În ce situații poate fi cerută recalcularea pensiei

Una dintre cele mai întâlnite situații este aceea în care pensionarul descoperă că anumite venituri realizate înainte de pensionare nu au fost incluse în calculul pensiei.

De asemenea, recalcularea poate fi solicitată atunci când există perioade de stagiu de cotizare sau perioade asimilate care nu au fost valorificate la stabilirea drepturilor de pensie, dar pot fi dovedite ulterior prin acte.

O altă situație apare atunci când sunt depuse documente noi sau declarații rectificative care modifică datele utilizate la stabilirea pensiei, cum ar fi informații privind vechimea în muncă sau veniturile realizate. În astfel de cazuri, casa de pensii analizează documentele și stabilește dacă acestea influențează punctajul de pensie.

Ce documente pot influența valoarea pensiei

În practică, cele mai importante documente sunt adeverințele care atestă venituri ori perioade de activitate care nu au fost luate în calcul la emiterea deciziei inițiale de pensionare.

După depunerea cererii și a actelor justificative, casa teritorială de pensii verifică dacă acestea pot fi valorificate conform legii. Numai elementele recunoscute de legislație pot conduce la recalcularea punctajului și, implicit, la majorarea pensiei.

Există și situații în care pensionarul depune documente noi, însă acestea nu modifică punctajul de pensie. În astfel de cazuri, cuantumul aflat în plată rămâne neschimbat.