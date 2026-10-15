Cine este responsabil pentru siguranța copiilor în școli. O bucată de tencuială s-a prăbușit peste două eleve la un liceu din Bacău

Părinții au fost informați despre cele întâmplate. În relatarea Știrilor ProTV, Inspectoratul Școlar precizează că fetele nu au suferit răni.

Infiltrațiile de apă produse în urma ploilor sunt indicate drept o posibilă cauză a desprinderii tencuielii. Sala de clasă a fost scoasă temporar din folosință, până la repararea tavanului.

Primăria Bacău a transmis că a primit informarea oficială miercuri dimineață, împreună cu o solicitare de fonduri pentru reparații la acoperiș. Potrivit Ziarului de Bacău, municipalitatea a precizat că adresa fusese redactată marți, dar transmisă a doua zi.

Ce responsabilități are conducerea școlii

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, stabilește atribuții privind administrarea patrimoniului școlar. Articolul 21 alineatul (2) prevede că directorul răspunde de gestionarea bazei materiale a unității.

La rândul său, compartimentul administrativ are atribuții de întreținere a terenurilor și clădirilor, potrivit articolului 82. Acesta realizează reparațiile aflate în sarcina școlii și lucrările de întreținere, în cadrul responsabilităților stabilite legal.

Prin urmare, siguranța spațiilor nu se reduce la supravegherea elevilor în timpul orelor sau al pauzelor. Ea presupune și gestionarea problemelor clădirii, semnalarea defecțiunilor și luarea măsurilor necesare în raport cu riscul identificat.

Aceste atribuții generale nu stabilesc singure cine este vinovat pentru incidentul din Bacău. Pentru o asemenea concluzie trebuie clarificat când au apărut degradările, dacă erau cunoscute și ce demersuri au fost făcute.