Cine este responsabil pentru siguranța copiilor în școli. O bucată de tencuială s-a prăbușit peste două eleve la un liceu din Bacău
Siguranța clădirilor școlare implică responsabilități pentru conducerea unității, personalul administrativ și autoritățile care asigură finanțarea reparațiilor. Problema revine în atenție după ce o bucată de tencuială s-a desprins din tavanul unei clase de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău și a căzut peste două eleve. Potrivit Inspectoratului Școlar, adolescentele nu au fost rănite, iar sala a fost închisă temporar.
Tencuiala a căzut în pauză, iar elevele au fost consultate
Incidentul s-a produs marți, 13 octombrie, în timpul unei pauze, conform precizărilor ISJ Bacău. După desprinderea tencuielii, conducerea școlii a fost anunțată, iar cele două adolescente au fost duse la cabinetul medical pentru consultație.
Părinții au fost informați despre cele întâmplate. În relatarea Știrilor ProTV, Inspectoratul Școlar precizează că fetele nu au suferit răni.
Infiltrațiile de apă produse în urma ploilor sunt indicate drept o posibilă cauză a desprinderii tencuielii. Sala de clasă a fost scoasă temporar din folosință, până la repararea tavanului.
Primăria Bacău a transmis că a primit informarea oficială miercuri dimineață, împreună cu o solicitare de fonduri pentru reparații la acoperiș. Potrivit Ziarului de Bacău, municipalitatea a precizat că adresa fusese redactată marți, dar transmisă a doua zi.
Ce responsabilități are conducerea școlii
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, stabilește atribuții privind administrarea patrimoniului școlar. Articolul 21 alineatul (2) prevede că directorul răspunde de gestionarea bazei materiale a unității.
La rândul său, compartimentul administrativ are atribuții de întreținere a terenurilor și clădirilor, potrivit articolului 82. Acesta realizează reparațiile aflate în sarcina școlii și lucrările de întreținere, în cadrul responsabilităților stabilite legal.
Prin urmare, siguranța spațiilor nu se reduce la supravegherea elevilor în timpul orelor sau al pauzelor. Ea presupune și gestionarea problemelor clădirii, semnalarea defecțiunilor și luarea măsurilor necesare în raport cu riscul identificat.
Aceste atribuții generale nu stabilesc singure cine este vinovat pentru incidentul din Bacău. Pentru o asemenea concluzie trebuie clarificat când au apărut degradările, dacă erau cunoscute și ce demersuri au fost făcute.
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Cine asigură banii pentru reparații și întreținere
Articolul 140 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 include investițiile, reparațiile capitale și curente și consolidările în finanțarea complementară. Aceasta se asigură din bugetele locale și din sume defalcate din venituri ale bugetului de stat, aprobate cu această destinație.
Aceeași categorie cuprinde cheltuieli pentru securitatea și sănătatea elevilor și personalului, precum și pentru gestionarea situațiilor de urgență. Autoritățile locale au astfel un rol în asigurarea resurselor pentru funcționarea în siguranță a școlilor.
Separat, articolul 27 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții stabilește obligațiile proprietarilor clădirilor. Printre acestea se află efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații și urmărirea comportării construcției în timp.
Responsabilitățile trebuie analizate împreună, în funcție de proprietarul clădirii, administratorul acesteia și natura lucrărilor. Existența unei obligații de finanțare la nivel local nu înlocuiește atribuțiile de administrare ale școlii.
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Cauza tehnică și eventualele omisiuni trebuie stabilite separat
În cazul colegiului din Bacău, infiltrațiile sunt o explicație preliminară. Primăria a indicat că stabilirea cauzei exacte și a amplorii problemelor necesită o expertiză tehnică.
O astfel de verificare trebuie să lămurească starea elementelor afectate și intervențiile necesare. Stabilirea eventualelor răspunderi presupune însă și verificarea documentelor, a sesizărilor anterioare și a modului în care instituțiile și-au îndeplinit obligațiile.
Dacă observi infiltrații, tencuială desprinsă sau alte degradări în spațiul în care învață copilul, poți informa în scris conducerea școlii și cere verificarea situației. O sesizare înregistrată permite urmărirea răspunsului și a măsurilor comunicate de unitatea de învățământ.
În situația prezentată, măsura imediată anunțată a fost închiderea sălii afectate. Lipsa rănilor nu elimină necesitatea clarificării cauzei și a condițiilor în care încăperea poate fi folosită din nou.