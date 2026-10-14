Cine a inventat stickul USB și de ce există mai multe versiuni ale poveștii

Tehnologiile care au făcut posibil stickul USB

O parte esențială a poveștii începe în anii 1980, la Toshiba, unde inginerul Fujio Masuoka a contribuit la dezvoltarea memoriei flash. În 1984, compania a prezentat memoria NOR flash, o tehnologie care permitea accesul la date la nivel de octet și putea fi folosită, printre altele, pentru stocarea firmware-ului.

Această arhitectură avea însă limite legate de costul fabricației și de densitatea de stocare. Pentru a folosi mai eficient spațiul pe cip, Toshiba a prezentat arhitectura NAND flash în 1987. Aceasta conecta celulele de memorie în serie, reducând numărul conexiunilor directe necesare și permițând realizarea unor cipuri mai compacte.

Inginerii Riichiro Shirota și Koji Sakui au contribuit ulterior la adaptarea tehnologiei NAND pentru stocarea unor volume mai mari de date. În 1991, Toshiba a lansat primul cip comercial NAND flash de patru megabiți, un pas important către dispozitivele de stocare portabile care aveau să apară în anii următori.

În paralel, se dezvolta interfața USB. Inginerul Ajay Bhatt de la Intel a avut un rol important în proiectarea standardului, lansat oficial în 1996. USB a simplificat conectarea perifericelor, deoarece permitea conectarea și deconectarea dispozitivelor fără repornirea calculatorului. Portul putea furniza și alimentarea electrică necesară multor accesorii, eliminând nevoia unor surse externe.

Standardizarea modului în care sistemele de operare comunicau cu dispozitivele externe de stocare a completat acest progres. Astfel, un suport cu memorie flash și conexiune USB putea fi folosit pentru transferul fișierelor fără soluții software complet diferite pentru fiecare produs.

Mai multe companii au revendicat invenția

Stabilirea inventatorului stickului USB este dificilă deoarece, între 1998 și 2001, mai multe companii au dezvoltat produse asemănătoare, au depus cereri de brevet sau au ajuns la etape importante ale comercializării. Fiecare contribuție a vizat o parte diferită a procesului, de la proiectarea dispozitivului până la producția în masă.

În aprilie 1999, compania israeliană M-Systems, condusă de Amir Ban, Dov Moran și Oron Ogdan, a depus în Statele Unite o cerere de brevet pentru un dispozitiv de stocare flash conectat prin USB. Proiectul descria un sistem care combina memoria nevolatilă, interfața USB și un controler dedicat. În toamna anului 2000, M-Systems a început comercializarea produsului DiskOnKey.