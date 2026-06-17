China câștigă teren în cursa inteligenței artificiale. Tot mai mulți oameni cred că SUA nu mai sunt liderul mondial

Sondajul care arată schimbarea de percepție la nivel global

Datele provin dintr-un studiu realizat de compania britanică Public First și citat de publicații internaționale. Cercetarea a analizat opiniile cetățenilor din 15 state cu privire la țara pe care o consideră lider în dezvoltarea și inovarea inteligenței artificiale.

Potrivit rezultatelor, în 11 dintre cele 15 țări analizate, majoritatea respondenților au indicat China drept principalul actor din domeniu. Doar participanții din Statele Unite, India, Japonia și Vietnam au continuat să acorde avantaj americanilor.

Un aspect care atrage atenția este situația din SUA. Doar puțin peste jumătate dintre respondenții americani consideră că propria țară conduce în prezent cursa AI. Restul fie cred că China este deja în față, fie nu au o opinie clară despre cine deține supremația tehnologică, scrie Futurism.

Tendințe similare apar și în state apropiate Washingtonului. În Canada, de exemplu, mai mulți participanți au indicat China drept lider decât Statele Unite. O situație comparabilă a fost observată și în Franța, în timp ce în Marea Britanie percepția favorabilă Chinei este semnificativ mai puternică decât cea favorabilă SUA.

De ce se schimbă imaginea celor două superputeri tehnologice

Diferențele de percepție sunt alimentate și de strategiile distincte adoptate de cele două țări. În Statele Unite, dezvoltarea inteligenței artificiale este dominată de marile companii tehnologice, care investesc sume uriașe în modele tot mai complexe și mai puternice. Această abordare a generat însă și critici legate de concentrarea puterii economice, consumul ridicat de resurse și impactul asupra pieței muncii.

În schimb, China este văzută de mulți observatori ca un ecosistem în care competiția dintre companii este extrem de intensă, iar autoritățile încearcă să impună reguli clare privind utilizarea și dezvoltarea tehnologiilor AI. Acest model contribuie la percepția că sectorul evoluează rapid și că noii jucători pot apărea mai ușor pe piață.

Totuși, specialiștii atrag atenția că percepția publică nu reflectă întotdeauna realitatea tehnologică. Evaluarea performanței în inteligența artificială este complexă și implică numeroși indicatori, de la puterea modelelor și infrastructura de calcul până la investiții, cercetare și numărul de specialiști implicați.