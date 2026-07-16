ChatGPT intră pe terenul pariurilor: OpenAI afișează predicțiile Kalshi pentru meciurile de la Cupa Mondială

Cum apar predicțiile Kalshi în ChatGPT

Un utilizator care caută informații despre un meci poate primi și o estimare procentuală. Înaintea confruntării dintre Franța și Spania, ChatGPT ar fi indicat o probabilitate de 60% pentru victoria francezilor. Pentru meciul Anglia–Argentina, englezii aveau o șansă estimată la 54%.

Informațiile apar într-un grafic simplu. Acesta nu conține sigla Kalshi. Nu există nici un buton care să trimită către platformă. Singura mențiune este un mesaj discret. În colțul graficului scrie „Sursa: Kalshi”.

OpenAI nu a promovat public colaborarea. Nici Kalshi nu a lansat o campanie importantă în jurul acordului. Integrarea pare gândită ca un test. Ea este disponibilă doar pentru întrebările legate de Cupa Mondială din 2026.

Compania precizează că utilizatorii nu pot plasa pariuri prin ChatGPT. Datele au un scop informativ. Ele ar trebui să ofere context despre meciuri. Diferența dintre informare și promovarea pariurilor poate fi însă foarte mică.

De ce acordul poate deveni controversat

ChatGPT este folosit de milioane de oameni pentru căutări și explicații. Pentru mulți, răspunsurile sale par mai accesibile decât rezultatele unui motor clasic de căutare. În același timp, inteligența artificială este folosită tot mai mult, dar încrederea rămâne scăzută.

Afișarea probabilităților poate influența percepția utilizatorilor. O echipă care primește 60% șanse de victorie poate părea o alegere sigură. În realitate, procentul nu reprezintă o certitudine. El reflectă tranzacțiile și așteptările participanților din piață.

Problema devine mai sensibilă în cazul tinerilor. ChatGPT este utilizat frecvent de elevi și studenți. Integrarea datelor dintr-o platformă de predicții poate normaliza ideea de a privi fiecare eveniment prin șanse de câștig și pierdere.