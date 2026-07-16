ChatGPT intră pe terenul pariurilor: OpenAI afișează predicțiile Kalshi pentru meciurile de la Cupa Mondială
OpenAI a încheiat discret un acord cu Kalshi. Datele platformei de predicții apar acum în anumite răspunsuri oferite de ChatGPT. Integrarea este limitată la întrebările despre Campionatul Mondial de fotbal din 2026, potrivit Futurism.
Colaborarea nu le permite utilizatorilor să parieze direct. ChatGPT afișează doar probabilități calculate de piața Kalshi. Totuși, asocierea ridică întrebări. OpenAI combină un chatbot folosit pentru informare cu un domeniu apropiat de jocurile de noroc.
Cum apar predicțiile Kalshi în ChatGPT
Un utilizator care caută informații despre un meci poate primi și o estimare procentuală. Înaintea confruntării dintre Franța și Spania, ChatGPT ar fi indicat o probabilitate de 60% pentru victoria francezilor. Pentru meciul Anglia–Argentina, englezii aveau o șansă estimată la 54%.
Informațiile apar într-un grafic simplu. Acesta nu conține sigla Kalshi. Nu există nici un buton care să trimită către platformă. Singura mențiune este un mesaj discret. În colțul graficului scrie „Sursa: Kalshi”.
OpenAI nu a promovat public colaborarea. Nici Kalshi nu a lansat o campanie importantă în jurul acordului. Integrarea pare gândită ca un test. Ea este disponibilă doar pentru întrebările legate de Cupa Mondială din 2026.
Compania precizează că utilizatorii nu pot plasa pariuri prin ChatGPT. Datele au un scop informativ. Ele ar trebui să ofere context despre meciuri. Diferența dintre informare și promovarea pariurilor poate fi însă foarte mică.
De ce acordul poate deveni controversat
ChatGPT este folosit de milioane de oameni pentru căutări și explicații. Pentru mulți, răspunsurile sale par mai accesibile decât rezultatele unui motor clasic de căutare. În același timp, inteligența artificială este folosită tot mai mult, dar încrederea rămâne scăzută.
Afișarea probabilităților poate influența percepția utilizatorilor. O echipă care primește 60% șanse de victorie poate părea o alegere sigură. În realitate, procentul nu reprezintă o certitudine. El reflectă tranzacțiile și așteptările participanților din piață.
Problema devine mai sensibilă în cazul tinerilor. ChatGPT este utilizat frecvent de elevi și studenți. Integrarea datelor dintr-o platformă de predicții poate normaliza ideea de a privi fiecare eveniment prin șanse de câștig și pierdere.
OpenAI își asumă și un risc de imagine. Compania încearcă să prezinte ChatGPT drept un instrument util pentru educație, muncă și informare. Legătura cu o platformă asociată pariurilor poate intra în conflict cu această poziționare.
Piețele de predicție vor să pară surse de informații
Kalshi nu se prezintă ca o casă tradițională de pariuri. Platforma susține că oferă piețe bazate pe evenimente reale. Utilizatorii cumpără contracte legate de rezultatul unor alegeri, meciuri sau decizii economice.
Susținătorii spun că aceste platforme pot reflecta mai bine așteptările publicului. Oamenii riscă bani reali. Din acest motiv, ar avea un motiv puternic să evalueze corect informațiile disponibile. Criticii spun însă că mecanismul rămâne unul de pariere.
În ultimul an, piețele de predicție au încercat să se apropie de companii cunoscute. Kalshi a început să furnizeze date pentru CNN. Rivalul Polymarket a semnat un parteneriat cu Dow Jones. Datele celor două servicii au ajuns și în produse Google.
Aceste acorduri oferă legitimitate platformelor. Probabilitățile lor apar lângă știri, rezultate sportive și informații verificate. Publicul poate ajunge să le considere instrumente neutre. Riscul financiar rămâne însă prezent.
Suspiciunile de manipulare nu au dispărut
Piețele de predicție au fost implicate în mai multe controverse. Utilizatorii pot paria pe alegeri politice, conflicte armate și dezastre naturale. Unele platforme au permis inclusiv tranzacții legate de folosirea armelor nucleare sau de pagubele produse de incendii.
Au existat și pariuri plasate chiar înaintea unor evenimente majore. Sincronizarea lor a provocat suspiciuni. Autoritățile încearcă să afle dacă anumite persoane au folosit informații din interior pentru a obține profituri.
În acest context, colaborarea dintre OpenAI și Kalshi nu este una lipsită de riscuri. ChatGPT poate oferi vizibilitate unei industrii care încă își caută locul legal și moral. O probabilitate afișată într-un răspuns AI poate părea mai credibilă decât aceeași cifră prezentată pe un site de pariuri.
Pentru moment, integrarea este restrânsă. Utilizatorii nu pot paria în ChatGPT. Nu există nici linkuri directe către Kalshi. Dar acordul arată direcția în care se îndreaptă platformele AI. Ele nu mai oferă doar informații. Încep să decidă și ce tip de date merită să apară în fața publicului.