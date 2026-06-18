AI-ul este folosit tot mai mult, dar încrederea rămâne la pământ: doar 16% cred că va face bine societății

ChatGPT rămâne lider, dar scepticismul crește

Potrivit sondajului Pew, aproximativ jumătate dintre adulții americani folosesc acum chatboți AI, față de 33% în vara anului 2024. ChatGPT rămâne cel mai cunoscut și folosit instrument de acest tip în SUA, cu 44% dintre americani spunând că l-au utilizat. În sondajul anterior, 34% declarau că folosiseră ChatGPT, ceea ce arată cât de rapid a crescut adoptarea într-un timp relativ scurt.

Pe locurile următoare se află Google Gemini, folosit de 24% dintre respondenți, Microsoft Copilot, cu 17%, Meta AI, cu 14%, Grok de la xAI, cu 8%, Claude de la Anthropic, cu 6%, și Character.ai, cu 3%. Diferența dintre ChatGPT și restul pieței rămâne semnificativă, semn că OpenAI continuă să fie asociată, pentru mulți utilizatori, cu ideea de chatbot AI.

Totuși, cifrele de utilizare spun doar o parte din poveste. 51% dintre adulții americani spun că nu folosesc deloc chatboți AI, iar dintre cei care o fac, frecvența variază mult. 24% dintre respondenți folosesc astfel de instrumente zilnic, inclusiv 12% care spun că le folosesc de mai multe ori pe zi și 4% care susțin că le utilizează aproape constant.

Aici apare contradicția majoră: AI este din ce în ce mai prezent, dar nu este privit neapărat ca o veste bună. Doar 16% dintre americani cred că va avea un impact pozitiv asupra societății. Restul fie sunt sceptici, fie nu văd încă un beneficiu clar, fie se tem de efectele pe termen lung asupra muncii, informației, vieții private și relațiilor sociale.

Tinerii folosesc cel mai mult AI, dar sunt și cei mai îngrijorați

Utilizarea chatboților AI diferă puternic în funcție de vârstă. În grupa 18–29 de ani, 66% dintre americani spun că folosesc AI. Procentul scade la 61% pentru cei între 30 și 49 de ani, la 42% pentru cei între 50 și 64 de ani și la 23% pentru persoanele de peste 65 de ani.

Paradoxal, tinerii nu sunt cei mai optimiști. Dimpotrivă, americanii între 18 și 29 de ani sunt printre cei mai sceptici în privința viitorului AI. 48% dintre ei cred că inteligența artificială va avea un impact negativ asupra societății în următorii 20 de ani, iar 37% cred că îi va afecta negativ personal.

Explicația este relativ simplă. Pentru tineri, AI nu este doar o aplicație interesantă, ci și o amenințare directă la adresa pieței muncii. Ei intră într-un mediu profesional în care companiile vorbesc constant despre automatizare, eficiență și reducerea costurilor. În același timp, procesul de angajare este deja complicat de anunțuri false, aplicații generate automat și interviuri filtrate de algoritmi.