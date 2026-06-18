AI-ul este folosit tot mai mult, dar încrederea rămâne la pământ: doar 16% cred că va face bine societății
Inteligența artificială a intrat deja în rutina zilnică a milioane de oameni, dar asta nu înseamnă că publicul o privește cu entuziasm. Un nou sondaj Pew Research arată o ruptură interesantă în Statele Unite: tot mai mulți americani folosesc chatboți AI, însă foarte puțini cred că tehnologia va avea un efect pozitiv asupra societății. Mai exact, doar 16% dintre adulții americani spun că AI va influența societatea în bine.
Datele sunt importante pentru că vin într-un moment în care companiile tech împing agresiv instrumentele de inteligență artificială în aproape orice produs digital. ChatGPT, Gemini, Copilot, Meta AI, Grok sau Claude nu mai sunt experimente de nișă, ci servicii folosite pentru muncă, căutare de informații, editare de texte, imagini, sfaturi medicale, fitness sau chiar sprijin emoțional. Cu toate acestea, creșterea utilizării nu s-a transformat automat în încredere.
ChatGPT rămâne lider, dar scepticismul crește
Potrivit sondajului Pew, aproximativ jumătate dintre adulții americani folosesc acum chatboți AI, față de 33% în vara anului 2024. ChatGPT rămâne cel mai cunoscut și folosit instrument de acest tip în SUA, cu 44% dintre americani spunând că l-au utilizat. În sondajul anterior, 34% declarau că folosiseră ChatGPT, ceea ce arată cât de rapid a crescut adoptarea într-un timp relativ scurt.
Pe locurile următoare se află Google Gemini, folosit de 24% dintre respondenți, Microsoft Copilot, cu 17%, Meta AI, cu 14%, Grok de la xAI, cu 8%, Claude de la Anthropic, cu 6%, și Character.ai, cu 3%. Diferența dintre ChatGPT și restul pieței rămâne semnificativă, semn că OpenAI continuă să fie asociată, pentru mulți utilizatori, cu ideea de chatbot AI.
Totuși, cifrele de utilizare spun doar o parte din poveste. 51% dintre adulții americani spun că nu folosesc deloc chatboți AI, iar dintre cei care o fac, frecvența variază mult. 24% dintre respondenți folosesc astfel de instrumente zilnic, inclusiv 12% care spun că le folosesc de mai multe ori pe zi și 4% care susțin că le utilizează aproape constant.
Aici apare contradicția majoră: AI este din ce în ce mai prezent, dar nu este privit neapărat ca o veste bună. Doar 16% dintre americani cred că va avea un impact pozitiv asupra societății. Restul fie sunt sceptici, fie nu văd încă un beneficiu clar, fie se tem de efectele pe termen lung asupra muncii, informației, vieții private și relațiilor sociale.
Tinerii folosesc cel mai mult AI, dar sunt și cei mai îngrijorați
Utilizarea chatboților AI diferă puternic în funcție de vârstă. În grupa 18–29 de ani, 66% dintre americani spun că folosesc AI. Procentul scade la 61% pentru cei între 30 și 49 de ani, la 42% pentru cei între 50 și 64 de ani și la 23% pentru persoanele de peste 65 de ani.
Paradoxal, tinerii nu sunt cei mai optimiști. Dimpotrivă, americanii între 18 și 29 de ani sunt printre cei mai sceptici în privința viitorului AI. 48% dintre ei cred că inteligența artificială va avea un impact negativ asupra societății în următorii 20 de ani, iar 37% cred că îi va afecta negativ personal.
Explicația este relativ simplă. Pentru tineri, AI nu este doar o aplicație interesantă, ci și o amenințare directă la adresa pieței muncii. Ei intră într-un mediu profesional în care companiile vorbesc constant despre automatizare, eficiență și reducerea costurilor. În același timp, procesul de angajare este deja complicat de anunțuri false, aplicații generate automat și interviuri filtrate de algoritmi.
Americanii mai în vârstă par ceva mai puțin alarmați. Cei peste 50 de ani sunt mai puțin predispuși să creadă că AI le va afecta personal viața în mod negativ. Diferența poate veni tocmai din poziția lor socială și profesională: mulți nu mai depind de joburi entry-level și nu simt aceeași presiune imediată din partea automatizării.
Pentru ce folosesc americanii chatboții AI
Cel mai frecvent motiv pentru care americanii folosesc AI este căutarea de informații. 42% dintre respondenți spun că utilizează chatboții în acest scop, ceea ce arată că aceste instrumente au început să concureze direct cu motoarele clasice de căutare. Pentru mulți oameni, AI nu mai este doar un asistent de scriere, ci un fel de interfață rapidă către internet.
Al doilea motiv important este munca. 38% dintre adulții angajați spun că folosesc AI pentru sarcini profesionale. Asta poate însemna redactare de emailuri, rezumate, analiză de documente, idei de prezentări, cod, traduceri sau automatizări simple. De aici vine și una dintre marile tensiuni: companiile vor productivitate, dar angajații pot ajunge să introducă în aceste sisteme informații sensibile sau confidențiale.
AI este folosit și pentru divertisment, imagini, clipuri video, sfaturi medicale, diete și fitness. 20% dintre respondenți spun că folosesc chatboți pentru sfaturi medicale, iar același procent îi utilizează pentru informații despre alimentație și sport. 13% spun că folosesc AI pentru știri, iar 10% pentru sprijin emoțional sau sfaturi personale. 4% declară chiar că folosesc AI pentru companie.
Aceste cifre arată cât de repede s-a extins AI din zona de productivitate în zone mult mai intime ale vieții. Nu mai vorbim doar despre un instrument care te ajută să scrii mai repede un text, ci despre o tehnologie care intră în sănătate, relații, singurătate, informare și decizii personale.
Frica de date personale și lipsa de încredere în reglementare
Una dintre cele mai mari temeri ale americanilor ține de securitatea informațiilor personale. 71% cred că AI le va face datele personale mai puțin sigure. Doar 3% spun că inteligența artificială le va face informațiile mai sigure, ceea ce arată cât de mare este neîncrederea publicului în modul în care companiile gestionează datele utilizatorilor.
Neîncrederea se vede și în raportarea la autorități. 67% dintre adulții americani spun că au puțină sau deloc încredere că liderii aleși vor reuși să reglementeze eficient AI. În același timp, 59% nu au încredere că firmele care dezvoltă și implementează aceste tehnologii o fac responsabil.
Concluzia sondajului Pew este clară: AI a devenit deja mainstream, dar nu a câștigat încă încrederea publicului. Americanii îl folosesc, îl testează, îl integrează în muncă și în viața personală, dar îl privesc cu suspiciune. Iar pentru industria tech, aceasta ar putea fi cea mai mare problemă: nu să convingă oamenii să încerce AI, ci să-i convingă că merită să aibă încredere în el.