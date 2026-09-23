Cercetătorii au găsit o metodă de a transforma dioxidul de carbon în combustibil pentru avioane cu ajutorul plasmei și electricității

De ce este atât de greu de folosit CO2 pentru a produce combustibili

CO2 se găsește din abundență, însă molecula este foarte stabilă și inertă. Pentru a-i rupe legăturile și a o transforma într-un alt compus este nevoie, de regulă, de un aport important de energie, ceea ce complică folosirea sa ca materie primă pentru produse industriale.

Electrocataliza este una dintre metodele studiate pentru această problemă. Procesul folosește electricitate și un catalizator pentru a determina reacții chimice prin care CO2 poate fi transformat în alți compuși. Problema este că electrocataliza folosită singură tinde să producă o gamă relativ restrânsă de produse simple pe bază de carbon.

Cercetătorii de la Yale au încercat să extindă această gamă prin adăugarea plasmei. Aceasta este o formă de gaz foarte energizată, considerată a patra stare a materiei, în care electronii sunt separați de atomi și apar particule încărcate electric.

În sistemul Yale, electronii foarte energici din plasmă interacționează cu moleculele de CO2 și le slăbesc legăturile înainte ca acestea să ajungă la electrocatalizator. Astfel, catalizatorul primește specii chimice deja activate și le poate folosi pentru a forma compuși pe care electrocataliza simplă nu îi produce la fel de ușor.

Plasma deschide reacții pe care electricitatea singură nu le poate realiza

Plasma poate face disponibile căi chimice noi, însă combinarea ei cu un catalizator nu este simplă. Procesele de acest tip au folosit până acum, în multe cazuri, o interfață bazată pe apă.

Aici apare o problemă: deși plasma activează moleculele de CO2, apa poate neutraliza speciile foarte reactive generate de plasmă înainte ca acestea să ajungă la electrocatalizator. O parte din avantajul plasmei se pierde astfel exact înainte ca reacția catalitică să aibă loc.

„A fost dificil să găsim o modalitate eficientă de a combina plasma cu catalizatorii”, a explicat Winter, astfel încât speciile activate de plasmă să poată participa efectiv la reacțiile catalitice.