Ce înseamnă să fii din clasa de mijloc în România. Nu este suficient un salariu mare

În România, această definiție diferă însă de la un oraș la altul. Un venit care oferă un trai confortabil într-un oraș mic poate fi insuficient în București sau Cluj-Napoca, unde costurile locuințelor și ale serviciilor sunt considerabil mai ridicate.

Ce salariu ar trebui să ai în 2026

În 2026, salariul mediu net din România se situează în jurul valorii de 6.000 de lei, însă simplul fapt că o persoană câștigă această sumă nu înseamnă automat că face parte din clasa de mijloc.

De exemplu, o persoană singură care câștigă 6.500-7.000 de lei net și locuiește într-un apartament propriu, fără rate mari, poate avea un nivel de trai specific clasei de mijloc. După plata utilităților, alimentelor, transportului și altor cheltuieli, îi pot rămâne lunar între 1.500 și 2.000 de lei pentru economii, investiții sau activități recreative.

În schimb, aceeași persoană, dacă locuiește în chirie într-un oraș mare și plătește 2.500 de lei lunar pentru locuință, poate ajunge să economisească foarte puțin, chiar dacă are un salariu peste medie.

Pentru familii, pragul este mai ridicat

Situația este diferită în cazul unei familii cu un copil. Dacă ambii părinți câștigă câte 6.000 de lei net, venitul total al gospodăriei ajunge la aproximativ 12.000 de lei lunar. În multe orașe din România, această sumă permite plata ratei sau chiriei, acoperirea cheltuielilor de întreținere, alimentație, transport, educația copilului și păstrarea unei rezerve de bani pentru vacanțe sau economii.

În schimb, o familie care are venituri totale de aproximativ 8.000 de lei poate întâmpina dificultăți dacă locuiește într-o zonă cu costuri ridicate și are un credit ipotecar important.

Din acest motiv, economiștii spun că apartenența la clasa de mijloc trebuie analizată în funcție de venitul disponibil după plata tuturor cheltuielilor esențiale, nu doar după salariul înscris pe fluturaș.