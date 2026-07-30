Ce înseamnă să fii din clasa de mijloc în România. Nu este suficient un salariu mare
Expresia „clasa de mijloc” este folosită frecvent atunci când se vorbește despre economie, salarii sau nivelul de trai, însă puțini români știu ce înseamnă cu adevărat să faci parte din această categorie. Mulți asociază automat un salariu peste medie cu apartenența la clasa de mijloc, însă economiștii spun că veniturile reprezintă doar o parte a ecuației. În realitate, contează la fel de mult cât cheltuiești, unde locuiești, dacă reușești să economisești și cât de vulnerabil ești în fața unui eveniment neprevăzut.
Clasa de mijloc nu înseamnă să fii bogat
În general, clasa de mijloc este definită drept categoria persoanelor care își pot acoperi toate cheltuielile curente fără dificultăți, pot economisi în fiecare lună și își permit anumite investiții sau vacanțe fără să fie nevoite să se împrumute. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre oameni foarte bogați, ci despre persoane care au stabilitate financiară și un nivel de trai confortabil.
În România, această definiție diferă însă de la un oraș la altul. Un venit care oferă un trai confortabil într-un oraș mic poate fi insuficient în București sau Cluj-Napoca, unde costurile locuințelor și ale serviciilor sunt considerabil mai ridicate.
Ce salariu ar trebui să ai în 2026
În 2026, salariul mediu net din România se situează în jurul valorii de 6.000 de lei, însă simplul fapt că o persoană câștigă această sumă nu înseamnă automat că face parte din clasa de mijloc.
De exemplu, o persoană singură care câștigă 6.500-7.000 de lei net și locuiește într-un apartament propriu, fără rate mari, poate avea un nivel de trai specific clasei de mijloc. După plata utilităților, alimentelor, transportului și altor cheltuieli, îi pot rămâne lunar între 1.500 și 2.000 de lei pentru economii, investiții sau activități recreative.
În schimb, aceeași persoană, dacă locuiește în chirie într-un oraș mare și plătește 2.500 de lei lunar pentru locuință, poate ajunge să economisească foarte puțin, chiar dacă are un salariu peste medie.
Pentru familii, pragul este mai ridicat
Situația este diferită în cazul unei familii cu un copil. Dacă ambii părinți câștigă câte 6.000 de lei net, venitul total al gospodăriei ajunge la aproximativ 12.000 de lei lunar. În multe orașe din România, această sumă permite plata ratei sau chiriei, acoperirea cheltuielilor de întreținere, alimentație, transport, educația copilului și păstrarea unei rezerve de bani pentru vacanțe sau economii.
În schimb, o familie care are venituri totale de aproximativ 8.000 de lei poate întâmpina dificultăți dacă locuiește într-o zonă cu costuri ridicate și are un credit ipotecar important.
Din acest motiv, economiștii spun că apartenența la clasa de mijloc trebuie analizată în funcție de venitul disponibil după plata tuturor cheltuielilor esențiale, nu doar după salariul înscris pe fluturaș.
Semnele că faci parte din clasa de mijloc
Există câteva caracteristici care definesc această categorie socială. În primul rând, familia își poate plăti toate facturile fără întârzieri și fără să recurgă la credite de consum pentru cheltuielile obișnuite.
În al doilea rând, reușește să economisească în fiecare lună cel puțin 10-20% din venituri și dispune de un fond de rezervă suficient pentru câteva luni în cazul pierderii locului de muncă.
De asemenea, își permite concedii anuale, poate înlocui electrocasnicele sau mașina fără să intre într-o situație financiară dificilă și investește constant în educația copiilor sau în propria dezvoltare profesională.
De ce mulți români cu salarii bune nu se simt din clasa de mijloc
Paradoxal, numeroși angajați care câștigă peste media națională afirmă că nu se simt deloc prosperi. Explicația este simplă: în ultimii ani, costul vieții a crescut mai rapid decât veniturile în multe domenii.
Ratele bancare, prețurile locuințelor, utilitățile, serviciile medicale private și educația copiilor consumă o parte tot mai mare din bugetul familiilor. Astfel, chiar și un venit de 10.000-12.000 de lei pe lună poate părea insuficient într-un oraș mare dacă există un credit ipotecar, unul sau doi copii și alte obligații financiare.
În cele din urmă, apartenența la clasa de mijloc nu este determinată exclusiv de nivelul salariului, ci de echilibrul dintre venituri, cheltuieli și capacitatea de a construi siguranță financiară pe termen lung. O familie care poate economisi constant, își permite investiții și nu trăiește de la un salariu la altul este, în cele mai multe cazuri, mai aproape de definiția clasei de mijloc decât una cu venituri mai mari, dar împovărată de datorii și cheltuieli care îi consumă aproape întregul buget.