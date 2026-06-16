Câți bani trebuie să fi contribuit pentru o pensie de 5.000 de lei în România. Salariul și punctele de care ai nevoie

Aceste puncte se adună an de an, în funcție de raportul dintre salariul brut al angajatului și câștigul salarial mediu brut folosit în sistemul public. Pentru 2026, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale este de 9.192 de lei.

Ce salariu ar trebui să ai pentru o pensie de 5.000 de lei

Dacă o persoană muncește 35 de ani, pentru a ajunge la aproximativ 61,73 puncte ar trebui să acumuleze, în medie, 1,76 puncte pe an. Asta înseamnă un salariu brut mediu de aproximativ 16.200 de lei pe lună, raportat la valorile din 2026.

La un astfel de salariu, contribuția CAS de 25% ar fi de aproximativ 4.050 de lei lunar. Pe parcursul a 35 de ani, calculat simplificat la nivelurile din 2026, suma virată către sistemul public de pensii ar depăși 1,7 milioane de lei.

Indicator pentru calcul Valoare estimată în 2026 Ce înseamnă pentru viitorul pensionar Pensia dorită 5.000 lei brut/lună Este pragul pentru care se face calculul orientativ. Valoarea punctului de referință 81 lei Pensia se obține prin înmulțirea punctelor acumulate cu această valoare. Puncte necesare pentru 5.000 lei aproximativ 61,73 puncte Atâtea puncte trebuie strânse în toată cariera pentru o pensie brută de 5.000 lei. Stagiu de muncă luat ca exemplu 35 de ani Este un exemplu de carieră completă, cu contribuții constante. Punctaj mediu anual necesar circa 1,76 puncte/an Angajatul ar trebui să câștige constant peste media economiei. Câștig salarial mediu brut folosit în calcul 9.192 lei Acesta este reperul față de care se raportează salariul brut. Salariu brut mediu necesar circa 16.200 lei/lună Ar fi nevoie de un venit brut constant de aproape 1,76 ori peste media brută. CAS lunar la acest salariu circa 4.050 lei/lună Aceasta este contribuția de 25% virată lunar la pensii. CAS total în 35 de ani aproximativ 1.701.000 lei Este suma estimată care ar fi virată la sistemul public, calculată la nivelurile din 2026.

De ce calculul diferă de la o persoană la alta

Acest calcul este orientativ, deoarece pensia reală depinde de întreaga carieră, de salariile declarate în fiecare an, de perioadele necontributive recunoscute, de eventualele puncte de stabilitate, dar și de schimbările legislative.

Un român care a avut salariu mare doar în ultimii ani nu va ajunge automat la o pensie de 5.000 de lei, dacă în restul carierei a lucrat pe salariul minim sau a avut perioade lungi fără contribuții.

Altfel spus, pentru o pensie de 5.000 de lei în România, nu este suficient un salariu bun spre finalul carierei, ci este nevoie de zeci de ani de venituri declarate peste media economiei. Cu cât contribuțiile sunt mai constante și mai mari, cu atât punctajul acumulat crește, iar pensia finală se apropie de acest prag.