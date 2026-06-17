Cât va costa vechimea în muncă din 1 iulie. Se recalculează sumele şi pentru cei care au plătit în avans

Contribuția minimă pentru cumpărarea vechimii este calculată în prezent la nivelul a 25% din salariul minim brut. Odată cu majorarea salariului minim, valoarea contribuției va fi recalculată automat.

Astfel, cei care aleg să își completeze stagiul de cotizare vor avea de achitat sume mai mari decât cele aplicate până acum.

Cât costă în prezent un an de vechime

La nivelul actual al salariului minim brut, contribuția minimă lunară pentru cumpărarea vechimii în muncă este de 1.012,5 lei.

Calculată pentru o perioadă de 12 luni, această contribuție ajunge la aproximativ 12.150 de lei pentru un an de stagiu de cotizare.

Acesta este costul pe care îl plătesc în prezent persoanele care încheie contracte de asigurare socială pentru perioadele în care nu au contribuit la sistemul public de pensii.

Sistemul permite recuperarea unor perioade necontributive, în anumite condiții prevăzute de legislație.

Noile valori care vor intra în vigoare de la 1 iulie

Odată cu aplicarea noului salariu minim brut de 4.325 de lei, contribuția minimă lunară va crește la 1.081,25 lei.