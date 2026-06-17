Cât va costa vechimea în muncă din 1 iulie. Se recalculează sumele şi pentru cei care au plătit în avans
Românii care intenționează să își completeze anii lipsă de vechime pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială vor avea de plătit sume mai mari începând cu 1 iulie 2026. Modificarea vine ca efect direct al majorării salariului minim brut pe economie, măsură aprobată recent de Guvern. Schimbarea nu îi va afecta doar pe cei care vor încheia contracte noi, ci și pe cei care au deja contracte în derulare, inclusiv în situațiile în care contribuțiile au fost plătite în avans.
Majorarea salariului minim schimbă costul cumpărării vechimii
Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Potrivit informațiilor transmise de Casa de Pensii a Municipiului București pentru Digi24.ro, această modificare va avea impact direct asupra contribuțiilor datorate în cadrul contractelor de asigurare socială facultativă.
Contribuția minimă pentru cumpărarea vechimii este calculată în prezent la nivelul a 25% din salariul minim brut. Odată cu majorarea salariului minim, valoarea contribuției va fi recalculată automat.
Astfel, cei care aleg să își completeze stagiul de cotizare vor avea de achitat sume mai mari decât cele aplicate până acum.
Cât costă în prezent un an de vechime
La nivelul actual al salariului minim brut, contribuția minimă lunară pentru cumpărarea vechimii în muncă este de 1.012,5 lei.
Calculată pentru o perioadă de 12 luni, această contribuție ajunge la aproximativ 12.150 de lei pentru un an de stagiu de cotizare.
Acesta este costul pe care îl plătesc în prezent persoanele care încheie contracte de asigurare socială pentru perioadele în care nu au contribuit la sistemul public de pensii.
Sistemul permite recuperarea unor perioade necontributive, în anumite condiții prevăzute de legislație.
Noile valori care vor intra în vigoare de la 1 iulie
Odată cu aplicarea noului salariu minim brut de 4.325 de lei, contribuția minimă lunară va crește la 1.081,25 lei.
În consecință, costul pentru un an de vechime cumpărat va ajunge la 12.975 de lei.
Diferența rezultă exclusiv din modificarea salariului minim brut, indicator care stă la baza calculului contribuției pentru asigurarea socială facultativă.
„Costul cumpărării vechimii în sistemul public de pensii va crește de la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei”, a declarat pentru Digi24 Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.
Recalcularea îi vizează și pe cei care au plătit în avans
Una dintre cele mai importante clarificări oferite de reprezentanții Casei de Pensii a Municipiului București se referă la contractele deja existente.
Potrivit Cristianei Dumitrescu, recalcularea contribuțiilor nu va fi aplicată doar contractelor noi. Măsura îi va viza și pe cei care au deja contracte de asigurare socială în derulare.
Mai mult, actualizarea sumelor se va aplica inclusiv în cazurile în care contribuția a fost achitată în avans. Prin urmare, creșterea salariului minim va avea efecte asupra tuturor contractelor active care intră sub incidența noilor valori.
Cine poate cumpăra vechime pentru pensie
Persoanele interesate pot încheia contracte de asigurare socială facultativă pentru perioade necontributive de până la șase ani.
Pot fi cumpărate exclusiv perioadele în care persoana respectivă nu a avut contract de muncă și pentru care nu există alte forme de stagiu recunoscute.
Totodată, nu sunt incluse perioade care beneficiază deja de recunoaștere în sistemul de pensii, cum sunt facultatea sau stagiul militar.
Majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, aprobată de Guvern și programată să intre în vigoare la 1 iulie 2026, reprezintă o creștere de 6,8% față de nivelul actual și va influența direct costurile suportate de cei care doresc să își completeze vechimea necesară pentru pensie.