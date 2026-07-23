Cât trebuie să câștigi pentru ca pensia să fie mai mare decât ultimul salariu încasat. Calculul care îi surprinde pe mulți români

Formula oficială este: Pensie = Numărul total de puncte × 81 lei. Cât despre numărul total de puncte, acesta este format din:

punctele de contributivitate;

punctele de stabilitate;

eventualele puncte acordate pentru perioade asimilate (facultate, serviciu militar, concediu pentru creșterea copilului etc.).

De ce contează mai mult vechimea decât ultimul salariu

Foarte mulți salariați cred că pensia este calculată după ultimul salariu, însă acest lucru nu este adevărat. În realitate, contează toate veniturile pentru care s-au plătit contribuții pe întreaga perioadă de activitate și, mai ales, vechimea contributivă. Începând cu 25 de ani de contribuții apar punctele de stabilitate:

0,50 puncte pentru fiecare an între 26 și 30 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an între 31 și 35 de ani;

1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani de contribuții.

Astfel, o persoană care a lucrat 40 sau chiar 45 de ani poate acumula un număr important de puncte suplimentare, fără să fi avut neapărat un salariu foarte mare.

Cât trebuie să câștigi pentru ca pensia să fie mai mare decât ultimul salariu net

Să presupunem un salariat care, înainte de pensionare, are un salariu brut de 7.000 lei, ceea ce înseamnă un salariu net aproximativ de 4.095 lei. Pentru ca pensia să depășească acest ultim salariu net, ea trebuie să fie de cel puțin 4.096 lei. Aplicând formula legală rezultă 4.096 lei ÷ 81 lei = 50,57 puncte Asta înseamnă că persoana trebuie să acumuleze cel puțin 51 de puncte în întreaga carieră.

Un asemenea rezultat este dificil, dar perfect posibil pentru cineva care:

a lucrat peste 40 de ani;

a avut venituri apropiate sau peste salariul mediu brut pe perioade lungi;

beneficiază de toate punctele de stabilitate.

Exemplu concret: Un angajat care acumulează 43 puncte din contributivitate si 8 puncte de stabilitate ajunge la un total de 51 puncte, motiv pentru care calculul pensiei va fi 51 × 81 = 4.131 lei.

Dacă ultimul său salariu net era aproximativ 4.095 lei, pensia va fi cu 36 de lei mai mare decât ultimul venit încasat. În schimb, dacă ultimul salariu net ar fi fost de 5.000 lei, aceeași pensie nu l-ar mai depăși.