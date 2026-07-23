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Cât trebuie să câștigi pentru ca pensia să fie mai mare decât ultimul salariu încasat. Calculul care îi surprinde pe mulți români

Cât trebuie să câștigi pentru ca pensia să fie mai mare decât ultimul salariu încasat. Calculul care îi surprinde pe mulți români
Tot ce trebuie să ştii despre calculul pensiei (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Mulți români pornesc de la ideea că pensia va fi întotdeauna mai mică decât ultimul salariu primit înainte de pensionare, însă legislația aflată în vigoare în 2026 permite și situații în care pensia din sistemul public poate depăși ultimul salariu net încasat, mai ales în cazul persoanelor care au avut o carieră foarte lungă și beneficiază de punctele de stabilitate introduse prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Cuprins
  1. Formula oficială de calcul a pensiei în 2026
  2. De ce contează mai mult vechimea decât ultimul salariu
  3. Cât trebuie să câștigi pentru ca pensia să fie mai mare decât ultimul salariu net
  4. Cine are cele mai mari șanse să ajungă în această situație

Formula oficială de calcul a pensiei în 2026

Calculul pensiei este stabilit prin articolele 83-85 din Legea nr. 360/2023. Cuantumul pensiei se obține prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate cu valoarea punctului de referință (VPR). În anul 2026, valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei.

Formula oficială este: Pensie = Numărul total de puncte × 81 lei. Cât despre numărul total de puncte, acesta este format din:

  • punctele de contributivitate;
  • punctele de stabilitate;
  • eventualele puncte acordate pentru perioade asimilate (facultate, serviciu militar, concediu pentru creșterea copilului etc.).

De ce contează mai mult vechimea decât ultimul salariu

Foarte mulți salariați cred că pensia este calculată după ultimul salariu, însă acest lucru nu este adevărat. În realitate, contează toate veniturile pentru care s-au plătit contribuții pe întreaga perioadă de activitate și, mai ales, vechimea contributivă. Începând cu 25 de ani de contribuții apar punctele de stabilitate:

  • 0,50 puncte pentru fiecare an între 26 și 30 de ani;
  • 0,75 puncte pentru fiecare an între 31 și 35 de ani;
  • 1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani de contribuții.

Astfel, o persoană care a lucrat 40 sau chiar 45 de ani poate acumula un număr important de puncte suplimentare, fără să fi avut neapărat un salariu foarte mare.

Cât trebuie să câștigi pentru ca pensia să fie mai mare decât ultimul salariu net

Să presupunem un salariat care, înainte de pensionare, are un salariu brut de 7.000 lei, ceea ce înseamnă un salariu net aproximativ de 4.095 lei. Pentru ca pensia să depășească acest ultim salariu net, ea trebuie să fie de cel puțin 4.096 lei. Aplicând formula legală rezultă 4.096 lei ÷ 81 lei = 50,57 puncte Asta înseamnă că persoana trebuie să acumuleze cel puțin 51 de puncte în întreaga carieră.

Un asemenea rezultat este dificil, dar perfect posibil pentru cineva care:

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  • a lucrat peste 40 de ani;
  • a avut venituri apropiate sau peste salariul mediu brut pe perioade lungi;
  • beneficiază de toate punctele de stabilitate.

Exemplu concret: Un angajat care acumulează 43 puncte din contributivitate si 8 puncte de stabilitate ajunge la un total de 51 puncte, motiv pentru care calculul pensiei va fi 51 × 81 = 4.131 lei.

Dacă ultimul său salariu net era aproximativ 4.095 lei, pensia va fi cu 36 de lei mai mare decât ultimul venit încasat. În schimb, dacă ultimul salariu net ar fi fost de 5.000 lei, aceeași pensie nu l-ar mai depăși.

Cine are cele mai mari șanse să ajungă în această situație

Cele mai mari șanse le au persoanele care au avut cariere foarte lungi, de peste 40 de ani, fără întreruperi semnificative, și care au încasat constant salarii apropiate sau peste media economiei. În aceste cazuri, punctele de stabilitate pot adăuga chiar 10-12 puncte la calculul final, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 810-972 de lei la pensia rezultată din contributivitate.

Pentru majoritatea românilor care ies la pensie după un stagiu de aproximativ 35 de ani și cu salarii apropiate de media națională, pensia rămâne, în continuare, sub ultimul salariu net. Situațiile în care pensia îl depășește există, însă sunt considerate cazuri speciale, generate de combinația dintre o vechime contributivă foarte mare, punctele de stabilitate și un nivel ridicat al veniturilor pentru care s-au plătit contribuțiile la sistemul public de pensii.

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