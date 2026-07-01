Cât este durata minimă a concediului de odihnă. Ce nu are voie să facă angajatorul în 2026

Durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an, indiferent dacă salariatul lucrează cu normă întreagă sau cu timp parțial. Pentru anumite categorii de angajați, legea acordă însă zile suplimentare. Salariații cu handicap, cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani și persoanele care își desfășoară activitatea în condiții deosebite beneficiază de cel puțin trei zile lucrătoare în plus. Nevăzătorii au dreptul la șase zile suplimentare de concediu, iar salariatele care urmează o procedură de fertilizare in vitro primesc anual trei zile de concediu plătit în plus.

Legea stabilește și modul în care este calculată indemnizația de concediu. Aceasta nu poate fi mai mică decât salariul de bază împreună cu indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent aferente perioadei respective. Indemnizația se calculează ca medie zilnică a drepturilor salariale din ultimele trei luni anterioare efectuării concediului și trebuie achitată cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de plecarea în vacanță.

Programarea concediului trebuie făcută cu respectarea regulilor din Codul muncii

Stabilirea perioadei în care salariatul își efectuează concediul revine angajatorului, însă aceasta nu poate fi făcută arbitrar. Codul muncii prevede că programarea concediilor trebuie realizată până la sfârșitul fiecărui an pentru anul următor, după consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau, după caz, a salariatului.

În cazul programării individuale, angajatul trebuie să solicite efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile înainte. Dacă zilele de concediu sunt împărțite în mai multe perioade, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să beneficieze, într-un an calendaristic, de minimum zece zile lucrătoare consecutive de concediu.

Legea mai stabilește că dreptul la concediu nu se pierde dacă salariatul a fost în concediu medical pe tot parcursul anului sau dacă, din motive justificate, nu și-a putut efectua zilele de odihnă. În astfel de situații, angajatorul este obligat să acorde concediul rămas într-un termen de 18 luni care începe să curgă din anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu.

Ce nu poate face angajatorul în perioada concediului

Codul muncii interzice înlocuirea concediului de odihnă cu bani, chiar dacă salariatul ar fi de acord cu o astfel de variantă. Singura situație în care concediul neefectuat poate fi compensat financiar este încetarea contractului individual de muncă. În toate celelalte cazuri, angajatorul are obligația de a acorda efectiv zilele de odihnă.

Totodată, odată ce perioada concediului a fost aprobată, aceasta nu poate fi modificată unilateral de angajator. Dacă salariatul și-a planificat deja vacanța, iar angajatorul încearcă să schimbe perioada fără acordul acestuia, angajatul poate solicita respectarea programării, poate cere sprijinul sindicatului sau al reprezentanților salariaților, poate sesiza inspectoratul teritorial de muncă și, dacă a suferit un prejudiciu, poate solicita despăgubiri în instanță.