Cât costă să ții un calorifer electric pornit 8 ore pe zi. Calculul care te poate face să te gândești de două ori înainte să-l folosești
Caloriferul electric este una dintre cele mai simple soluții atunci când într-o cameră este frig: îl bagi în priză, setezi temperatura și în câteva minute începe să încălzească. Problema apare atunci când este folosit câte opt ore pe zi, săptămâni la rând. Un aparat de 2.000 W poate ajunge, teoretic, la un consum de 480 kWh într-o lună dacă funcționează permanent la puterea maximă. La un preț final orientativ de 1,50 lei/kWh, vorbim despre 720 de lei numai pentru radiator.
Cum se calculează consumul caloriferului
Puterea trecută pe aparat este exprimată în wați. Un radiator de 1.000 W are o putere de 1 kW, unul de 1.500 W are 1,5 kW, iar unul de 2.000 W ajunge la 2 kW. Calculul este simplu. Puterea în kW se înmulțește cu numărul orelor de funcționare.
Astfel, un calorifer de 2.000 W care funcționează opt ore la putere maximă consumă: 2 kW × 8 ore = 16 kWh pe zi. În 30 de zile rezultă: 16 kWh × 30 = 480 kWh.
Pentru comparația de mai jos am utilizat un preț orientativ de 1,50 lei/kWh. Costul real trebuie calculat folosind prețul final din contractul fiecărui consumator.
|Putere radiator
|Consum în 8 ore
|Cost/zi la 1,50 lei/kWh
|Consum în 30 zile
|Cost în 30 zile
|1.000 W
|8 kWh
|12 lei
|240 kWh
|360 lei
|1.500 W
|12 kWh
|18 lei
|360 kWh
|540 lei
|2.000 W
|16 kWh
|24 lei
|480 kWh
|720 lei
Un calorifer de 2.000 W poate costa 24 de lei pe zi
Diferența devine evidentă când consumul este transformat în bani. Radiatorul de 1.000 W ar costa, în scenariul nostru, 12 lei pentru opt ore. Cel de 1.500 W ajunge la 18 lei, iar aparatul de 2.000 W la 24 de lei.
Dacă acest obicei se repetă zilnic timp de o lună, costurile teoretice ajung la 360, 540 și, respectiv, 720 de lei.
Sumele sunt suplimentare față de consumul obișnuit al locuinței. Frigiderul, mașina de spălat, cuptorul, televizorul, iluminatul și celelalte aparate continuă să consume energie. În realitate, caloriferul nu funcționează întotdeauna opt ore la putere maximă
Există însă o precizare importantă. Calculele reprezintă consumul maxim teoretic în situația în care rezistența radiatorului funcționează efectiv la puterea nominală timp de opt ore.
Desigur, un calorifer cu termostat poate consuma mai puțin. Practic, după ce camera ajunge la temperatura setată, termostatul întrerupe încălzirea, iar aparatul pornește din nou când temperatura scade.
De exemplu, dacă un radiator de 2.000 W este pornit opt ore, asta nu înseamnă obligatoriu că rezistența consumă 2 kW în fiecare secundă din acel interval. Într-o cameră bine izolată, timpul efectiv de încălzire poate fi considerabil mai mic.
În schimb, într-o cameră slab izolată, cu geamuri vechi sau pereți exteriori reci, radiatorul poate funcționa mult mai mult la putere mare.
Prețul din contract schimbă radical calculul
Și prețul energiei contează. ANRE arată că prețurile facturate clienților depind de condițiile contractuale, iar consumatorii pot compara ofertele furnizorilor.
Pentru caloriferul de 2.000 W și consumul maxim de 480 kWh pe lună, diferența este ușor de observat. La 1,30 lei/kWh, costul ar fi 624 de lei. La 1,50 lei/kWh ajunge la 720 de lei, iar la 1,70 lei/kWh urcă la 816 lei.
De aceea, înainte de a folosi radiatorul electric ca principală sursă de încălzire timp de multe ore pe zi, merită făcut calculul după prețul exact de pe factură.
Pentru câteva ore, într-o singură cameră, radiatorul poate fi o soluție simplă și practică. Folosit însă opt ore în fiecare zi, mai ales la 1.500-2.000 W, consumul poate deveni suficient de mare încât să se vadă serios pe factura de electricitate.