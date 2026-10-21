Cât costă să ții un calorifer electric pornit 8 ore pe zi. Calculul care te poate face să te gândești de două ori înainte să-l folosești

Astfel, un calorifer de 2.000 W care funcționează opt ore la putere maximă consumă: 2 kW × 8 ore = 16 kWh pe zi. În 30 de zile rezultă: 16 kWh × 30 = 480 kWh.

Pentru comparația de mai jos am utilizat un preț orientativ de 1,50 lei/kWh. Costul real trebuie calculat folosind prețul final din contractul fiecărui consumator.

Putere radiator Consum în 8 ore Cost/zi la 1,50 lei/kWh Consum în 30 zile Cost în 30 zile 1.000 W 8 kWh 12 lei 240 kWh 360 lei 1.500 W 12 kWh 18 lei 360 kWh 540 lei 2.000 W 16 kWh 24 lei 480 kWh 720 lei

Un calorifer de 2.000 W poate costa 24 de lei pe zi

Diferența devine evidentă când consumul este transformat în bani. Radiatorul de 1.000 W ar costa, în scenariul nostru, 12 lei pentru opt ore. Cel de 1.500 W ajunge la 18 lei, iar aparatul de 2.000 W la 24 de lei.

Dacă acest obicei se repetă zilnic timp de o lună, costurile teoretice ajung la 360, 540 și, respectiv, 720 de lei.

Sumele sunt suplimentare față de consumul obișnuit al locuinței. Frigiderul, mașina de spălat, cuptorul, televizorul, iluminatul și celelalte aparate continuă să consume energie. În realitate, caloriferul nu funcționează întotdeauna opt ore la putere maximă

Există însă o precizare importantă. Calculele reprezintă consumul maxim teoretic în situația în care rezistența radiatorului funcționează efectiv la puterea nominală timp de opt ore.

Desigur, un calorifer cu termostat poate consuma mai puțin. Practic, după ce camera ajunge la temperatura setată, termostatul întrerupe încălzirea, iar aparatul pornește din nou când temperatura scade.