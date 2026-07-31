Cât câștigă un pilot de F-16 în România. Cum se compară salariul cu cel al colegilor din Europa
Salariul unui pilot de F-16 din România nu este stabilit printr-o sumă fixă, ci depinde de mai mulți factori care influențează venitul în fiecare lună. Gradul militar, funcția ocupată, experiența, calificarea și numărul de ore petrecute în zbor sunt doar câteva dintre elementele care determină câți bani încasează un aviator militar. Estimările arată că un pilot român de F-16 poate ajunge la aproximativ 16.000 de lei pe lună, iar în anumite situații venitul poate urca până la echivalentul a 4.000 de euro.
Venitul unui pilot de F-16 diferă în funcție de activitatea desfășurată
Potrivit unei estimări publicate de Money.ro, un pilot român de F-16 poate încasa aproximativ 16.000 de lei pe lună. În cazul aviatorilor cu experiență și responsabilități suplimentare, venitul poate ajunge până la echivalentul a 4.000 de euro.
Totuși, nu există o soldă unică destinată exclusiv piloților de F-16. Aceștia sunt remunerați ca ofițeri ai Armatei Române, iar peste veniturile de bază se adaugă drepturile specifice personalului navigant. Valoarea finală diferă în funcție de gradul militar, funcția ocupată, vechimea în sistem, calificarea profesională și activitatea de zbor desfășurată în luna respectivă.
Aceste elemente fac ca doi piloți cu același grad militar să poată avea venituri diferite, în funcție de misiunile executate și de numărul de ore petrecute la manșa aeronavei.
Datele publicate de Ministerul Apărării explică baza de calcul
Cel mai recent reper oficial este reprezentat de tabelul salarial publicat de Ministerul Apărării Naționale pentru veniturile aferente lunii iunie 2026.
Conform documentului, ofițerii aflați pe funcții de execuție au avut venituri nete cuprinse între 5.517 și 13.103 lei. Pentru funcțiile de comandă, veniturile nete au fost cuprinse între 5.603 și 28.426 de lei.
Ministerul precizează însă că aceste intervale se referă la întregul corp al ofițerilor din MApN și nu exclusiv la piloți. De asemenea, în sumele publicate nu sunt incluse drepturile cu caracter nepermanent acordate militarilor care desfășoară activități speciale, categorie în care sunt incluși în mod explicit și piloții.
Din acest motiv, plafonul de 13.103 lei net aferent unei funcții de execuție nu reprezintă în mod obligatoriu venitul maxim pe care îl poate încasa într-o lună un pilot care desfășoară activitate de zbor.
Primele acordate pentru clasificare și orele de zbor cresc venitul
Diferențele dintre veniturile piloților și cele ale altor ofițeri sunt explicate de prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Potrivit articolului 31 din anexa VI a legii, personalul navigant militar beneficiază în fiecare lună de o primă de clasificare cuprinsă între 8% și 30% din solda de funcție. Procentul acordat depinde de calificarea pilotului, categoria de personal navigant, aeronava pilotată și activitățile executate.
Pe lângă această primă se acordă și plata pentru orele efective de zbor. În cazul pilotului comandant de bord, legea stabilește o remunerație orară cuprinsă între 2% și 10% dintr-o treime din solda de funcție a comandantului de escadrilă.
Valoarea acestei prime este calculată în funcție de durata zborului, iar pentru misiuni dificile, desfășurate în condiții speciale sau pentru anumite categorii de aeronave, cuantumul poate fi majorat cu încă 50% până la 200%.
Aceste componente explică de ce un pilot militar poate încasa într-o anumită lună un venit mai mare decât un ofițer cu același grad, dacă efectuează mai multe ore de zbor sau participă la misiuni mai complexe.
Cum se compară salariile din România cu cele din alte state europene
Potrivit informațiilor prezentate de Money.ro, remunerațiile piloților militari din statele vest-europene sunt considerabil mai ridicate.
În Regatul Unit, un pilot militar câștigă în jur de 122.000 de dolari anual. În Franța, remunerația este estimată la aproximativ 118.000 de dolari pe an.
Germania oferă aproximativ 143.000 de dolari anual, în timp ce în Olanda venitul este de circa 137.000 de dolari pe an. Danemarca depășește aceste niveluri, cu aproximativ 161.000 de dolari anual.
Conform acelorași grile prezentate de Money.ro, cel mai ridicat nivel al remunerației din Europa este în Elveția, unde salariul anual al unui pilot ajunge la aproximativ 230.000 de dolari. Publicația notează că acest nivel reflectă atât modelul specific de apărare al țării, cât și veniturile ridicate din economia elvețiană.