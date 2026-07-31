Cât câștigă un pilot de F-16 în România. Cum se compară salariul cu cel al colegilor din Europa

Totuși, nu există o soldă unică destinată exclusiv piloților de F-16. Aceștia sunt remunerați ca ofițeri ai Armatei Române, iar peste veniturile de bază se adaugă drepturile specifice personalului navigant. Valoarea finală diferă în funcție de gradul militar, funcția ocupată, vechimea în sistem, calificarea profesională și activitatea de zbor desfășurată în luna respectivă.

Aceste elemente fac ca doi piloți cu același grad militar să poată avea venituri diferite, în funcție de misiunile executate și de numărul de ore petrecute la manșa aeronavei.

Datele publicate de Ministerul Apărării explică baza de calcul

Cel mai recent reper oficial este reprezentat de tabelul salarial publicat de Ministerul Apărării Naționale pentru veniturile aferente lunii iunie 2026.

Conform documentului, ofițerii aflați pe funcții de execuție au avut venituri nete cuprinse între 5.517 și 13.103 lei. Pentru funcțiile de comandă, veniturile nete au fost cuprinse între 5.603 și 28.426 de lei.

Ministerul precizează însă că aceste intervale se referă la întregul corp al ofițerilor din MApN și nu exclusiv la piloți. De asemenea, în sumele publicate nu sunt incluse drepturile cu caracter nepermanent acordate militarilor care desfășoară activități speciale, categorie în care sunt incluși în mod explicit și piloții.

Din acest motiv, plafonul de 13.103 lei net aferent unei funcții de execuție nu reprezintă în mod obligatoriu venitul maxim pe care îl poate încasa într-o lună un pilot care desfășoară activitate de zbor.

Primele acordate pentru clasificare și orele de zbor cresc venitul

Diferențele dintre veniturile piloților și cele ale altor ofițeri sunt explicate de prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.