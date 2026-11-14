Armata anunță circa 17.000 de lei net pentru patru luni de pregătire. Cine poate participa
Tinerii care aleg să urmeze patru luni de pregătire militară pot primi aproximativ 17.000 de lei net, cu drepturile pentru grad incluse. Cazarea, masa, echipamentul și asistența medicală sunt asigurate separat. Programul pentru soldați și gradați voluntari în termen se adresează femeilor și bărbaților care nu au făcut anterior serviciul militar activ sau în rezervă.
Ministerul Apărării a anunțat pe 13 noiembrie publicarea proiectului normelor de aplicare pentru pregătirea populației pentru apărare. Anunțul privește punerea în aplicare a programului, fără să stabilească o dată de deschidere a înscrierilor. Participarea este voluntară, iar MApN precizează că măsura nu reintroduce armata obligatorie.
Câți bani se primesc și cum se face plata
Legea nr. 5/2026 stabilește o indemnizație totală echivalentă cu trei câștiguri salariale medii brute folosite la calcularea bugetului asigurărilor sociale de stat. Plata se face în tranșe lunare egale, pe parcursul pregătirii.
Pentru 2026, MApN indică 4.033 de lei net lunar, la care se adaugă 217 lei pentru gradul de soldat sau 239 de lei pentru cel de fruntaș. Un soldat ajunge astfel la 4.250 de lei lunar, adică 17.000 de lei pentru patru luni. Suma exactă depinde de drepturile aferente gradului.
Prin urmare, cele trei salarii medii brute reprezintă baza de calcul a indemnizației pentru întregul stagiu. Participanții nu primesc trei salarii medii în fiecare lună.
Cine poate participa la program
Programul este prezentat pentru categoria de vârstă 18–35 de ani. Criteriile publicate pe site-ul de recrutare al MApN precizează însă că solicitantul trebuie să aibă cel puțin 18 ani la depunerea cererii și să nu fi împlinit 35 de ani la începerea instruirii.
Printre condiții se numără cetățenia română, domiciliul stabil în România de minimum șase luni, documentele medicale cerute și promovarea evaluării psihologice. Pentru acest stagiu nu este stabilit un nivel minim de studii. Cerința de minimum zece clase se aplică unei eventuale cariere ulterioare de soldat sau gradat profesionist.
Ce presupun cele patru luni și ce urmează după absolvire
Stagiul militar voluntar de patru luni cuprinde 11 săptămâni de instrucție de bază și cinci săptămâni de pregătire de specialitate. Participanții fac trageri, marșuri și exerciții în teren, iar jurământul militar este depus la finalul primei luni.
Absolvenții sunt luați în evidența rezervei operaționale. Cei care vor să continue o carieră militară trebuie să treacă prin procedurile de recrutare și selecție. Finalizarea stagiului aduce punctaj suplimentar pentru posturile de soldat și gradat profesionist, fără să garanteze angajarea.
De altfel, campania pentru cele 6.763 de posturi de soldați și gradați profesioniști, anunțată în vara acestui an, a fost o recrutare separată. Numărul respectiv nu reprezintă locurile disponibile pentru noul stagiu voluntar.
Locul de muncă se păstrează, dar abandonul poate costa
Pentru participanții care au deja un serviciu, legea obligă angajatorul să păstreze locul de muncă, raportul de muncă sau de serviciu fiind suspendat pe durata pregătirii, în condițiile legii.
În schimb, MApN precizează că persoanele care nu termină programul din motive imputabile lor trebuie să restituie indemnizația primită și cheltuielile făcute cu pregătirea până în acel moment. Participarea presupune semnarea unui angajament și respectarea regulamentelor militare.
Numărul locurilor va fi aprobat anual, în funcție de buget. Cei interesați pot urmări campaniile publicate pe portalul oficial de recrutare și pot cere informații centrului militar din județul sau sectorul de domiciliu.