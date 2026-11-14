Armata anunță circa 17.000 de lei net pentru patru luni de pregătire. Cine poate participa

Câți bani se primesc și cum se face plata

Legea nr. 5/2026 stabilește o indemnizație totală echivalentă cu trei câștiguri salariale medii brute folosite la calcularea bugetului asigurărilor sociale de stat. Plata se face în tranșe lunare egale, pe parcursul pregătirii.

Pentru 2026, MApN indică 4.033 de lei net lunar, la care se adaugă 217 lei pentru gradul de soldat sau 239 de lei pentru cel de fruntaș. Un soldat ajunge astfel la 4.250 de lei lunar, adică 17.000 de lei pentru patru luni. Suma exactă depinde de drepturile aferente gradului.

Prin urmare, cele trei salarii medii brute reprezintă baza de calcul a indemnizației pentru întregul stagiu. Participanții nu primesc trei salarii medii în fiecare lună.

Cine poate participa la program

Programul este prezentat pentru categoria de vârstă 18–35 de ani. Criteriile publicate pe site-ul de recrutare al MApN precizează însă că solicitantul trebuie să aibă cel puțin 18 ani la depunerea cererii și să nu fi împlinit 35 de ani la începerea instruirii.

Printre condiții se numără cetățenia română, domiciliul stabil în România de minimum șase luni, documentele medicale cerute și promovarea evaluării psihologice. Pentru acest stagiu nu este stabilit un nivel minim de studii. Cerința de minimum zece clase se aplică unei eventuale cariere ulterioare de soldat sau gradat profesionist.

Ce presupun cele patru luni și ce urmează după absolvire

Stagiul militar voluntar de patru luni cuprinde 11 săptămâni de instrucție de bază și cinci săptămâni de pregătire de specialitate. Participanții fac trageri, marșuri și exerciții în teren, iar jurământul militar este depus la finalul primei luni.

Absolvenții sunt luați în evidența rezervei operaționale. Cei care vor să continue o carieră militară trebuie să treacă prin procedurile de recrutare și selecție. Finalizarea stagiului aduce punctaj suplimentar pentru posturile de soldat și gradat profesionist, fără să garanteze angajarea.