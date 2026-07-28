Cât a plătit un român pentru o perfuzie în Bulgaria. Suma uriașă a stârnit mii de reacții: „Am rămas fără cuvinte”
O experiență neplăcută trăită în ultima zi de vacanță în Bulgaria a stârnit o amplă dezbatere pe rețelele sociale, după ce artistul Dima Trofim a povestit că a fost nevoit să achite 460 de euro pentru o perfuzie administrată după ce i s-a făcut rău. Mesajul său a adunat sute de comentarii, iar numeroși români au relatat situații asemănătoare petrecute în concedii, în timp ce alții au povestit că, în Grecia, au beneficiat de îngrijiri medicale fără să plătească nimic.
Cea mai scumpă perfuzie din vacanță
Dima Trofim, cunoscut ca actor, cântăreț și fost membru al trupei LaLa Band, a explicat că problemele de sănătate au apărut brusc, chiar înainte de întoarcerea în România.
„Dintr-odată am început să mă simt foarte rău. Febră mare, vărsături și o durere cumplită de cap. După câteva ore în care am sperat că îmi revin, am chemat ambulanța la hotel”, a povestit artistul.
Medicii i-au administrat o perfuzie, însă șocul cel mare a venit după tratament.
„Mi-au făcut o perfuzie. Din păcate, nu m-am simțit imediat mai bine, dar adevăratul șoc a venit când mi-au întins nota de plată: 460 de euro. Am rămas fără cuvinte. Cum poate ajunge o perfuzie să coste aproape 2.500 de lei?”, a scris acesta pe Facebook.
Artistul a precizat că a achitat suma pe loc, deoarece nu avea altă opțiune, însă avea încheiată o asigurare medicală de călătorie și speră să își recupereze integral banii după depunerea documentelor necesare.
Și alți români spun că au primit facturi de sute de euro
Postarea a fost urmată de numeroase mărturii ale altor turiști români care au avut nevoie de îngrijiri medicale în vacanță. O mamă a povestit că a ajuns cu fiica sa de un an și cinci luni la Urgențe în Burgas.
„Săptămâna trecută am ajuns cu fetița mea de un an și cinci luni la Urgențe, în Burgas, după ce a început să vomite în repetate rânduri. I-au făcut două perfuzii și o injecție pentru a opri vărsăturile. După cinci ore petrecute acolo, nota de plată a fost de 803,47 euro. A fost un șoc, dar nu aveam de ales și am plătit.”
Un alt român a relatat că a trecut printr-o experiență asemănătoare încă din 2019.
„Am pățit același lucru. M-am simțit foarte rău și am ajuns la un cabinet privat din incinta hotelului. Două zile de perfuzii și medicamente m-au costat peste 2.000 de lei. Din fericire, înainte să plec în Bulgaria mi-am făcut asigurare medicală și ulterior mi-am recuperat toți banii.”
Un alt utilizator a scris că o simplă injecție i-a costat 250 de euro.
„Pe mine m-a costat o injecție cu metoclopramid 250 de euro. Din fericire, asigurarea mi-a decontat cheltuielile.”
În Grecia, experiența a fost complet diferită
Nu toate relatările au fost însă negative. O familie care a ajuns cu un copil la Urgențe în Grecia spune că nu a plătit nimic.
„Anul trecut am ajuns cu fetița noastră de șapte luni la Urgențe într-un oraș din Grecia. Medicii au consultat-o complet, au fost foarte amabili și nu ne-au cerut niciun ban. Aveam și asigurare medicală, dar nici măcar nu a fost nevoie să o folosim.”
Astfel de experiențe diferite arată că modul de funcționare al sistemelor medicale și al unităților sanitare private poate varia semnificativ de la o țară la alta și chiar de la un oraș la altul.
De ce pot apărea astfel de facturi
Specialiștii în turism atrag atenția că multe dintre intervențiile solicitate prin hoteluri sau prin servicii private de ambulanță nu sunt acoperite de sistemul public și sunt tarifate la prețurile practicate de clinicile private.
În plus, costul final poate include deplasarea ambulanței, consultația medicului, materialele sanitare, medicamentele administrate și serviciile medicale oferite în regim de urgență. Din acest motiv, factura nu reflectă doar costul perfuziei, ci întregul pachet de servicii medicale primit de pacient.
Cum poți evita să plătești sute de euro în concediu
Specialiștii recomandă ca înainte de orice vacanță în străinătate turiștii să își facă o asigurare medicală de călătorie. Costul acesteia este, de regulă, de câțiva zeci de lei pentru un sejur de o săptămână, dar poate acoperi cheltuieli medicale de mii sau chiar zeci de mii de euro.
De asemenea, este recomandată obținerea gratuită a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate înainte de plecarea în statele Uniunii Europene. Acesta permite accesul la serviciile medicale oferite de sistemul public în aceleași condiții ca pentru cetățenii țării respective, însă nu acoperă, de regulă, tratamentele acordate în clinicile private, serviciile de repatriere sau alte costuri suplimentare.
Totodată, turiștii sunt sfătuiți să păstreze toate facturile, chitanțele și documentele medicale primite în cazul unei intervenții, deoarece acestea sunt necesare pentru solicitarea despăgubirilor de la compania de asigurări. În multe cazuri, diferența dintre o vacanță cu o amintire neplăcută și o pierdere financiară de câteva mii de lei este dată tocmai de existența unei asigurări medicale încheiate înainte de plecarea din țară.