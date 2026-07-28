Cât a plătit un român pentru o perfuzie în Bulgaria. Suma uriașă a stârnit mii de reacții: „Am rămas fără cuvinte”

„Dintr-odată am început să mă simt foarte rău. Febră mare, vărsături și o durere cumplită de cap. După câteva ore în care am sperat că îmi revin, am chemat ambulanța la hotel”, a povestit artistul.

Medicii i-au administrat o perfuzie, însă șocul cel mare a venit după tratament.

„Mi-au făcut o perfuzie. Din păcate, nu m-am simțit imediat mai bine, dar adevăratul șoc a venit când mi-au întins nota de plată: 460 de euro. Am rămas fără cuvinte. Cum poate ajunge o perfuzie să coste aproape 2.500 de lei?”, a scris acesta pe Facebook.

Artistul a precizat că a achitat suma pe loc, deoarece nu avea altă opțiune, însă avea încheiată o asigurare medicală de călătorie și speră să își recupereze integral banii după depunerea documentelor necesare.

Și alți români spun că au primit facturi de sute de euro

Postarea a fost urmată de numeroase mărturii ale altor turiști români care au avut nevoie de îngrijiri medicale în vacanță. O mamă a povestit că a ajuns cu fiica sa de un an și cinci luni la Urgențe în Burgas.

„Săptămâna trecută am ajuns cu fetița mea de un an și cinci luni la Urgențe, în Burgas, după ce a început să vomite în repetate rânduri. I-au făcut două perfuzii și o injecție pentru a opri vărsăturile. După cinci ore petrecute acolo, nota de plată a fost de 803,47 euro. A fost un șoc, dar nu aveam de ales și am plătit.”

Un alt român a relatat că a trecut printr-o experiență asemănătoare încă din 2019.

„Am pățit același lucru. M-am simțit foarte rău și am ajuns la un cabinet privat din incinta hotelului. Două zile de perfuzii și medicamente m-au costat peste 2.000 de lei. Din fericire, înainte să plec în Bulgaria mi-am făcut asigurare medicală și ulterior mi-am recuperat toți banii.”

Un alt utilizator a scris că o simplă injecție i-a costat 250 de euro.

„Pe mine m-a costat o injecție cu metoclopramid 250 de euro. Din fericire, asigurarea mi-a decontat cheltuielile.”

În Grecia, experiența a fost complet diferită

Nu toate relatările au fost însă negative. O familie care a ajuns cu un copil la Urgențe în Grecia spune că nu a plătit nimic.

„Anul trecut am ajuns cu fetița noastră de șapte luni la Urgențe într-un oraș din Grecia. Medicii au consultat-o complet, au fost foarte amabili și nu ne-au cerut niciun ban. Aveam și asigurare medicală, dar nici măcar nu a fost nevoie să o folosim.”

Astfel de experiențe diferite arată că modul de funcționare al sistemelor medicale și al unităților sanitare private poate varia semnificativ de la o țară la alta și chiar de la un oraș la altul.