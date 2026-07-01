Capitala caută soluții după inundațiile care au paralizat Bucureştiul. Primarul: „Canalizarea nu mai face față”. ANM a emis noi avertizări de furtuni

„Nu lamentări, ci soluții. Actuala infrastructură de canalizare și de preluare a apelor pluviale are multe limite: nu a fost proiectată pentru astfel de fenomene meteorologice. În doar aproximativ 10 ore au căzut aproape 70 de litri de apă pe metrul pătrat”, a transmis primarul.

Acesta a explicat că, în prezent, apa provenită din ploile torențiale ajunge direct în rețeaua de canalizare, care nu mai poate prelua volume atât de mari într-un timp foarte scurt.

Soluția propusă: bazine uriașe de retenție

Potrivit primarului, una dintre cele mai importante investiții necesare este construirea unor bazine de retenție care să preia apa în timpul ploilor abundente și să o evacueze treptat în râul Dâmbovița.

„Este nevoie de bazine, bazine, bazine. În loc să scoatem apa pe stradă, trebuie să construim în amonte două bazine mari de retenție, care să descarce treptat apa în râul Dâmbovița și să o păstreze inclusiv pentru perioadele secetoase”, a explicat edilul.

Printre proiectele analizate se numără amenajarea unor bazine sub Parcul Izvor și în zona Parcului Operei, care ar urma să reducă riscul de inundații în timpul episoadelor cu precipitații extreme. În același timp, Apa Nova lucrează deja la studiul de fezabilitate pentru un bazin de retenție în zona Parcului Carol, iar în Sectorul 3 sunt în desfășurare lucrările pentru un alt bazin, în zona Lunca Cetății.

„Canalizarea nu face față. Acestea sunt soluțiile realiste pentru limitarea riscului de inundații în București. Mă ocup să se întâmple, este o chestiune de siguranță”, a mai declarat primarul.

Comitetul pentru situații de urgență a fost convocat

În contextul noilor avertizări meteorologice, la nivelul Capitalei a fost convocat Centrul de Conducere și Coordonare a Intervenției, structura care reunește toate instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență.

La ședință participă reprezentanți ai ISU București-Ilfov, Poliției, Primăriei Capitalei, primăriilor de sector, Apa Nova și ai celorlalți operatori implicați în intervențiile din teren.

Scopul întâlnirii este evaluarea efectelor produse de furtunile din ultimele ore și coordonarea intervențiilor în eventualitatea unor noi episoade de vreme severă.

Noi avertizări de furtuni pentru București

Potrivit ANM, Bucureștiul se află sub cod galben de instabilitate atmosferică până joi, ora 10:00, iar miercuri, între orele 15:00 și 06:00, este în vigoare un cod portocaliu de vijelii puternice, averse torențiale, grindină și descărcări electrice. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va continua și în zilele de 2 și 3 iulie, cu noi episoade de ploi torențiale.