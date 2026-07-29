Canicula revine în forţă. Când vom avea din nou 40 de grade în România, avertismentul meteorologilor
După o lună iulie fără episoade termice extreme, meteorologii avertizează că România intră într-o nouă perioadă de caniculă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că un val de căldură va pătrunde în țară începând cu 30 iulie, urmând să se extindă treptat din vest către restul regiunilor. Potrivit estimărilor, cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în intervalul 3-6 august, când disconfortul termic va deveni accentuat în numeroase zone.
Valul de căldură se extinde din vest, iar începutul lunii august aduce cele mai ridicate temperaturi
Potrivit informațiilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie pe pagina oficială de Facebook, vremea se va încălzi treptat începând cu data de 30 iulie, pe fondul extinderii unui val de căldură dinspre regiunile vestice.
Meteorologii estimează că intensitatea maximă a acestui episod de caniculă va fi atinsă, cel mai probabil, în perioada 3-6 august.
„Din data de 30 iulie vom vorbi de un val de căldură ce se va extinde şi intensifica treptat în ţara noastră, dinspre regiunile vestice, iar intensitatea maximă a acestuia urmând a se realiza cel mai probabil în perioada 3 – 6 august. De altfel, şi în alţi ani, în luna august ne-am mai confruntat cu valuri de căldură. Amintim aici: perioada 8 – 28 august 2024, cu un maxim al temperaturii aerului de 41,1 grade la Zimnicea înregistrat în ziua de 14 august; perioada 1 – 7 august 2017, cu un maxim al temperaturii aerului de 42,2 grade la Calafat înregistrat în ziua de 6 august; perioada 2 – 9 august 2012, cu un maxim al temperaturii aerului de 43,5 grade la Giurgiu înregistrat în ziua de 7 august”, au transmis reprezentanții ANM.
Exemplele oferite de meteorologi arată că luna august a adus și în anii anteriori unele dintre cele mai ridicate temperaturi înregistrate în România.
Primele regiuni afectate vor fi Banatul și Crișana
Potrivit ANM, în următoarele zile, configurația atmosferică la nivel european va favoriza instalarea și menținerea unui regim de vreme foarte caldă.
Meteorologii explică faptul că peste cea mai mare parte a continentului va persista un regim de presiune ridicată, în timp ce zonele cu presiune scăzută vor rămâne concentrate în nordul Europei și în apropierea Oceanului Atlantic. În aceste condiții, precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a regiunii.
Acest context este asociat și cu prezența unei mase de aer foarte cald, de origine nord-africană, care se va extinde peste sudul, centrul și sud-estul Europei. Pe măsură ce aerul tropical va avansa și către România, temperaturile vor crește în tot mai multe regiuni.
Primele zone în care influența acestui aer fierbinte se va resimți puternic vor fi Banatul și Crișana. Aici, joi, 30 iulie, temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar vineri, 31 iulie, valorile vor urca până la 37-38 de grade.
În weekendul 1-2 august, regimul termic va rămâne foarte ridicat în vestul țării, iar temperaturi caniculare, în jurul valorii de 35 de grade, vor apărea local și în Maramureș, Transilvania, Oltenia și izolat în Muntenia și Moldova.
În același timp, disconfortul termic se va accentua progresiv, mai întâi în vest, apoi și în alte regiuni ale țării.
În vest temperaturile foarte ridicate se pot menține până în jurul datei de 6 august
Prognoza prezentată de ANM arată că vestul României va rămâne zona cea mai afectată de acest episod de căldură.
Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime se vor menține, în medie, între 38 și 39 de grade până în jurul datei de 6 august. După această perioadă există o probabilitate ridicată ca valorile termice să înceapă să scadă.
În sudul țării, însă, evoluția va fi diferită. Meteorologii precizează că aici vremea caniculară și disconfortul termic se vor intensifica mai târziu.
„Nu la fel vor sta lucrurile pentru partea de sud a ţării unde vremea caniculară şi disconfortul termic vor fi în accentuare mai târziu, începând cu data de 3 august şi este posibil să persiste până în jurul datei de 9 august”, precizează ANM.
Luna iulie nu a adus excese termice, arată datele meteorologilor
Specialiștii subliniază că, până în prezent, luna iulie 2026, cunoscută și drept „luna lui cuptor”, nu s-a remarcat prin episoade numeroase de caniculă.
Conform datelor prezentate de ANM, intervalele în care temperaturile maxime au depășit 35 de grade au fost puține, iar acest lucru s-a reflectat și în media termică înregistrată la nivel național.
Până la data de 27 iulie 2026, temperatura medie pe țară a fost de 20,2 grade, cu 0,1 grade mai mică decât media perioadei 1991-2020. De asemenea, valoarea este inferioară celei consemnate în ultimii trei ani, când s-au înregistrat abateri pozitive de +1,7 grade în 2025, +3,2 grade în 2024 și +1,5 grade în 2023.