Canicula revine în forţă. Când vom avea din nou 40 de grade în România, avertismentul meteorologilor

Meteorologii estimează că intensitatea maximă a acestui episod de caniculă va fi atinsă, cel mai probabil, în perioada 3-6 august.

„Din data de 30 iulie vom vorbi de un val de căldură ce se va extinde şi intensifica treptat în ţara noastră, dinspre regiunile vestice, iar intensitatea maximă a acestuia urmând a se realiza cel mai probabil în perioada 3 – 6 august. De altfel, şi în alţi ani, în luna august ne-am mai confruntat cu valuri de căldură. Amintim aici: perioada 8 – 28 august 2024, cu un maxim al temperaturii aerului de 41,1 grade la Zimnicea înregistrat în ziua de 14 august; perioada 1 – 7 august 2017, cu un maxim al temperaturii aerului de 42,2 grade la Calafat înregistrat în ziua de 6 august; perioada 2 – 9 august 2012, cu un maxim al temperaturii aerului de 43,5 grade la Giurgiu înregistrat în ziua de 7 august”, au transmis reprezentanții ANM.

Exemplele oferite de meteorologi arată că luna august a adus și în anii anteriori unele dintre cele mai ridicate temperaturi înregistrate în România.

Primele regiuni afectate vor fi Banatul și Crișana

Potrivit ANM, în următoarele zile, configurația atmosferică la nivel european va favoriza instalarea și menținerea unui regim de vreme foarte caldă.

Meteorologii explică faptul că peste cea mai mare parte a continentului va persista un regim de presiune ridicată, în timp ce zonele cu presiune scăzută vor rămâne concentrate în nordul Europei și în apropierea Oceanului Atlantic. În aceste condiții, precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a regiunii.

Acest context este asociat și cu prezența unei mase de aer foarte cald, de origine nord-africană, care se va extinde peste sudul, centrul și sud-estul Europei. Pe măsură ce aerul tropical va avansa și către România, temperaturile vor crește în tot mai multe regiuni.

Primele zone în care influența acestui aer fierbinte se va resimți puternic vor fi Banatul și Crișana. Aici, joi, 30 iulie, temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar vineri, 31 iulie, valorile vor urca până la 37-38 de grade.