Europa se pregătește pentru cel mai intens val de căldură al verii. Țările în care temperaturile vor ajunge la 46 de grade. Când ajunge canicula în România
Europa se pregătește pentru un nou episod de căldură extremă, care ar putea deveni cel mai intens val canicular al acestei veri. O masă de aer foarte fierbinte, venită din nordul Africii, va avansa treptat peste continent și va aduce temperaturi de peste 40 de grade în mai multe țări.
Cele mai noi estimări meteorologice indică formarea unei zone extinse de presiune ridicată, capabilă să mențină aerul fierbinte deasupra Europei pentru o perioadă îndelungată. Fenomenul este asociat unui blocaj atmosferic de tip Omega, denumire inspirată de forma pe care o are configurația atmosferică pe hărțile meteo.
Valul de căldură va afecta inițial vestul și sud-vestul continentului, după care se va deplasa către Europa Centrală, Italia, Balcani și vestul României.
Spania și Portugalia, în centrul căldurii extreme
Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Peninsula Iberică. În sudul și centrul Spaniei, precum și în sudul Portugaliei, maximele ar putea ajunge la 42-46 de grade.
Zonele joase și depresiunile cunoscute pentru temperaturile foarte ridicate vor fi cele mai expuse. Aerul va fi extrem de uscat, iar umiditatea ar putea coborî la valori foarte reduse, ceea ce va accentua senzația de arșiță și riscul producerii incendiilor de vegetație.
Spre finalul săptămânii, temperaturile ar putea scădea ușor în nord-vestul Peninsulei Iberice, odată cu pătrunderea unui aer ceva mai răcoros și mai umed dinspre Oceanul Atlantic. În sud, însă, căldura va continua să fie greu de suportat.
Până la 43 de grade în Franța
Franța va fi, de asemenea, una dintre țările puternic afectate. În vestul și centrul teritoriului sunt estimate temperaturi de 40-43 de grade, în timp ce în celelalte regiuni maximele se vor situa, în general, între 34 și 39 de grade.
Nucleul de aer fierbinte se va deplasa ulterior spre est și nord-est, însă valorile de peste 35 de grade vor continua să fie înregistrate în mare parte din țară. În sudul Franței, temperaturile ar putea depăși din nou pragul de 40 de grade.
Condițiile vor fi favorabile și extinderii incendiilor de vegetație, în special în regiunile în care solul și vegetația sunt deja foarte uscate.
Canicula se extinde spre Germania și Europa Centrală
După ce va cuprinde vestul continentului, aerul fierbinte va avansa către Germania, țările Benelux, Austria, Cehia, Slovacia și Polonia.
În Germania și Benelux, episodul cel mai intens ar putea dura aproximativ trei zile. Temperaturile vor ajunge frecvent la 37-39 de grade, iar local ar putea fi înregistrate valori de 40 sau chiar 41 de grade.
Și în Austria, Cehia, Slovacia și Polonia sunt așteptate maxime de 35-39 de grade. În unele regiuni, căldura va continua inclusiv în weekend, pe fondul blocajului atmosferic care împiedică deplasarea rapidă a maselor de aer.
Italia și Balcanii intră sub masa de aer fierbinte
Din a doua parte a săptămânii, cea mai caldă masă de aer a sezonului ar urma să se extindă asupra Italiei, Europei Centrale și Peninsulei Balcanice.
În nordul și centrul Italiei, dar și în Câmpia Panonică, temperaturile ar putea ajunge la 40-43 de grade. Valori de peste 40 de grade sunt prognozate în Valea Padului și în Toscana.
Căldura intensă va cuprinde și unele zone din Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Ungaria. În restul Balcanilor, maximele se vor situa, în general, între 36 și 39 de grade, însă local nu este exclusă depășirea unor recorduri de temperatură.
Nopțile vor rămâne foarte calde, iar în anumite regiuni temperaturile minime ar putea să nu coboare sub 25 de grade. Lipsa răcoririi nocturne va crește disconfortul termic și va pune o presiune suplimentară asupra organismului.
Când ajunge valul de căldură în România
România va intra treptat sub influența masei de aer fierbinte pe măsură ce aceasta se va deplasa dinspre vestul și centrul Europei către Balcani.
Primele zone afectate vor fi cele din vestul țării, unde temperaturile ar putea depăși 40 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în regiunile joase, aflate în apropierea Câmpiei Panonice.
Ulterior, aerul cald se poate extinde și către celelalte regiuni, însă intensitatea exactă a valului de căldură va depinde de evoluția sistemelor atmosferice din jurul României. Prognozele pe termen mediu pot suferi modificări, atât în ceea ce privește temperaturile maxime, cât și zonele în care canicula va fi cea mai severă.
Tendința generală indică însă o încălzire accentuată începând din a doua parte a săptămânii și până în weekend, când vestul României ar putea fi afectat de cea mai fierbinte masă de aer din acest sezon.
Nopți tropicale și risc ridicat de incendii
Valul de căldură nu va aduce doar temperaturi extreme în timpul zilei. În mai multe regiuni din sudul și centrul Europei, nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de 25-29 de grade.
Căldura persistentă va agrava seceta și va crește riscul incendiilor de vegetație. Umiditatea relativă ar putea coborî sub 20% în unele zone, iar intensificările vântului pot favoriza propagarea rapidă a flăcărilor.
Cele mai expuse vor fi Spania, sudul Franței, Italia și Peninsula Balcanică. Riscul va crește însă și în alte regiuni, pe măsură ce aerul cald și uscat se va extinde către est.
Meteorologii avertizează că estimările pot fi ajustate în zilele următoare. Chiar și așa, scenariul general indică un episod de căldură severă și persistentă, care va cuprinde o mare parte a Europei și va ajunge inclusiv în România.