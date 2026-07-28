Europa se pregătește pentru cel mai intens val de căldură al verii. Țările în care temperaturile vor ajunge la 46 de grade. Când ajunge canicula în România

Valul de căldură va afecta inițial vestul și sud-vestul continentului, după care se va deplasa către Europa Centrală, Italia, Balcani și vestul României.

Spania și Portugalia, în centrul căldurii extreme

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Peninsula Iberică. În sudul și centrul Spaniei, precum și în sudul Portugaliei, maximele ar putea ajunge la 42-46 de grade.

Zonele joase și depresiunile cunoscute pentru temperaturile foarte ridicate vor fi cele mai expuse. Aerul va fi extrem de uscat, iar umiditatea ar putea coborî la valori foarte reduse, ceea ce va accentua senzația de arșiță și riscul producerii incendiilor de vegetație.

Spre finalul săptămânii, temperaturile ar putea scădea ușor în nord-vestul Peninsulei Iberice, odată cu pătrunderea unui aer ceva mai răcoros și mai umed dinspre Oceanul Atlantic. În sud, însă, căldura va continua să fie greu de suportat.

Până la 43 de grade în Franța

Franța va fi, de asemenea, una dintre țările puternic afectate. În vestul și centrul teritoriului sunt estimate temperaturi de 40-43 de grade, în timp ce în celelalte regiuni maximele se vor situa, în general, între 34 și 39 de grade.

Nucleul de aer fierbinte se va deplasa ulterior spre est și nord-est, însă valorile de peste 35 de grade vor continua să fie înregistrate în mare parte din țară. În sudul Franței, temperaturile ar putea depăși din nou pragul de 40 de grade.

Condițiile vor fi favorabile și extinderii incendiilor de vegetație, în special în regiunile în care solul și vegetația sunt deja foarte uscate.