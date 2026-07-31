Canicula pune stăpânire pe România. ANM ia în calcul emiterea codului roșu, zonele afectate

„Este posibil ca, pe măsură ce înaintăm spre finalul săptămânii și săptămâna viitoare, să emitem și cod roșu. Ne apropiem de maximele absolute zilnice ale perioadei în care ne aflăm. Acest lucru justifică atât extinderea avertizărilor, cât și creșterea codului de culoare, având în vedere intensitatea și durata acestui val de căldură”, a spus Elena Mateescu, la Digi24.

Potrivit acesteia, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul țării, însă valorile foarte ridicate se vor extinde și în alte regiuni.

„Mai ales zilele de marți, miercuri și joi este posibil să aducă deja primele valori de 40–41°C, în special în partea de vest. Dar nu excludem ca și în zonele de câmpie din restul țării să ne apropiem de 38–39°C”, a declarat directorul general al ANM.

Noi avertizări emise de meteorologi până pe 4 august

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizările și a emis o informare meteorologică valabilă până marți, 4 august, ora 10:00.

Conform ANM, valul de căldură va persista în vestul și centrul țării, iar în weekend se va intensifica și se va extinde în jumătatea nordică a Moldovei.

În intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, canicula va continua în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. În plus, sâmbătă și duminică, fenomenul se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei.

Meteorologii estimează temperaturi maxime cuprinse, în general, între 33 și 38 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest valorile vor ajunge local la 39 de grade și izolat la 40 de grade. În celelalte regiuni ale țării vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere.

ANM avertizează, de asemenea, că în intervalul 4–9 august valul de căldură se va intensifica, iar canicula și disconfortul termic accentuat vor continua.

Codul portocaliu se extinde în șase județe

Pentru ziua de vineri, până la ora 10:00, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se află sub cod portocaliu de caniculă.