Canicula pune stăpânire pe România. ANM ia în calcul emiterea codului roșu, zonele afectate
România se pregătește pentru un nou episod de căldură extremă, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să crească în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizările de caniculă și anunță că, dacă estimările se vor confirma, săptămâna viitoare ar putea fi emis chiar și un cod roșu pentru unele regiuni ale țării, în condițiile în care maximele ar putea atinge 41 de grade Celsius.
ANM nu exclude emiterea unui cod roșu de caniculă
Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat la Digi24 că actualul val de căldură se va accentua atât ca intensitate, cât și ca extindere în zilele următoare.
„Este posibil ca, pe măsură ce înaintăm spre finalul săptămânii și săptămâna viitoare, să emitem și cod roșu. Ne apropiem de maximele absolute zilnice ale perioadei în care ne aflăm. Acest lucru justifică atât extinderea avertizărilor, cât și creșterea codului de culoare, având în vedere intensitatea și durata acestui val de căldură”, a spus Elena Mateescu, la Digi24.
Potrivit acesteia, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul țării, însă valorile foarte ridicate se vor extinde și în alte regiuni.
„Mai ales zilele de marți, miercuri și joi este posibil să aducă deja primele valori de 40–41°C, în special în partea de vest. Dar nu excludem ca și în zonele de câmpie din restul țării să ne apropiem de 38–39°C”, a declarat directorul general al ANM.
Noi avertizări emise de meteorologi până pe 4 august
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizările și a emis o informare meteorologică valabilă până marți, 4 august, ora 10:00.
Conform ANM, valul de căldură va persista în vestul și centrul țării, iar în weekend se va intensifica și se va extinde în jumătatea nordică a Moldovei.
În intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, canicula va continua în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. În plus, sâmbătă și duminică, fenomenul se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei.
Meteorologii estimează temperaturi maxime cuprinse, în general, între 33 și 38 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest valorile vor ajunge local la 39 de grade și izolat la 40 de grade. În celelalte regiuni ale țării vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere.
ANM avertizează, de asemenea, că în intervalul 4–9 august valul de căldură se va intensifica, iar canicula și disconfortul termic accentuat vor continua.
Codul portocaliu se extinde în șase județe
Pentru ziua de vineri, până la ora 10:00, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se află sub cod portocaliu de caniculă.
În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Totodată, meteorologii anunță nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 24 de grade.
În același timp, un cod galben este în vigoare pentru sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș. În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime între 33 și 35 de grade în cea mai mare parte a Transilvaniei și până la aproximativ 37 de grade în sudul Banatului.
Situația se schimbă sâmbătă, când, între orele 10:00 și 22:00, codul portocaliu va fi extins în șase județe: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.
Meteorologii estimează maxime cuprinse între 37 și 39 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic, iar temperaturile minime nocturne vor rămâne, pe alocuri, între 20 și 24 de grade.
Tot sâmbătă, sub cod galben se vor afla sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade.
Cum va fi vremea în București
Și Capitala va traversa o perioadă cu temperaturi ridicate până marți, 4 august. Potrivit ANM, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat.
Temperaturile maxime vor fi, în general, între 33 și 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Duminică, acest indice va atinge pragul critic, în timp ce maxima se va menține între 33 și 34 de grade.
Meteorologii anunță cer predominant senin, vânt slab până la moderat și temperaturi minime cuprinse între 15 și 19 grade pe parcursul intervalului analizat.