Când să rezervi hotelul dacă vrei cel mai bun preț. Regula care îți poate salva bugetul de vacanță

Acesta este motivul pentru care aceeași cameră poate costa 450 de lei într-o săptămână și 650 de lei peste doar câteva zile, fără ca hotelul să fi schimbat serviciile oferite.

Perioada considerată ideală pentru rezervare

Pentru majoritatea destinațiilor de vacanță, specialiștii în turism recomandă rezervarea hotelului cu aproximativ una până la trei luni înainte de plecare. În acest interval există încă suficiente camere disponibile, iar hotelurile nu au început să majoreze semnificativ tarifele din cauza cererii ridicate.

Pentru vacanțele de vară foarte căutate, precum Grecia, Italia sau litoralul românesc în luna august, este recomandat ca rezervarea să fie făcută chiar cu trei-patru luni înainte. În schimb, pentru city-break-uri sau sejururi în extrasezon, cele mai bune prețuri pot apărea și cu două-trei săptămâni înainte de plecare.

Să presupunem că o familie de doi adulți și un copil dorește să petreacă șase nopți într-un hotel de patru stele din Grecia.

rezervare făcută în februarie pentru luna iulie: 3.900 lei;

aceeași cameră rezervată în mai: 3.300 lei;

rezervare cu două săptămâni înainte de plecare: 4.000 lei, deoarece hotelul este aproape ocupat.

În acest exemplu, alegerea momentului potrivit aduce o economie de aproximativ 600-700 de lei, fără ca turiștii să renunțe la niciun serviciu.

Când merită să aștepți ofertele last minute

Vacanțele last minute pot fi foarte avantajoase, însă nu sunt potrivite pentru oricine. Ele funcționează mai ales dacă:

poți pleca în orice zi;

nu ai preferințe stricte privind hotelul;

nu depinzi de concedii aprobate cu multe luni înainte;

călătorești fără copii sau în afara sezonului de vârf.

În schimb, familiile cu copii, care călătoresc în vacanța de vară sau în perioadele foarte aglomerate, riscă să găsească doar camere foarte scumpe sau chiar să nu mai găsească locuri disponibile.