Când să rezervi hotelul dacă vrei cel mai bun preț. Regula care îți poate salva bugetul de vacanță
Planificarea unei vacanțe începe aproape întotdeauna cu aceeași întrebare: când este cel mai bine să rezervi hotelul pentru a obține cel mai bun preț? Mulți turiști cred că rezervarea făcută cu un an înainte garantează automat cel mai mic tarif, în timp ce alții așteaptă ofertele de ultim moment. În realitate, ambele strategii pot fi avantajoase, însă doar în anumite condiții. Diferența dintre o rezervare făcută la momentul potrivit și una făcută prea devreme sau prea târziu poate ajunge la câteva sute de lei pentru același hotel și aceeași perioadă de cazare.
De ce prețurile hotelurilor se schimbă permanent
Hotelurile folosesc sisteme de tarifare dinamică, asemănătoare celor utilizate de companiile aeriene. Cu cât cererea este mai mare, cu atât prețurile cresc, iar dacă numărul rezervărilor este sub așteptări, tarifele pot fi reduse pentru a atrage turiști.
Acesta este motivul pentru care aceeași cameră poate costa 450 de lei într-o săptămână și 650 de lei peste doar câteva zile, fără ca hotelul să fi schimbat serviciile oferite.
Perioada considerată ideală pentru rezervare
Pentru majoritatea destinațiilor de vacanță, specialiștii în turism recomandă rezervarea hotelului cu aproximativ una până la trei luni înainte de plecare. În acest interval există încă suficiente camere disponibile, iar hotelurile nu au început să majoreze semnificativ tarifele din cauza cererii ridicate.
Pentru vacanțele de vară foarte căutate, precum Grecia, Italia sau litoralul românesc în luna august, este recomandat ca rezervarea să fie făcută chiar cu trei-patru luni înainte. În schimb, pentru city-break-uri sau sejururi în extrasezon, cele mai bune prețuri pot apărea și cu două-trei săptămâni înainte de plecare.
Să presupunem că o familie de doi adulți și un copil dorește să petreacă șase nopți într-un hotel de patru stele din Grecia.
- rezervare făcută în februarie pentru luna iulie: 3.900 lei;
- aceeași cameră rezervată în mai: 3.300 lei;
- rezervare cu două săptămâni înainte de plecare: 4.000 lei, deoarece hotelul este aproape ocupat.
În acest exemplu, alegerea momentului potrivit aduce o economie de aproximativ 600-700 de lei, fără ca turiștii să renunțe la niciun serviciu.
Când merită să aștepți ofertele last minute
Vacanțele last minute pot fi foarte avantajoase, însă nu sunt potrivite pentru oricine. Ele funcționează mai ales dacă:
- poți pleca în orice zi;
- nu ai preferințe stricte privind hotelul;
- nu depinzi de concedii aprobate cu multe luni înainte;
- călătorești fără copii sau în afara sezonului de vârf.
În schimb, familiile cu copii, care călătoresc în vacanța de vară sau în perioadele foarte aglomerate, riscă să găsească doar camere foarte scumpe sau chiar să nu mai găsească locuri disponibile.
Rezervarea foarte devreme nu este întotdeauna cea mai ieftină
Mulți turiști aleg ofertele „Early Booking”, însă acestea nu garantează întotdeauna cel mai mic tarif. Uneori hotelurile lansează promoții suplimentare dacă rezervările sunt sub așteptări, iar prețul poate deveni chiar mai mic decât cel din campania de început.
De aceea este util să urmărești evoluția tarifelor și să alegi hoteluri care permit anularea gratuită. Astfel, dacă apare ulterior o ofertă mai bună, poți anula rezervarea inițială și o poți face din nou la un preț mai mic.
Alte trucuri prin care poți economisi
Pe lângă momentul rezervării, există și alte metode prin care poți reduce costul cazării. Rezervările făcute de duminică până marți sunt, uneori, mai avantajoase decât cele efectuate în weekend, când cererea este mai mare. De asemenea, un sejur început miercuri sau joi poate avea un tarif mai mic decât unul care începe sâmbăta.
Merită verificată și diferența dintre pachetele cu mic dejun inclus și cele fără masă. În unele destinații, micul dejun adaugă doar 30-40 de lei pe persoană, însă în altele poate crește costul total cu peste 100 de lei pe zi.
Cum poți economisi sute de lei fără compromisuri
În cele mai multe situații, combinația ideală este rezervarea făcută cu una până la trei luni înainte de plecare, alegerea unei unități care permite anularea gratuită și verificarea periodică a prețului până la data vacanței.
Această strategie oferă cel mai bun echilibru între disponibilitatea camerelor și nivelul tarifelor, iar pentru o familie poate însemna economii de câteva sute de lei. Banii rămași în buget pot fi folosiți pentru excursii, restaurante sau alte activități în timpul concediului, fără ca experiența de vacanță să fie afectată.