Camerele video care înțeleg limbajul uman. Noua tehnologie cu AI generativă lansată în România schimbă regulile supravegherii

Lansarea marchează un pas important pentru industria securității video, deoarece tehnologiile de inteligență artificială nu mai sunt folosite doar pentru analiza imaginilor după producerea unui incident, ci și pentru monitorizare și reacție în timp real.

Camerele care pot înțelege cerințe formulate în limbaj natural

Una dintre cele mai interesante funcționalități ale noii game i-PRO X-Series este posibilitatea de a interacționa cu sistemul folosind expresii obișnuite, fără setări complicate și fără liste extinse de parametri.

De exemplu, operatorii pot solicita identificarea unei „persoane întinse la sol”, a unui „camion de livrare” sau a altor situații specifice, iar sistemul monitorizează permanent imaginile și generează alerte atunci când detectează elementele descrise.

Tot procesul se desfășoară local, la nivelul camerei. Acest lucru reduce timpul de răspuns și elimină dependența de infrastructuri suplimentare costisitoare.

La baza acestor capabilități se află un procesor dedicat inteligenței artificiale, care permite analiza imaginilor direct pe dispozitiv. Astfel, datele video nu trebuie trimise către platforme externe pentru procesare, aspect important atât din punct de vedere al performanței, cât și al protecției informațiilor.

Noua generație de camere poate fi utilizată atât pentru monitorizare în timp real, cât și pentru investigații ulterioare. Operatorii pot căuta rapid persoane, obiecte sau vehicule în arhivele video folosind descrieri text simple, fără să fie necesară verificarea manuală a unor ore întregi de înregistrări.

Acoperire panoramică 360 de grade și securitate avansată

Noile modele sunt echipate cu senzori fisheye de 12,5 megapixeli, capabili să ofere imagini panoramice complete, eliminând o mare parte dintre unghiurile moarte care apar în sistemele tradiționale de supraveghere.