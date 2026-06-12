Camerele video care înțeleg limbajul uman. Noua tehnologie cu AI generativă lansată în România schimbă regulile supravegherii
Inteligența artificială începe să schimbe radical modul în care funcționează sistemele moderne de supraveghere video. Dacă până acum operatorii trebuiau să configureze reguli complexe pentru identificarea anumitor situații sau obiecte, noile tehnologii permit o abordare mult mai simplă: descrierea în cuvinte a ceea ce trebuie căutat.
ELKO Romania a anunțat disponibilitatea noii generații de camere i-PRO X-Series Fisheye, echipamente care integrează AI generativă direct la nivel edge. Practic, o mare parte din procesarea inteligentă are loc chiar în interiorul camerei, fără a depinde de servere externe sau servicii cloud.
Lansarea marchează un pas important pentru industria securității video, deoarece tehnologiile de inteligență artificială nu mai sunt folosite doar pentru analiza imaginilor după producerea unui incident, ci și pentru monitorizare și reacție în timp real.
Camerele care pot înțelege cerințe formulate în limbaj natural
Una dintre cele mai interesante funcționalități ale noii game i-PRO X-Series este posibilitatea de a interacționa cu sistemul folosind expresii obișnuite, fără setări complicate și fără liste extinse de parametri.
De exemplu, operatorii pot solicita identificarea unei „persoane întinse la sol”, a unui „camion de livrare” sau a altor situații specifice, iar sistemul monitorizează permanent imaginile și generează alerte atunci când detectează elementele descrise.
Tot procesul se desfășoară local, la nivelul camerei. Acest lucru reduce timpul de răspuns și elimină dependența de infrastructuri suplimentare costisitoare.
La baza acestor capabilități se află un procesor dedicat inteligenței artificiale, care permite analiza imaginilor direct pe dispozitiv. Astfel, datele video nu trebuie trimise către platforme externe pentru procesare, aspect important atât din punct de vedere al performanței, cât și al protecției informațiilor.
Noua generație de camere poate fi utilizată atât pentru monitorizare în timp real, cât și pentru investigații ulterioare. Operatorii pot căuta rapid persoane, obiecte sau vehicule în arhivele video folosind descrieri text simple, fără să fie necesară verificarea manuală a unor ore întregi de înregistrări.
Acoperire panoramică 360 de grade și securitate avansată
Noile modele sunt echipate cu senzori fisheye de 12,5 megapixeli, capabili să ofere imagini panoramice complete, eliminând o mare parte dintre unghiurile moarte care apar în sistemele tradiționale de supraveghere.
Acest tip de acoperire poate reduce numărul de camere necesare într-o locație și simplifică atât instalarea, cât și costurile de întreținere pe termen lung.
Pentru scenariile cu iluminare redusă, camerele utilizează tehnologii dedicate de reducere a zgomotului de imagine și a efectului de blur generat de mișcare. Rezultatul este o imagine mai clară pe timp de noapte, lucru esențial atât pentru identificarea persoanelor, cât și pentru funcționarea algoritmilor AI.
Producătorul a integrat și funcții care permit adaptarea algoritmilor la mediul specific în care este instalată camera. În plus, noile modele pot extinde capabilitățile AI și către camere mai vechi din aceeași infrastructură, fără a fi necesară înlocuirea completă a sistemului existent.
Un alt element important este arhitectura deschisă. Camerele permit rularea de aplicații personalizate și soluții dezvoltate de terți, oferind organizațiilor flexibilitate și reducând dependența de un singur furnizor.
Din perspectiva securității cibernetice, echipamentele includ mecanisme avansate de protecție, precum verificarea securizată a pornirii și firmware semnat digital. Modelele destinate utilizării în exterior beneficiază și de carcase robuste, concepute pentru a rezista în medii dificile, de la zone industriale și infrastructuri critice până la noduri de transport sau spații publice.