BMW lansează un SUV electric de 612 CP, care ajunge la 100 km/h în 3,9 secunde. Noul iX3 M60 xDrive are autonomie de până la 754 km

Două motoare electrice, 875 Nm și tehnologie de 800 de volți pentru performanțe impresionante

BMW iX3 M60 xDrive utilizează două motoare electrice, câte unul pentru fiecare punte, oferind tracțiune integrală și o putere combinată de 450 kW, echivalentul a 612 CP în sistemul metric european. Cuplul maxim ajunge la 875 Nm, valoare care explică reacțiile rapide ale mașinii la apăsarea accelerației.

Comparativ cu versiunea iX3 50 xDrive, care dezvoltă aproximativ 469 CP în specificațiile europene, noul M60 oferă un plus considerabil de putere și o accelerație mai rapidă. Timpul necesar pentru atingerea vitezei de 100 km/h scade de la 4,7 la 3,9 secunde, diferență importantă pentru un SUV electric de asemenea dimensiuni.

Performanțele sunt obținute inclusiv prin modificarea motorului electric amplasat pe puntea spate. BMW utilizează un nou stator și un invertor îmbunătățit, capabil să gestioneze un curent de 420 A, față de 300 A în configurația anterioară. Modificările permit dezvoltarea unei puteri superioare și contribuie la creșterea vitezei maxime.

Bateria are o capacitate utilizabilă declarată de 108,7 kWh în specificațiile europene, iar arhitectura electrică funcționează la 800 de volți. Încărcarea rapidă în curent continuu poate atinge 400 kW la o stație compatibilă, în condiții favorabile.

Constructorul afirmă că zece minute de încărcare pot adăuga până la 340 de kilometri de autonomie, conform condițiilor de testare utilizate. Pentru asemenea rezultate este necesară însă o infrastructură de mare putere, iar viteza efectivă depinde de temperatura bateriei, nivelul de încărcare și capacitatea stației.

Autonomia maximă de 754 de kilometri este calculată conform standardului WLTP. În utilizarea reală, în special la viteze ridicate pe autostradă sau în condiții de temperatură scăzută, distanța parcursă între încărcări poate fi mai mică.

Interiorul inspirat de modelele M și dotările care transformă experiența de condus

Noul iX3 M60 xDrive se diferențiază vizual prin elemente specifice diviziei BMW M. Grila frontală primește o semnătură luminoasă distinctivă, inspirată de culorile tradiționale ale diviziei sportive, iar jantele standard au diametrul de 21 de inchi. Opțional, pot fi comandate jante aerodinamice de 22 de inchi.