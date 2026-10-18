BMW lansează un SUV electric de 612 CP, care ajunge la 100 km/h în 3,9 secunde. Noul iX3 M60 xDrive are autonomie de până la 754 km
BMW transformă noua generație iX3 într-un automobil care poate concura cu SUV-uri sportive mult mai scumpe, fără să renunțe la avantajele propulsiei electrice. Constructorul german a prezentat oficial versiunea iX3 M60 xDrive, cel mai performant membru al familiei Neue Klasse de până acum, cu accelerații spectaculoase, tehnologii avansate și un habitaclu care aduce o nouă interpretare a filozofiei BMW M.
Noul model dezvoltă 612 CP, accelerează de la 0 la 100 km/h în numai 3,9 secunde și poate atinge 240 km/h. Performanțele sunt comparabile cu cele ale unor automobile sport dedicate, însă BMW promite și o autonomie de până la 754 de kilometri în ciclul european WLTP. Pentru cumpărătorii din România, automobilul are o particularitate interesantă: va fi fabricat la uzina BMW din Debrecen, Ungaria, relativ aproape de granița românească. (BMW Group România)
Două motoare electrice, 875 Nm și tehnologie de 800 de volți pentru performanțe impresionante
BMW iX3 M60 xDrive utilizează două motoare electrice, câte unul pentru fiecare punte, oferind tracțiune integrală și o putere combinată de 450 kW, echivalentul a 612 CP în sistemul metric european. Cuplul maxim ajunge la 875 Nm, valoare care explică reacțiile rapide ale mașinii la apăsarea accelerației.
Comparativ cu versiunea iX3 50 xDrive, care dezvoltă aproximativ 469 CP în specificațiile europene, noul M60 oferă un plus considerabil de putere și o accelerație mai rapidă. Timpul necesar pentru atingerea vitezei de 100 km/h scade de la 4,7 la 3,9 secunde, diferență importantă pentru un SUV electric de asemenea dimensiuni.
Performanțele sunt obținute inclusiv prin modificarea motorului electric amplasat pe puntea spate. BMW utilizează un nou stator și un invertor îmbunătățit, capabil să gestioneze un curent de 420 A, față de 300 A în configurația anterioară. Modificările permit dezvoltarea unei puteri superioare și contribuie la creșterea vitezei maxime.
Bateria are o capacitate utilizabilă declarată de 108,7 kWh în specificațiile europene, iar arhitectura electrică funcționează la 800 de volți. Încărcarea rapidă în curent continuu poate atinge 400 kW la o stație compatibilă, în condiții favorabile.
Constructorul afirmă că zece minute de încărcare pot adăuga până la 340 de kilometri de autonomie, conform condițiilor de testare utilizate. Pentru asemenea rezultate este necesară însă o infrastructură de mare putere, iar viteza efectivă depinde de temperatura bateriei, nivelul de încărcare și capacitatea stației.
Autonomia maximă de 754 de kilometri este calculată conform standardului WLTP. În utilizarea reală, în special la viteze ridicate pe autostradă sau în condiții de temperatură scăzută, distanța parcursă între încărcări poate fi mai mică.
Interiorul inspirat de modelele M și dotările care transformă experiența de condus
Noul iX3 M60 xDrive se diferențiază vizual prin elemente specifice diviziei BMW M. Grila frontală primește o semnătură luminoasă distinctivă, inspirată de culorile tradiționale ale diviziei sportive, iar jantele standard au diametrul de 21 de inchi. Opțional, pot fi comandate jante aerodinamice de 22 de inchi.
Suspensia M adaptivă este inclusă în echiparea standard, împreună cu direcția sport variabilă și un diferențial M Sport controlat electronic pe puntea spate. Aceste componente sunt concepute pentru a îmbunătăți stabilitatea, precizia direcției și distribuția forței de tracțiune în viraje.
În interior, BMW introduce un sistem digital care include un ecran central de 17,9 inchi și tehnologia Panoramic Vision, care afișează informațiile de-a lungul părții inferioare a parbrizului. Interfața primește grafice și moduri de afișare specifice versiunii M60, iar volanul sport include comenzi dedicate pentru activarea funcțiilor de performanță.
Scaunele M Sport standard oferă reglaje electrice, susținere laterală pronunțată și funcție de masaj. Sistemul audio Harman Kardon cu 13 difuzoare și suport Dolby Atmos completează echiparea, alături de numeroase tehnologii de asistență la conducere.
Un rol important îl are sistemul Heart of Joy, care coordonează propulsia, frânarea, recuperarea energiei și reacțiile șasiului. BMW susține că acesta poate procesa anumite informații de până la zece ori mai rapid decât sistemele anterioare, contribuind la un comportament mai precis al automobilului.
Comenzile pentru BMW iX3 M60 xDrive vor fi deschise la sfârșitul lunii ianuarie 2027, iar producția este programată să înceapă în primăvara aceluiași an, la Debrecen. Prețurile pentru noua versiune nu au fost comunicate.
Ca reper, iX3 50 xDrive are în Statele Unite un preț de pornire echivalent cu aproximativ 54.700 de euro, înainte de taxele aplicabile. Versiunea M60 va fi mai scumpă, însă această referință americană nu trebuie confundată cu viitorul preț de comercializare din România.
Prin combinația dintre putere, autonomie și tehnologie, BMW încearcă să demonstreze că electrificarea nu înseamnă abandonarea caracterului sportiv. iX3 M60 xDrive marchează totodată extinderea familiei Neue Klasse, platformă care va influența dezvoltarea mai multor automobile electrice BMW în următorii ani.