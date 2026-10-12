Bicicleta electrică de aproape 7.000 de euro care poate transporta șapte persoane. Are o baterie cât zece biciclete obișnuite și autonomie de 193 km

Cea mai surprinzătoare caracteristică nu este însă numărul pasagerilor, ci bateria. Cu o capacitate totală de aproape 7,3 kWh, vehiculul dispune de aproximativ zece ori mai multă energie decât multe biciclete electrice obișnuite. Producătorul promite o autonomie de până la 193 de kilometri, iar prețul versiunii de bază este echivalent cu aproximativ 6.700 de euro.

Două motoare de 750 W și trei baterii transformă bicicleta într-un vehicul de familie

SixThreeZero Long Range Luxury Rickshaw folosește un cadru cu trei roți, conceput pentru stabilitate și transportarea unei încărcături considerabile. Șoferul stă în față, într-un scaun cu spătar generos, în timp ce doi pasageri pot utiliza bancheta amplasată în partea din spate.

Sistemul de propulsie include două motoare electrice de câte 750 W, unul montat în butucul roții din față și celălalt integrat în mecanismul de tracțiune al punții posterioare.

Puterea nominală combinată ajunge astfel la 1.500 W, iar utilizatorul poate selecta funcționarea unui singur motor sau a ambelor, în funcție de încărcătură și condițiile de deplasare.

Viteza maximă declarată este de 32 km/h, disponibilă atât prin asistarea pedalării, cât și prin utilizarea accelerației independente.

Energia este furnizată de trei baterii. Două dintre acestea au fiecare o capacitate de 960 Wh și sunt integrate în cadrul vehiculului, în timp ce un acumulator suplimentar de 5.376 Wh este amplasat sub bancheta din spate.