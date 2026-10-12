Bicicleta electrică de aproape 7.000 de euro care poate transporta șapte persoane. Are o baterie cât zece biciclete obișnuite și autonomie de 193 km
Bicicletele electrice au evoluat considerabil în ultimii ani, dar majoritatea păstrează o formulă relativ simplă: un cadru convențional, un motor auxiliar și o baterie suficientă pentru deplasări urbane sau excursii de câteva ore. O companie americană a decis însă să împingă conceptul mult mai departe, dezvoltând un vehicul electric cu trei roți, două motoare și posibilitatea transportării a până la șapte persoane.
Modelul se numește SixThreeZero Long Range Luxury Rickshaw și seamănă mai degrabă cu un mic tren electric decât cu o bicicletă tradițională. În configurația de bază poate transporta trei persoane, dar prin adăugarea unor module suplimentare pentru pasageri ajunge la o capacitate totală de șapte locuri.
Cea mai surprinzătoare caracteristică nu este însă numărul pasagerilor, ci bateria. Cu o capacitate totală de aproape 7,3 kWh, vehiculul dispune de aproximativ zece ori mai multă energie decât multe biciclete electrice obișnuite. Producătorul promite o autonomie de până la 193 de kilometri, iar prețul versiunii de bază este echivalent cu aproximativ 6.700 de euro.
Două motoare de 750 W și trei baterii transformă bicicleta într-un vehicul de familie
SixThreeZero Long Range Luxury Rickshaw folosește un cadru cu trei roți, conceput pentru stabilitate și transportarea unei încărcături considerabile. Șoferul stă în față, într-un scaun cu spătar generos, în timp ce doi pasageri pot utiliza bancheta amplasată în partea din spate.
Sistemul de propulsie include două motoare electrice de câte 750 W, unul montat în butucul roții din față și celălalt integrat în mecanismul de tracțiune al punții posterioare.
Puterea nominală combinată ajunge astfel la 1.500 W, iar utilizatorul poate selecta funcționarea unui singur motor sau a ambelor, în funcție de încărcătură și condițiile de deplasare.
Viteza maximă declarată este de 32 km/h, disponibilă atât prin asistarea pedalării, cât și prin utilizarea accelerației independente.
Energia este furnizată de trei baterii. Două dintre acestea au fiecare o capacitate de 960 Wh și sunt integrate în cadrul vehiculului, în timp ce un acumulator suplimentar de 5.376 Wh este amplasat sub bancheta din spate.
Capacitatea totală ajunge la 7.296 Wh, echivalentul a aproximativ 7,3 kWh.
Pentru comparație, o bicicletă electrică destinată navetei zilnice utilizează frecvent o baterie de 500-750 Wh. Diferența explică autonomia declarată de până la 193 de kilometri, deși aceasta poate varia considerabil în funcție de teren, viteză și numărul pasagerilor.
O caracteristică neobișnuită este posibilitatea conectării a două module suplimentare, fiecare capabil să transporte încă doi pasageri. Astfel, ansamblul poate ajunge la șapte persoane, inclusiv conducătorul.
Producătorul oferă și module echipate cu motoare și baterii proprii, transformând configurația extinsă într-un sistem de transport electric modular.
Ar putea înlocui o mașină în România sau este doar un experiment spectaculos
În configurația de bază, Long Range Luxury Rickshaw costă echivalentul a aproximativ 6.700 de euro. Modulele suplimentare pentru pasageri pornesc de la aproximativ 895 de euro fiecare, ceea ce înseamnă că versiunea capabilă să transporte șapte persoane poate depăși 8.500 de euro, înaintea altor accesorii și eventualelor costuri de import.
La acest nivel de preț, vehiculul începe să concureze cu scutere electrice sofisticate și chiar cu anumite automobile second-hand, dar propune o experiență foarte diferită.
Printre echipamente se numără frânele hidraulice pe disc pentru toate cele trei roți, anvelopele late, de aproximativ 10 centimetri, suspensia față și un sistem de diferențial pentru puntea posterioară.
Vehiculul dispune și de semnalizatoare, oglinzi, sistem de iluminare și un coș frontal pentru bagaje. Scaunul conducătorului are spătar și posibilități de reglare, iar pasagerii beneficiază de o banchetă cu centuri abdominale.
Pentru utilizarea într-un oraș precum București, un asemenea ansamblu ar putea părea atractiv pentru transportarea copiilor la școală sau pentru deplasări familiale pe distanțe scurte. Totuși, există o problemă importantă: încadrarea legală.
În România, bicicletele electrice obișnuite, asimilate bicicletelor convenționale, trebuie să respecte limitele prevăzute de legislație. Acestea includ, în configurația standard de pedalare asistată, o putere nominală continuă de maximum 250 W și întreruperea asistenței înainte de atingerea vitezei de 25 km/h. Legislația europeană prevede și categorii distincte pentru anumite biciclete cu motor care necesită omologare.
Modelul SixThreeZero depășește limitele bicicletelor electrice convenționale și poate funcționa fără pedalare, exclusiv prin accelerație. În plus, configurația cu trei roți și până la șapte locuri ridică probleme suplimentare privind omologarea și transportul pasagerilor.
Prin urmare, vehiculul nu poate fi considerat automat legal pe pistele pentru biciclete sau pe drumurile publice din România. Clasificarea și condițiile de utilizare ar trebui stabilite înaintea oricărei comercializări locale.
Dincolo de aspectele legislative, există și provocări practice. Un ansamblu cu trei vehicule conectate este dificil de manevrat în spații înguste, ocupă mult loc la parcare și poate deveni complicat de controlat în viraje strânse.
Pe de altă parte, ideea demonstrează că mobilitatea electrică poate evolua și dincolo de automobilele individuale. Pentru anumite activități turistice, transportul intern în resorturi sau deplasările în spații private, un vehicul modular de acest tip ar putea reprezenta o alternativă interesantă.
SixThreeZero nu propune o înlocuire universală a automobilului, ci un experiment comercial care încearcă să transforme bicicleta electrică într-un mijloc de transport colectiv. Bateria uriașă și capacitatea de șapte persoane arată cât de departe poate fi extins un concept aparent simplu, chiar dacă rezultatul nu mai seamănă foarte mult cu o bicicletă obișnuită.